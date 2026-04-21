販売開始2秒で即完売、48時間で1万個超の注文が殺到！SNSで熱狂を呼ぶ日本初のシリコン製アートスクイーズブランド『SloMood』が本格始動

G.P.WOODWORK株式会社

G.P.WOODWORK株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、取締役/プロデューサーである山口小百合（27歳）のもと、2026年1月21日のオープン以来、TikTokなどのSNSを中心に熱狂的な支持を集めているアートスクイーズブランド「SloMood（スロームード）」のブランド展開を本格化いたします。

■ 実績：販売開始2秒で即完売

SNS発の「体験型エンターテインメント」が市場を席巻

SloMoodは、20～35代の女性やコレクター（キダルト）を中心に、玩具の枠を超えた「コレクション・雑貨」として熱狂的な支持を得ています。

・毎回販売開始わずか2秒で即完売: TikTok配信販売において、毎回の配信で開始わずか2秒で驚異のスピードで即完売を記録。その圧倒的な希少性と話題性が、次回販売への期待感をさらに高めています。

・同時視聴者数1,400人を突破: TikTokライブという体験の共有が大きな話題を呼び、OPENから2回目の配信で最高同時視聴者数1,400人を記録しました。

・48時間で1万個以上の注文： ライブ配信販売後の2026年2月25日から実施した受注販売では、開始から48時間限定で10,000個を超える注文をいただきました。

2026年2月25日から実施した受注販売の商品紹介Live。

■ ブランドストーリー：SloMoodが届ける「スロウなひととき」

キャッチコピー： Take a slow moment（忙しい日々に、スロウな気分を。）

コンセプト： 日常になじむアートスクイーズで、癒しとトキメキを届ける

SloMood（スロームード）という名前には、「Slow（スロー）＋Mood（ムード）」、つまり「日常にゆっくりとした情緒を届けたい」という願いが込められています。

私たちの生活は、日々情報に溢れ、気づかないうちに心が固まってしまいがちです。そんな現代の忙しい日々を過ごすあなたへ、SloMoodは「スマホを置いて、1分間。」という新しい癒しの習慣を提案します。

造語として作った「Slow（スロー）＋Mood（ムード）」というブランドネーム。

■使い方/遊び方：現代人に寄り添う「小さな相棒」

（触れる）： デジタルデトックスの相棒に「スマホを置いて、1分間。」仕事や移動時間、家事の合間に、指先から伝わる心地よさでマインドフルネスな癒しの時間に。

（持ち歩く）： 日常になじむ落ち着いたデザインとカラーが特徴のSloMood。片手に収まるサイズ感で、バッグチャームとして持ち歩くなど、ファッションの一部としても楽しめます。

（集める・飾る）： アート性が高く飾っておきたくなるクオリティーで、１つ１つインテリアに合わせてコレクションして集める楽しみも広がります。

■ クオリティ：美大卒職人の手仕事と、再現技術

大人が夢中になる理由は、その圧倒的な芸術性にあります。

一点モノの風合い： 色付けは、テストをクリアした美大卒の職人が担当。

一つひとつ筆で色を調合し、描き上げることで、他社にはできないまた工業製品にはない温かみを実現しています。

精巧なテクスチャ： 最新の3D立体造形により、精密に再現。ニット素材については、一からニットを編むところからサンプル作成をして仕上げていきます。１つ１つがクオリティーと品質にこだわり仕上げています。

■ 今後の構想：「日本そして世界中で、SloMoodを持ち歩いてもらう」

あなたの毎日に寄り添う「ファッション性」へ

カバンにつけて「持ち歩けるファッション」として楽しめるデザインが、10～35代の女性やコレクターを魅了しています。

「可愛すぎない」上品で落ち着いたイメージを大切にし、「日常になじむ」デザインを追求。

デスクにそっと飾るのはもちろん、お気に入りのカバンに付けて「持ち歩けるリラックスアート」として、展開していきます。

今後はアーティストコラボレーションやギャラリー出展、店舗、さらにはアパレル事業への参入も見据え、「日本そして世界中で、SloMoodを持ち歩いてもらう」というビジョンを具現化してまいります。

「持ち歩けるリラックスアート」として展開予定。青箱と呼ばれるそのまま飾れるパッケージも、ファンに大人気。

※現在、公式サイトおよび各販売チャネルでは完売欠品中となっております。

2026年5月に新作のリリースを予定しております。新作の詳細は、決定次第公式サイトおよびSNS（TikTok、Instagram）にて順次公開いたします。

※日本初シリコン製アートスクイーズブランド（2026年4月・当社調べ）

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【商品ラインナップ（一例）】

リアルシリーズ： まるで本物のようなフルーツなどの質感（ライチ、スターレモン等）

ニットシリーズ： 温かみのある毛糸の質感を再現（いちご、バナナ等）

タオル生地シリーズ： 柔らかな布の風合いを活かしたデザイン

もみ心地の選択： クリーム感、チーズ感、パワー感の3種があります。

価格： 2,500円～3,400円（税込）

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【SloMood公式情報】

販売サイト： https://slomood.jp/

公式SNS： TikTok (@slomood.jp)、Instagram（＠slomood.jp）

【会社概要】

会社名： G.P.WOODWORK株式会社

所在地： 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9

サイト：https://gpwoodwork.jp/

取締役/プロデューサー： 山口小百合