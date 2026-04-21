【アーバンスポーツのまち横須賀】 BMXフリースタイルJapanCupを今年も横須賀で開催！～会場は昨年に続きヴェルニー公園！昨年は36,000人が来場！～

横須賀市

横須賀市（市長：上地克明）と(一社）全日本フリースタイルBMX連盟（以下JFBF、所在：岡山市、理事長：出口智嗣）は、BMXフリースタイル「マイナビJapanCup Yokosuka」 （主催：JFBF、共催：横須賀市、シリーズ第2戦）の2026年大会を、6月4日(木)～7日(日) にヴェルニー公園で開催します。

横須賀市とJFBFは、アーバンスポーツを通じた地域活性化を目的に2022年4月に連携協定を締結。本協定の取り組みの１つとして同年より本大会を開催しており、今年で5回目となります。

2023年には国際自転車競技連合（UCI）のClass1（通称C1）カテゴリに当たる「国際大会」にグレードアップ。2025年には会場をヴェルニー公園に移し、大会史上最多となる36,000人を動員するなど年々盛り上がりを見せています。

今年も国内のトップライダーのみならず、海外ライダーもが集まるハイレベルな大会が期待されます。

大会の舞台となる「ヴェルニー公園」周辺には、米海軍や海上自衛隊の艦船を間近で見ることができるクルージングツアー「YOKOSUKA軍港めぐり」、写真映え抜群のネイビーバーガーなどのご当地グルメやスカジャンなどの買い物が楽しめる「どぶ板通り」と異国情緒あふれる観光スポットが盛りだくさん。

横須賀ならではの観光資源と誰もが直感で楽しめるアメリカ発祥の「BMX」がシナジーを生み、エリア一帯でにぎわいを創出します。

開催概要

大会名 ：マイナビJapanCup Yokosuka 2026

※「マイナビJapanCup」 シリーズ 第2戦（全日本選手権の予選大会）

※国際大会（国際自転車競技連合（UCI）のClass1（通称C1）カテゴリ）として開催

開催日程：2026年6月4日(木)～2026年6月7日(日) 9:00～18:00（予定）

※天候等により変更になる場合があります。

開催種目：BMXフリースタイル・パーク、BMXフリースタイル・フラットランド（2種目同時開催）

会場 ：ヴェルニー公園 いこいの広場・小栗広場（神奈川県横須賀市汐入町１丁目１）

主催 ：一般社団法人 全日本フリースタイルBMX連盟

共催 ：横須賀市

後援 ：神奈川県

特別協賛：株式会社マイナビ

Web site：https://japanbmx.com/japancup-yokosuka/

ヴェルニー公園について

ヴェルニー公園は、フランス人技師ヴェルニーが建設に貢献した横須賀製鉄所跡を対岸に望む立地にあることから、その名を冠した公園です。園内からは横須賀本港を一望でき、米海軍基地や海上自衛隊基地に係留されている艦船を見ることができます。園内にはフランス庭園様式が取り入れられ、花壇には数多くのバラが植えられているほか、公園の中心にある小栗広場には、横須賀製鉄所建設当時に勘定奉行を務め、日本の近代化に大きく貢献した小栗上野介忠順の胸像が、ヴェルニーの胸像と並んで設置されています。また、ヴェルニーの功績や横須賀製鉄所について学べる「ヴェルニー記念館」や、横須賀製鉄所副首長の官舎を再現し日本近代化の歩みを体験できるシアターを設けた「ティボディエ邸」もあり、自然と歴史、そして軍港にゆかりの深い横須賀らしい雰囲気を感じられる場所となっています。

ヴェルニー公園ホームページURL：https://www.kanagawaparks.com/verny/

2025年度大会ダイジェスト映像公開

2025年マイナビJapanCup Yokosuka のダイジェスト映像を公開しました。横須賀らしい大会の様子が垣間見える映像をぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=VLCTLl7fcOc