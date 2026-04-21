【華密恋 -KAMITSUREN-】より新商品「ナチュラルモイスチャーフェイスマスク」が登場。2026年5月1日(金)より販売開始！

株式会社SouGo

国産カミツレを使用したスキンケアブランド 華密恋 -KAMITSUREN-より、濃厚なカミツレエキスを贅沢に配合したシートマスク『華密恋 ナチュラルモイスチャーフェイスマスク』が新登場。

乾燥やゆらぎが気になる肌にうるおいを与え、すこやかな状態に保ちながら、心地よくお使いいただけるフェイスマスクです。

2026年5月1日(金)から順次、公式オンラインショップ・Cosme Kitchen・Biople・ビオセボン(Bio c' Bon)でご購入いただけます。

■新商品について

カミツレ花/葉/茎エキスを高配合。濃厚なうるおいで肌を整える

『華密恋 ナチュラルモイスチャーフェイスマスク』には、ブランドの核となる国産カミツレ花/葉/茎エキスを贅沢に配合しています。カミツレ花/葉/茎エキスは保湿・抗炎症作用に優れた精油成分（ビサボロールなど）が豊富に含まれ、敏感肌や乾燥肌、荒れ性に効果的です。40年以上、カモミールと向き合い続けてきた華密恋-KAMITSUREN-。その恵みを最大限に引き出す独自のカミツレ花/葉/茎エキスをたっぷり含んだ美容乳液が乾燥しがちな肌をしっとりとうるおしながら、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

1. バクチオールで、いきいきとした印象の肌へ

整肌成分として配合したバクチオールは、植物由来でありながらレチノールと同様の働きが期待される成分として注目されています。

肌にうるおいを与え、ハリや弾力感のある印象へと導きながら、乾燥による小じわやハリ不足が気になる肌をなめらかに整えます。

カミツレエキスでいたわりながら、バクチオールでケアすることで、やさしさと機能性を両立したスキンケアを実現しました。

2. セラミド×ツボクサ葉エキスで、うるおいを保つ肌環境へ

セラミドNP・セラミドAPが肌のバリア機能をサポートし、水分を抱え込む力を高めながら、ツボクサ葉エキス（CICA）が肌荒れを防ぎ、ゆらぎがちな肌をすこやかに保ちます。

さらに、シロキクラゲ多糖体やトレハロースといった保湿成分が角層までうるおいを届け、乾燥や外的刺激を受けやすい肌をいたわりながら、うるおいを保ちます。

3. とろみのある美容液が肌を包み込む、満たされるような使用感

美容液は、乳液のようにとろみのあるリッチなテクスチャー。厚手のマスクにたっぷりと含まれた美容液が肌に密着し、乾燥しがちな肌にうるおいを与えます。

10～20分ほどの集中ケアで、しっとりとなめらかな肌印象へ。忙しい日にも取り入れやすいスキンケアです。

4. カモミールだけの香りで、心地よいスキンケア時間に

香りは、ローマカミツレ花油（ローマンカモミール精油）のみを使用。

青りんごのような甘くフルーティーで、フローラルなやさしさが特徴の香りです。

スキンケアの時間を、心地よく穏やかなひとときへと導きます。

5. 20分つけても乾かない美容乳液×オーガニックコットンの組み合わせ

美容液は、乳液のようにとろみのあるリッチなテクスチャー。厚手のマスクにたっぷりと含まれた濃厚な美容液が肌に密着し、乾燥しがちな肌にうるおいを与えます。10～20分ほどの集中ケアで肌はしっとりとなめらかな感触に。マスク素材には、無漂白のオーガニックコットン100％を採用。

ふんわりとやわらかな肌あたりで、スキンケアタイムをより心地よいものにします。

■商品概要

商品名：華密恋 ナチュラルモイスチャーフェイスマスク

価格：900円（税抜）／990円（税込）

内容量：20mL

生産国：日本

商品名：華密恋 ナチュラルモイスチャーフェイスマスク 3枚入り

価格：2,400円（税抜）／2,640円（税込）

内容量：20mL×3枚

生産国：日本

発売日

2026年5月1日(金)：公式オンラインショップ・Cosme Kitchen・Biopleなどにて発売

2026年5月27日(水)：ビオセボン(Bio c' Bon)一部店舗にて発売

※店舗により販売開始日が異なる場合がございます。

■華密恋 -KAMITSUREN- とは

しぜんと、素のまま。

ありのままの自分を受け入れて、そのままに生きる。

調子の良い日も、思うようにいかない日も。

そんな日々に寄り添う存在として、

自然のままに育ったカモミールの力を大切にしています。

華密恋は、心とからだの両方に向き合いながら、

自分に戻る時間をお届けしたいと考えています。

カモミールには、保湿や消炎作用に加え、循環を促し、心を穏やかに整える力があります。

華密恋を通して、自分をリセットし、心とからだを整える時間をお届けしたい。

私たちはそのような役割を担うブランドでありたいと考えています。

華密恋を手に取ってくださる皆さまが、しぜんと、素のままの自分に戻れる。

その願いを込めて、商品をお届けしております。

株式会社SouGo ブランド名：華密恋

公式オンラインショップ：https://kamitsure.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kamitsuren/