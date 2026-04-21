[2026年4月より羽田空港レンタカーで新サービス開始]　[マンスリー・ウィークリーレンタカー]

株式会社アベニール「日本レンタリース東京」 （本社：東京都清瀬市中里4-1128 代表取締役 中川賢一）はマンスリー・ウィークリー専門のレンタカーサービスの提供を開始しました。お客様が使いやすりマンスリー・ウィークリー専門のレンタカーに特化した事で稼働率を高め、1日あたり2,133円/日～と高品質で低価格を実現、さらに東京近郊への納車・お引取りサービスも時間指定で承っています。https://www.nrtokyo.com/

[2011年10月5日]、[株式会社アベニール]（本社：[東京都清瀬市中里4-1128]、代表取締役：[中川賢一]）は、[マンスリーレンタカー]の提供を開始します。この新サービスは、[長期利用のレンタカーを格安で承っています。新しいレンタカーの利用の形]を通じて、[車は所有から利用への時代と変化しています。モビリティー利用の新しい在り方]を実現します。詳細は[https://www.nrtokyo.com/]にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

[日本レンタリース東京]は、[長期レンタカーの一定の利用需要がある中で通常のレンタカー利用では高額になってしまうことから長期に特化した格安のレンタカー事業をスタートしました。長期利用のレンタカー価格の課題を貸渡期間をマンスリー＆ウィークリーに特化することで、より使いやすく安価なレンタカー利用を実現しました。安心・安全・快適・便利な長期のレンタカー需要]を解決するために、[マンスリー＆ウィークリーレンタカーで更にお客様のご希望の場所まで納車・引取のサービスも可能な便利で新しいレンタカー利用の在り方]を開発しました。このサービスは、[繁忙期でクルマが足りない・・・、故障や事故で代車が必要、長期帰省等でクルマが必要などのお客様へ、格安長期レンタカー]を提供し、[法人様のビジネス利用や一時帰国の際の帰省のお客様など]の[長期レンタカー利用]に応えます。

サービス詳細

[マンスリーレンタカー]は、[納車・引取のサービス]を備え、[法人様・個人様の長期レンタカー利用]に特化しています。[サービスは東京近郊のお客様が対象で東京23区から神奈川・千葉・埼玉]での提供を予定しており、[新サービスの羽田空港 キーBOX受け渡し・引取が2026年4月]からサービスを開始します。

サービス料金

[日本レンタリース東京]は、[マンスリー・ウィークリーレンタカーで格安料金]を設定しており、初期導入を検討しているユーザー向けに[羽田空港キャンペーン情報]も用意しています。

今後の展開

[日本レンタリース東京]は、[マンスリー＆ウィークリーレンタカー]の提供を通じて、[全国にFC展開と日本レンタリース埼玉の直営店の新設の計画]を持っています。

担当者コメント

日本レンタリース東京／代表取締役 中川 賢一

[お客様へご提供するレンタカー4つのキーワード 安心・安全・快適・便利 です。マンスリーレンタカーの新サービスをより多くのお客様に体験して頂き、事業の発展に、また日々の経費削減、思い出を沢山作れる楽しい旅行と、お客様にとってより有益なモビリティーの提供をさせて頂きます。]