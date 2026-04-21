龍玄とし（Toshl）プロデュース 「ANISON LEGENDS FES JAPAN（アニソン レジェンズ フェス ジャパン/略称：アニレジェ）」初開催決定！

株式会社ONIGIRI Plus

龍玄とし（Toshl）プロデュース

大黒摩季／松本梨香／森口博子／KENJI03（BACK-ON）／ゴールデンボンバー 出演決定!

金沢の中心地を舞台にコスプレパレード同時開催!

プロデューサー: 龍玄とし（Toshl）コメント

2026年夏、金沢がアニソンと感動で熱く彩られます。アニメソングには、心を震わせ、明日へ進む力があります。そんな“魂の歌”を、最高の音と特別な空間、そして全国の美食とともに体感できる、唯一無二のフェスが誕生します。私は現在、金沢市内にスタジオやアトリエなど創作の拠点を構え、金沢市民としてこの街とともに歩んでいます。だからこそ、日本の伝統文化を今に受け継ぐこの美しい街・金沢から、アニメ・音楽・食を通じて、世界中の皆様と熱いパッションを分かち合いたいと願っています。このフェスは、能登半島地震の被災地を応援するチャリティーとしての意味も込められています。

皆さんの笑顔と声援が、未来への光になります。最高で最幸のフェスを一緒に創り上げてください！

ANISON LEGENDS FES JAPAN制作委員会は、2026年7月4日（土）、石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて、アニメソングの祭典「ANISON LEGENDS FES JAPAN」（アニソン レジェンズ フェス ジャパン／略称：アニレジェ）を初開催することを発表いたしました。

本公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄とし（Toshl）がプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じ、日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信いたします。

また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指しております。

今回、龍玄としの呼びかけに賛同した大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03（BACK-ON）、ゴールデンボンバーをはじめとする、アニソンおよびJ-POPを代表するアーティストの出演が予定されています。

フルオーケストラ演奏をはじめ、多彩な編成により、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、国内最高峰の音響を誇るシューボックス型ホールにてお届けします。さらに、金沢の中心地を舞台に、街をあげてのコスプレパレードを同時開催。音楽とコスプレカルチャーが融合する、前例のない祝祭空間を創出いたします。

なお、本イベントで販売されるチャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援に充てられます。

★エンターテインメントを文化都市・金沢から発信！

金沢市は、藩政時代から受け継がれる伝統文化と、現代のクリエイティブ産業が共存する「文化都市」として、国内外から高い評価を得ています。金沢21世紀美術館をはじめとする文化施設や、ユネスコ創造都市ネットワーク（クラフト＆フォークアート分野）への登録など、その取り組みは世界的にも知られています。

さらに、世界各国での公演実績を持つオーケストラ・アンサンブル金沢（OEK）が本拠地とする石川県立音楽堂の存在は、この街が音楽・芸術に対して積極的に投資し、育んできた証といえます。

近年では、アニメやコスプレといったポップカルチャーとの融合にも注力しており、金沢駅の鼓門・もてなしドームは世界的にも有名な撮影スポットとして、国内外のコスプレイヤーやアニメファンが集う“聖地”となっています。

本公演は、こうした金沢の文化的土壌の上に成立するものであり、伝統と革新が共存するこの街だからこそ実現できる「アニメソング × オーケストラ × コスプレ × 食」の融合フェスティバルです。

★金沢でコスプレパレードを同時開催 ── 街をあげての祝祭空間へ

鼓門 (C)金沢市もてなしドーム (C)金沢市

本公演と連動し、金沢の中心地を舞台にコスプレパレードを同時開催いたします。世界的にも注目されるこの空間を舞台に、特別なコスプレイベントを展開します。

当日は、金沢の中心地がコスプレイヤーで彩られ、パレードや撮影会、ファッションショーを実施。さらに、コスプレのままフードエリアやライブにも参加できるなど、街全体が一体となる回遊型の体験を提供いたします。

音楽とコスプレカルチャー、そして都市空間が融合することで生まれる、これまでにないスケールの祝祭空間を創出いたします。

★プロデューサー龍玄とし（Toshl）による特別演出

オーケストラアンサンブル金沢

アニソンには、心を震わせ、明日へ進む力がある――。そう語るプロデューサー龍玄とし（Toshl）による特別演出を予定しています。

内容の詳細は現時点では非公開ですが、コスプレパレードにおいて、参加者の心をひとつにする象徴的な演出を実施予定です。

音楽とコスプレカルチャーの垣根を超えた、これまでにない一体感と高揚感を生み出す、新たなエンターテインメント体験を創出いたします。

★コスプレイベント制作は専門企業が担当

本イベントのコスプレパレードおよび関連企画の制作・運営は、国内外でのコスプレイベント実施およびコスプレイヤー派遣に豊富な実績を持つ、ONIGIRI Plus が担当します。

同社は、登録コスプレイヤー約1,500名のネットワークを有し、有名コスプレイヤーの招致をはじめ、更衣室や荷物預かりの設置など、安心して参加できる運営体制を構築。初心者からベテランまで、すべての参加者が快適に楽しめる環境を整備いたします。

■開催概要

他イベントでの様子他イベントでの様子

公演名： ANISON LEGENDS FES JAPAN（アニソン レジェンズ フェス ジャパン）

略 称： アニレジェ

開催日： 2026年7月4日（土）

時 間： 屋外コスプレイベント：10:00-17:30

ANISON LEGENDS FES JAPAN：開場 14:30/開演 15:30/終演 18:30（予定）

※イベント・公演の終演時間は変更になる可能性がございます。

会 場： 石川県立音楽堂 コンサートホール（1,560席）

（〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1／JR金沢駅 兼六園口 徒歩約1分）

主 催： ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会

後 援： 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

協 力： 金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢

特別協力： 株式会社北國新聞社

特別協賛： 株式会社クスリのアオキ

プロデューサー：龍玄とし（Toshl）

出演（予定）：大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03（BACK-ON）、ゴールデンボンバー

※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます

チケット販売：ファミリーマートチケット（独占販売）

公式サイト：anilege.jp

問合せ事務局： info@anilege.jp

公演の特徴

・世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、フルオーケストラ編成をはじめ、多彩な編成で披露

・アーティスト同士によるスペシャルコラボレーション（デュエット・カバー）を実現

・金沢名物グルメや地酒、アニソンコラボメニューが楽しめる「フェス飯」エリアを展開（キッチンカー約10台）

・金沢の中心地で、街をあげてのコスプレパレードを同時開催（龍玄としも参加予定）

・海外からの来場も視野に入れた国際的なフェスティバルとして展開

・チャリティーTシャツの売上の一部を能登半島地震復興支援に寄付

■チケット情報

・4月25日（土） 龍玄としファンクラブ先行販売（プラチナプレミアム席）

プラチナプレミアム席(32,000円)：

最優先入場/プレミアムパス/龍玄としメッセージカード(予定)

・5月 2日（土） 一般販売開始（ファミリーマートチケット独占販売）

プラチナプレミアム席(32,000円)：

最優先入場/プレミアムパス/龍玄としメッセージカード(予定)

SS席(21,000円)

S席(16,000円)

A席(11,000円)

B席( 8,000円)

■公式サイト・SNS

公式サイト：https://www.anilege.jp

Instagram／X（旧Twitter）：@anilege_jp

TikTok：調整中

YouTube：ANISON LEGENDS FES JAPAN（アニレジェ）

公式ハッシュタグ：#アニレジェ #ANISONLEGENDSFESJAPAN

※イベントの詳細は、公式ＨＰにて順次更新させていただきます。

龍玄とし（Toshl）

プロフィール

圧倒的な歌唱力で多くの人々を魅了する日本を代表するボーカリスト。音楽プロデューサー、作詞・作曲家、執筆家、画家としても幅広く活動している。2018年よりユニバーサルミュージックよりリリースしたカバーアルバム「IM A SINGER」シリーズは大ヒットを記録し、今夏には待望の最新作「IM A SINGER VOL.4」のリリースを予定。アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』新作シリーズのエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を担当するなど、その表現は多岐にわたる。音楽番組のみならず、バラエティ番組やCM出演など多方面で活躍し、幅広い層から支持を集めている。さらに、初のアニソンフェスのプロデュースにも挑戦し、新たな表現の場を切り拓いている。

ToshI Official WEBSITE 武士JAPAN: https://toshi-samuraijapan.com/

mailto:龍玄とし (@Toshlofficial) | X: https://toshi-samuraijapan.com/

mailto:龍玄とし(Toshl) (@toshl_officia) ・ Instagram photos and videos: https://www.instagram.com/toshl_officia/

龍玄としオフィシャル・ブログ Powered by Ameba: https://ameblo.jp/toshl-official/

出演アーティスト（第1弾発表）

大黒摩季

プロフィール

1992年デビュー。

90年代「ら・ら・ら」など数多くのミリオン・ヒットを放ちながらも、2010年 病気療養のため活動休止するも、2016年 活動再開。

以降、毎年の全国ツアーを続けながら、2022年には30周年記念ベスト・アルバムをリリース。

昨年開催した「55 BLACK」「55 RED」と２つのツアー、そしてアルバム・リリースを経て、2026年5月からはデビュー35周年に突入。

イベント出演や能登半島地震の復興に向けたチャリティー活動などを様々な活動を続けている。

松本梨香

プロフィール

横浜市出身。幼少期からミュージカルや2.5次元舞台など、様々なステージで活躍。声優としても名作アニメや海外映画に多数出演し、特にアニメ『ポケットモンスター』の主人公・サトシ役で広く知られる。自身が歌う主題歌はダブルミリオンを記録し、その歌声は世代を超えて多くの人々の心をつかみ、国内外のファンを魅了。女性として初めて仮面ライダーシリーズの主題歌を担当し、スーパー戦隊・仮面ライダー・ウルトラマンの主題歌を歌う。絵本やエッセイの出版、音響監督や舞台演出も手掛けるなど、マルチな才能を発揮。クールジャパンエグゼクティブディレクターとして、エンターテインメントを通じて日本文化を世界に発信している。

森口博子

プロフィール

1985年に TV アニメ 「機動戦士Zガンダム」オープニングテーマ 『水の星へ愛をこめて』でデビュー。1991年に映画 「機動戦士ガンダムF91」主題歌 『ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～』がヒットし、同年から6年連続で NHK 「紅白歌合戦」に出場。自身のレギュラ一番組 「夢が MORI MORI」をはじめとしたパラエティでも頭角を現し、歌手活動だけでなく “元祖バラドル” としても一躍大ブレイク。

2019年から 2022年に発売されたアルバム 『GUNDAM SONG COVERS』シリーズが大ヒットし、2019年には 「日本レコード大賞」にて 「企画賞」を受賞。

2023 年にはアニ ソンの名曲の数々を豪華ミュージシャンとコラボレ ーションした新シリーズのアルバム 『ANISON COVERS』がヒットしシリーズ化。

2025年にはデビュー40 周年を迎え『GUNDAM SONG COVERS-ORCHESTRA-』、全曲オリジナルの記念アルバム 『YourFlower～歌の花束を～』の２作品をリリースしTOP10入り！

これで令和に入り毎年リリースした8作品全てオリコンTOP10入りを果たす。

KENJI03（BACK-ON）

プロフィール

BACK-ONのボーカル・ギター。

2002年にBACK-ONを結成、2005年にcutting edgeよりメジャーデビュー。

これまでの楽曲の多くを手がけ、アニメ・ゲーム・特撮作品の主題歌を多数担当。

他アーティストへの楽曲提供も数多く行っている。

ゴールデンボンバー

プロフィール

鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳、樽美酒研二の4人からなるヴィジュアル系エアーバンド。

代表曲「女々しくて」で4年連続紅白歌合戦に出場し、オリコンカラオケランキングの当時の歴代1位となる51週連続1位を獲得。アニメのタイアップには『遊☆戯☆王ZEXAL』のEDテーマ「僕クエスト」や『ちびまる子ちゃん』OPテーマ「おどるポンポコリン」などがある。