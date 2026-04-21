株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年にBAN処分を受けた10チャンネルの「最後の投稿」前後の行動を詳細に分析し、資料『【実録】彼らは何をしてYouTubeを消されたのか。BAN処分を受けた10人の「最後の投稿」から辿る失敗の軌跡』を無料公開しました。

本資料では、AIトレースによる量産スパム判定・ラベルなしAI合成・別アカウント作成による連鎖的停止・偽装エンゲージメントなど、パターンの異なる10件の実録を時系列で解剖しています。

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■ 「なぜ消されたのかわからない」--その感覚こそが、最も危険なサインである

2026年現在、YouTubeのAI判定システムは大幅に刷新され、クリエイターが気づかないうちに「信頼できないコンテンツ」のフラグが立てられ、静かにインプレッションが削られていくプロセスが確認されています。

フラグ付与からBANまでの平均日数は2026年第1四半期の事例でわずか18日であり、多くのクリエイターはシャドウバン状態に気づかないまま投稿を続け、それが「大量生産継続」シグナルとなって連鎖的に悪化します。

問題はコンテンツの中身だけではありません。

説明欄への外部リンク10件以上の貼り付け・ハッシュタグの過剰詰め込み・大量動画への一括メタデータ変更といった「周辺情報の設計ミス」だけでBANに至った事例が複数記録されており、運営姿勢そのものへの不信が停止の直接原因になることを本資料は示しています。

■ 10件の実録が示す「消される構造」と、2026年に生き残る3つの防衛策

本資料が記録した10件に共通するのは、「自動化と模倣への過剰依存」と「人間による創造的関与の証明を怠ったこと」です。

AIが一度「信頼できないコンテンツ」のフラグを立てると、そのチャンネルは「監視対象リスト」に入り、その状態でも投稿を続けることでインプレッションがさらに削られ、最終的にはBANという即時停止措置が下されます。

これに対し本資料は、C2PAメタデータを投稿前に付与すること・1本1本に40%以上の独自フレーズや一次情報を加えること・異変を感じたら即座に投稿ペースを落としてメタデータと説明欄・外部リンクの健全性を再点検することという3つの具体的な防衛策を提示しています。

また、別アカウントを同一IP・同一デバイス環境で作成した場合、数時間以内に「規約の迂回（Policy Circumvention）」フラグが付与され、旧アカウントと新アカウントの両方が一斉停止となった事例も詳述しており、「逃げる」行為がさらに重い判定を招く構造を具体的に示しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com