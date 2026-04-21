イベント・研修会社のIKUSA、札幌営業所を拡大移転。北海道・青森エリアの「あそび」支援を強化

株式会社IKUSA

あそびで社会課題の解決を図る株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、北海道地方へのさらなる事業拡大とサポート体制の強化を目指し、2026年4月より札幌営業所を拡大移転いたしました。

2025年2月の札幌営業所開設以来、IKUSAは「あそび」をビジネスソリューションに変え、多くの企業や自治体の皆様の課題解決を支援してまいりました。開設から約1年、北海道内各地から想定を上回る多くのご依頼をいただき、この度、より細やかなサポート体制を構築するため拠点を拡大いたしました。

札幌営業所 概要

IKUSAの事業内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20633/table/329_1_74c1adf4f4b7719ee97ba6f83bc43e6b.jpg?v=202604210651 ]

株式会社IKUSAは、チャンバラ合戦(R)（※1）をはじめとする100種類以上のサービスを展開し、地域イベントや社内イベントの企画運営を通じて、地域活性化やチームビルディングなどの課題解決支援を行っています。

2025年度のイベント実績は年間1400件以上にのぼり、弊社イベントの累計体験人数は3000社以上、56万人以上となりました。採用人数も増やして事業拡大を目指します。

株式会社ロゴスホールディングス様 社内運動会NTT労働組合 北海道支部様 組合交流イベント

（※1）チャンバラ合戦(R)公式サイト：https://tyanbara.org/(https://tyanbara.org/)

※「チャンバラ合戦(R)」は、あそびで社会課題の解決を支援する株式会社IKUSAの登録商標です。

札幌営業所 拡大移転に関してのコメント

札幌営業所責任者 本多 風雅

札幌営業所責任者の本多風雅です。開設から約1年間、多くの皆様に支えられ、北海道ならではの「あそび」を提供できたことを嬉しく思います。 今回の事務所拡大により、これまで以上にスピーディーに最高の体験』直接お届けできるようになります。 地産地防災イベントや冬の合戦イベントなど、雪国の特性に合わせた柔軟な開発・協力をさらに強化してまいります。

私たちのミッションは、皆様が「また一緒にやりたい！」「参加したい！」と思える瞬間を生み出すことです。これまで支えてくださった皆様への感謝を胸に、これから出会う皆様とも最高の体験を共有できることを楽しみにしております。

株式会社IKUSA

「課題を見つけ、あそびで解決。」

「あそび」をビジネスソリューションに、企業や自治体、商業施設などに対してイベントや研修の提案・運営を行っています。

チームビルディングや地域活性化など、企業や地域の課題を解決する100種以上のサービスを展開。累計導入社数3,000社、のべ560,000人が体験。年間1000件以上の研修・イベントを実施しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

TEL:03-5960-0193

メールアドレス：contact@ikusa.co.jp



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193