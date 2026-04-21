【Dior】ディオールとノエ・デュショフール=ローランスが紡ぐクリエイティブな対話の新章

クリスチャン・ディオール合同会社(C) EDUARD SANCHEZ RIBOT

ミラノで開催される2026年ミラノサローネ国際家具見本市を機に、ディオール メゾンとノエ・デュショフール＝ローランスは、新作の「コロール」ランプを通じて、実りあるコラボレーションを引き続き展開します。*

数多くの受賞歴を持つデザイナーであるノエ・デュショフール＝ローランスは、人間と自然および文化環境によって築かれる繊細なつながりから強さを描き出す作品を制作しています。

ディオール メゾンのために、彼がデザインした照明器具は、クチュールと暮らしの美学の融合する点において、クリスチャン・ディオールの「ニュールック」の象徴的なスピリットと共鳴し、作品の曲線は、「コロール」スカートの特徴的なラインを斬新さとエレガンスで再解釈します。

ヴェネチアのムラーノの伝統に基づき、手吹きガラスで製作されたこれらのクリエイションは、卓越したサヴォワールフェールを体現し、プリーツからドレープまで、生地の動きにインスパイアされたランプの構造は、しなやかで軽やかな外観を呈します。

その他の照明器具は、かご細工の工芸芸術を称えています。真竹の繊維はまず切断され、均一なストリップに整えられた後、「カナージュ」を想起させるモチーフを伴ったベルシェイプを形作るために高い精度で編み込まれます。

「30 モンテーニュ」のアトリエの手仕事と同様に、ディオールのために大切に制作されたこれらのクリエイションは芸術作品の域に達し、メゾンの真髄を表現しています。

*一部のモデルは、2026年4月21日から26日にかけて開催される2026年ミラノサローネ国際家具見本市期間中、ミラノのディオール モンテナポレオーネ ブティックにてのみお求めいただけます。

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