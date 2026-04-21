韓国トップサロン「JOY187」監修　K-POPアイドル　ヘア＆メイク＆カラー理論を学べるK-BEAUTY ACADEMYが進化！プロ・一般向け3講座を同時展開

株式会社シルキースタイル

『JOY187』は aespa、チャン・グンソク、チョン・ジョンス、東方神起など、数多くのK-スターや俳優を担当したプロのデザイナーたちが、プレミアムなクオリティとサービスを提供している人気サロンとして知られ、最新の韓国トレンドを発信する存在です。

株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区、代表取締役：山田奈央子）は、「JOY187」と提携する韓国ヘアメイクサロン「YU1L（ユイル）」にて展開する「K-BEAUTY ACADEMY」において、新たに3つの講座を同時リリースいたしました。

本アカデミーは、K-POPアイドルや韓国俳優のメイクを実際に手がける現役アーティストの技術を、日本で直接学べる数少ないプログラムとして注目を集めています。

今回新たにリリースする講座では、

これまで一部のプロフェッショナルに限られていた韓国メイク技術を

- 「仕事にできるプロ向け講座」- 「自分で再現できるセルフメイク講座」- 「似合うを科学するカラーメイク講座」

といった形で体系化し、プロから一般まで幅広く学べる教育プログラムへと進化しました。

韓国美容は「憧れ」から「再現できる技術」へ。

YU1Lは、清潭洞発の本物の技術を日本で習得できる場として、美容業界および韓国美容ファンの

新たなスタンダードを創出していきます。

今回、特に注目すべきは4月30日（木）開講の「韓国式カラー診断×パーソナライズメイク講座」。

韓国カラー＆メイクのスペシャリストであるギョン・ユンジョン氏がこの日のために特別来日します！

韓国で主流となっているカラー理論をベースに、自分に本当に似合う色を理解し、メイクへ落とし込む実践的なスキルを習得します。

■ なぜ今、「JOY187」から学ぶべきなのか

近年、日本国内において韓国美容への関心は急速に高まり、単なるトレンドとしての「韓国メイク」から、「再現できる技術」「仕事にできるスキル」へのニーズが拡大しています。

YU1Lは、K-POPアイドルや韓国俳優のメイクを担当するプロアーティストが在籍する、日本でも数少ない韓国メイク専門サロンとして、体験から教育まで一貫したサービスを提供しています。

■「韓国式カラー診断×パーソナライズメイク講座」が目指すもの

“似合う”カラーがわかると、メイクはもっと楽しくなる

韓国メイクの特徴は、単なるトレンドではなく「個人に最適化された美しさ」の追求にあります。



本講座では、韓国式パーソナルカラー診断の考え方をもとに

・自分に似合う色の分析

・顔立ちや骨格に合わせたメイクデザイン

・診断結果を活かした実践テクニック

を体系的に学ぶことが可能です。

■ 理論だけで終わらない“実践型”カリキュラム

講座は以下の3ステップで構成され、初心者からプロまで幅広く対応しています。

STEP1：K-Color Strategy（20分）

韓国式カラー理論と最新トレンドの理解

STEP2：パーソナルカラー分析デモ（40分）

似合わせの考え方と実践テクニックをデモ形式で解説

STEP3：セルフ診断＆メイク実践（120分）

実際に自分のカラーを診断し、メイクへ応用

個別アドバイス・質疑応答付き

理論から実践まで一貫して学べることで、「分かる」だけでなく「使える」スキルへと昇華します。

■ プロにも一般にも価値ある講座

本講座は以下のような方に最適です。

・メイクアップアーティスト・美容師など技術向上を目指すプロ

・自分に似合うメイクを知りたい一般の方

・コスメ選びに失敗したくない方

・韓国メイクを本格的に学びたい方

プロは提案力の幅を広げ、一般の方は“新しい自分”を発見できる内容となっています。

■ 4月30日開講「韓国式カラー診断×パーソナライズメイク講座」

・開催日：2026年4月30日（木）

・時間：13:00～16:00

・受講料： \40,000 → 30,000円（税込）

・会場：JOY187 in YU1L（東京都港区浜松町）

・主催：JOY187 K-BEAUTY ACADEMY

■ 再現できる実践的「JOY187」カリキュラム

【1】5月開講：韓国ヘアスタイリング特別講座（プロ向け）

韓国トップサロン「JOY187」の現役スタイリストから、本場の韓国ヘア技術をデモで学べるプロフェッショナル講座。K-POPアイドルや俳優の現場で培われたスタイリング理論をもとに、巻き髪・質感づくり・小顔見せなど、トレンドを押さえた技術を体系的に習得します。

実際のサロンワークに即活かせる再現性の高い技術力を身につけ、顧客満足度と単価アップを実現できる次世代スタイリストを育成します。

日程：平日３日間コース：5月12日（火）、5月19日（火）、5月26日（火）

土日３日間コース：5月9日（土）、5月10日（日）、5月24日（日）

各日時間：14:00～17:00

受講料： \120,000 → 特別価格 \100,000

会場：JOY187 in YU1L（東京都港区浜松町）

【2】5月開講：セルフメイクマスター講座（一般向け・プロ向け）

韓国トップサロン「JOY187」監修のもと、K-POPアイドルメイクの核となる“アイメイク”に特化して学ぶ実践型講座。眉・アイライン＆シャドウ・涙袋など、韓国メイクならではの繊細で計算されたテクニックを、デモと実践を通して体系的に習得します。

目の形や骨格に合わせた“似合わせ理論”をベースに、自分に最もフィットするアイメイクを理解し、「なんとなく真似る」から「狙ってデザインする」へアップデート。日常メイクはもちろん、K-POPアイドルのような印象的な目元まで再現できるスキルを身につけます。

日程： 5月23日（土）10:00～12:00（募集中）

受講料： \1２,000

会場：JOY187 in YU1L（東京都港区浜松町）

■ JOY187 K-BEAUTY ACADEMYについて

お申し込みはこちらから :https://yu1l.jp/photo/k-beauty-academy/

韓国・清潭洞（チョンダムドン）発のトップサロン「JOY187」の技術を、日本で唯一学べるアカデミー。韓国の最新トレンドと現場技術を融合し、プロ育成から一般向け講座まで幅広く展開しています。

【メディア掲載・受講のお問い合わせ】

YU1L（ユイル） K-BEAUTY ACADEMY

公式HP： https://yu1l.jp/photo/k-beauty-academy/

運営元： 株式会社シルキースタイル（代表：山田奈央子）

所在地： 東京都港区浜松町2-13-12 4F