四国初出店！年少から通えるキッズダンススクールセイハダンスアカデミー、イオンモール徳島に2026年5月新規開校。

セイハネットワーク株式会社

セイハネットワーク株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：坂口正美）は、子ども向けダンススクール「セイハダンスアカデミー」を、2026年5月、イオンモール徳島 4Fに新規開校いたします。

四国エリア初となるイオンモール徳島教室の出店であり、年少から通えるキッズダンススクールとして、地域のお子さまの新しい学びと成長の場を提供してまいります。

現在、第1期生の募集および新規開校キャンペーン、無料体験レッスン受付を開始しております。

ショッピングモール内にあり、お子様のレッスンの様子を窓から見ていただけます。大きな鏡もあり、開放感のある内観となっております。

・教室名：セイハダンスアカデミーイオンモール徳島教室

・住所：〒770-0865 徳島県徳島市南末広町4番1号 館内4階

・開校月：5月（オープン日は5月1日(金)、レッスンスタート日は5月8日(金)で

す）

・開講曜日：月・水・金・土・日

・営業時間：（月・水・金）14:00～19:10、（土・日）10:00～19:00

☆新規開校キャンペーンについて

・期間：4月30日(木)まで

・特典：１.入学金0円（通常5,500円）２.レッスンバッグプレゼント（通常3,850円）

・キャンペーン期間中は毎日無料体験レッスン実施中！

▼パパイヤ式ダンスとは

パパイヤ鈴木氏が生み出した「カズフミくん」を使用するカリキュラムです。ベースとなるカズフミくんメソッドを使っています。カズフミくんメソッドは、1から4の数字が書かれた「カズフミくんマット」を順に踏んでいくだけで、誰もが簡単に踊れるようになります。ダンスに最も大切な基礎スキルである、下半身の体重移動が自然と身につく、まさにダンスの譜面のようなもの、それがカズフミくんなのです。

▼セイハダンスアカデミー徳島教室(https://www.seiha.com/dance-academy/class/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%BE%B3%E5%B3%B6/)無料体験のお申し込みはこちらから

▼セイハダンスアカデミー(https://www.seiha.com/dance-academy/) ホームページはこちらから

▼セイハダンスアカデミーフリーダイヤルはこちらから

0120-815-718

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/seiha1985_official/

▼セイハダンスアカデミーとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開するセイハネットワーク株式会社、と共に全国のショッピングセンター、幼稚園・保育園内に1,300の教室に約89,000人の生徒が通う教室を展開している。「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年体験型英語学習施設「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設。2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」を、2024年４月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者： 代表取締役 坂口 正美

■設立： 昭和60年3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYU SHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営。日本語教育事業、外国人材支援事業（登録支援機関）、外国人材紹介事業。