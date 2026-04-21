「認知のクセ」を理解して自分の価値観に気づけば、コミュニケーションが変わる　5/18（月）無料セミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～ Vol.5」開催！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月18日（月）、チームリーダーやマネージャーの方やそれらの役職をめざす方を対象に無料のオンラインセミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～」を開催します。また、5月11日（月）には、過去に開催した同セミナーシリーズから「第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～」のアーカイブ録画配信も行います。

■詳細・お申し込みはこちらから

・第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173836/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173836/?rls)

締切：2026年5月18日（月）20：00



・【アーカイブ録画配信】第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173417/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173417/?rls)

締切：2026年5月11日（月）13：00



単なる情報伝達だけでなく、関係構築において重要なプロセスとなる対話。相互に学びあい、理解しあう場として機能することが組織の持続的な成長に不可欠です。しかし、十分に対話が行われておらず関係構築がうまくいっていない組織も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は対話を軸に、個人の力を組織の力へつなぐための知識とスキルを学ぶセミナーシリーズを開催しています。



5回目となる今回は、自分を客観視する「メタ認知」を中心に、自分の「思い込み」「価値観」「反応パターン」を理解し、より望ましい行動を選べる状態をめざします。人は“事実そのもの”ではなく、経験・価値観・感情を通した自分の解釈を見ています。そのため同じ出来事でも認知が異なり、職場では対立やすれ違いが生まれやすくなります。まずは、この“認知のクセ”を理解するところから始めます。思い込みや価値観に気づくことで、判断の質が上がり、コミュニケーションや対話のあり方が変わります。また、本セミナーの開催に伴い、5月11日（月）に過去に開催した同セミナーシリーズから「第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～」のアーカイブ録画配信も行います。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



<セミナーの内容>

・メタ認知とは何か？（自分を観察する力）

・認知の4点セットで自分の内側を整理する

・自動反応のパターンとその背景

・価値観の源泉を探るワーク

・アンラーン（価値観の更新）の考え方

・行動につながる自己理解のプロセス



＜アーカイブ録画配信の内容＞

■5/11（月）12：00～13：00

【「対話で育む組織の未来」～個の成長をチームの力に～ 第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～】

「気づいているのに変われない」という多くの人が直面する課題に向き合い、気づきを行動変容につなげる“内省”の技術を扱います。

・内省とは何か（振り返りとの違い）

・内省の深度モデル：3つのレイヤーで自分を理解する

・内省の技術：3つのステップで変容をつくる

・自分の“物語”に気づく内省ワーク

・内省から対話へ：Reflective Inquiryの役割

・まとめ：気づきから変容へ

※アーカイブ録画配信は、ご質問には対応していません。



＜こんな方にオススメ＞

・自分の反応パターンを理解し、感情に振り回されにくくなりたい方

・思い込みに気づき、柔軟なコミュニケーションができるようになりたい方

・自分の価値観を明確にし、行動の一貫性を高めたい方

・チーム内の相互理解を深め、関係性を改善したい方

・意見の対立を減らし、背景を理解し合う対話を増やしたい方

・心理的安全性の高いチームづくりに関心がある方

「対話で育む組織の未来」～個の成長をチームの力に～第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～【アーカイブ録画配信】第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～

■日時

・第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～

2026年5月18日（月）19：00～20：00



・【アーカイブ録画配信】第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～

2026年5月11日（月）12：00～13：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センター客員研究員など



■参加費

無料



■定員

各回60名



■詳細・お申し込みはこちらから

・第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173836/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173836/?rls)

締切：2026年5月18日（月）20：00



・【アーカイブ録画配信】第3回：内省の技術 ～気づきから変容へ～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173417/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173417/?rls)

締切：2026年5月11日（月）13：00





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「対話で育む組織の未来」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)