NEXCO西日本エリアのゴールデンウィーク期間における高速道路の渋滞予測

西日本高速道路株式会社

令和8年3月25日

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本（大阪市北区、代表取締役社長：芝村善治）は、ゴールデンウィーク期間〔令和8年4月25日（土曜）～令和8年5月6日（水曜）の12日間〕の管内の高速道路における交通集中による10km以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞が多く予測される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。

１ 渋滞予測について

- NEXCO西日本管内の渋滞回数は、下り線では5月2日（土曜）、上り線では5月5日（火曜）に多く発生すると予測しております。（10km以上の日別渋滞回数は下図(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/#graph)、予測の一覧は 添付資料１. （212KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/01.pdf) を参照）- 下り線の最大渋滞長については、E3 九州自動車道 筑紫野IC先付近を先頭に、5月2日（土曜）の朝から昼にかけて渋滞、最大35kmを予測しております。（詳細は2．ピーク時25km以上と予測した渋滞(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/#table)）- 上り線の最大渋滞長については、E1 名神高速道路 大津IC 付近を先頭に、5月2日（土曜）の朝から昼過ぎにかけて渋滞、最大30kmを予測しております。（詳細は2．ピーク時25km以上と予測した渋滞(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/#table)）- 渋滞予測情報をウェブサイトで、道路交通情報を「 アイハイウェイ(https://ihighway.jp/) 」などで提供しておりますので、高速道路のご利用前にはぜひご活用ください。 （詳細は 2 渋滞情報の提供 (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/#forecast)と 添付資料２. （443KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/02.pdf) 参照）

2．ピーク時25km以上と予測した渋滞

- 1．NEXCO西日本管内の10km以上の日別渋滞回数

1）NEXCO西日本管内の渋滞

2）第二神明道路および阪神高速道路に跨っている渋滞 ※

3．令和8年度予測と過去実績との比較

令和7年度の渋滞回数（実績）との比較は以下のとおりです。なお、令和7年度実績には、事故などの影響による渋滞が含まれています。

２ 渋滞予測情報および道路交通情報の確認方法

渋滞予測情報および道路交通情報は、以下の方法で確認することができます。

※詳しくは、 添付資料２. （443KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/02.pdf) をご覧ください。

１．NEXCO西日本のウェブサイト

１） 渋滞予測ガイド （https://www.w-nexco.co.jp/forecast/trafficjam_golden_week_2026/index.html）交通混雑期の渋滞予測の詳細情報をマップ上に掲載いたします。

２） 渋滞予測カレンダー （https://search.w-nexco.co.jp/forecast/）

交通集中渋滞が予測される日の渋滞情報を確認することができます。

３） 高速料金・ルート検索（https://search.w-nexco.co.jp/）

渋滞予測を考慮した所要時間をルート別に確認することができます。

また、出発予定日時の前後の時間帯における予測所要時間の推移も確認することができます。

2．アイハイウェイ

リアルタイムの道路交通情報を確認することができます。事故や気象などの影響で渋滞が発生する場合があり、刻々と状況は変化しますので、出発前やご旅行中にお役立てください。

アイハイウェイ(https://ihighway.jp/)

3．渋滞予測士による解説

ゴールデンウィーク期間の渋滞予測について、渋滞予測士がNEXCO西日本の公式YouTubeチャンネルおよびNEXCO西日本の公式Xにて解説します。ぜひご覧ください。

NEXCO西日本の公式YouTube チャンネル （ https://www.youtube.com/@nexconexcowest6576 (https://www.youtube.com/@nexconexcowest6576) ）

NEXCO西日本の公式X （ https://x.com/w_nexco_news (https://x.com/w_nexco_news) ）

３ 渋滞緩和に向けたお願い

１．渋滞の緩和に向けたちょっとした心掛け

お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和に繋がります。ご協力をお願いします。

１） 速度を低下させない！

上り坂など速度低下を注意喚起している場所では、速度回復にご協力をお願いします。

２） 車間距離をつめ過ぎない！

走行中は余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離の確保をお願いします。

３） 渋滞中にむやみに車線変更しない！

渋滞中におけるむやみな車線変更は、渋滞の更なる悪化を招く可能性がありますのでお控えください！

2．ファスナー合流へのご協力のお願い（混雑時）

インターチェンジやジャンクション、サービスエリア・パーキングエリアなどから高速道路の本線に合流する箇所では、渋滞が発生しやすくなります。混雑時の合流部では加速車線を十分に活用し、先端の1か所で合流するファスナー合流へのご協力をお願いします。

※ファスナー合流とは： 規則正しく 1台ずつ交互に（ファスナーのように）合流するもの。

４ ゴールデンウィーク期間中は休日割引が適用されません

渋滞の激化を避ける為、令和8年4月25日（土曜）～5月6日（水曜）は、高速道路をご利用いただいた場合でも休日割引が適用されません。

お客さまにおかれましては、高速道路の渋滞対策にご協力いただきますよう、ご理解をお願いいたします。

※詳細な内容は、下記NEXCO西日本ウェブサイトをご確認ください。

2026年度における休日割引適用日のお知らせ

（https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r8/0317h01/）

５ NEXCO西日本のドライブバス（州游割引）のご検討を検討されている方へのお知らせ

令和8年4月24日（金曜）～5月7日（木曜）は、NEXCO西日本のドライブパス（周遊割引）をご利用いただけません。

【ドライブパス（周遊割引）とは】

対象エリアの高速道路料金がご利用期間内に定額で乗り降り自由になる周遊割引です。現在、平日のみでご利用いただいた場合、販売価格の15%分のETC マイレージサービスのポイントを追加付与するキャンペーンを実施中です。

ドライブパス（周遊割引）の申込専用サイト （https://www.michitabi.com/ ）

６ 安全運転のお願い

1．渋滞発生時の死傷事故率は、非渋滞時の30倍以上！

渋滞発生時の死傷事故率は、非渋滞時（渋滞していない時）の30倍以上となります。渋滞の多く発生する交通混雑期は、特に運転に注意が必要です。

死傷事故率：交通量（台）×距離（km）あたりで発生する死傷事故の件数例）100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は、 5（件/億台・km）となります。

2．安全運転を心がけるチェックポイント！

- 全席シートベルトの着用 と こまめな・早めの休憩を心掛けてください。- 前方に注意し、車間距離を十分に確保して、渋滞末尾や渋滞渦中での追突等にご注意ください。- 情報板などで渋滞情報の確認をしてください。- 渋滞後尾ではハザードランプを点灯し、後続車に合図をお願いします。

また、以下ではセーフティドライブのポイントについてわかりやすく記載しているので、併せてご覧ください。

セーフティドライブ （https://www.w-nexco.co.jp/safety_drive/pdfs/driving_safely.pdf ）

3．もし、事故・故障が発生したら・・・

停車後は、ハザードランプを点灯するとともに発炎筒や停止表示板で後続車に、事故車や故障車の存在を知らせてください。道路上に留まらずに、通行車両に注意しながら速やかに“ガードレールの外”など安全な場所に避難してください。「110番」または「道路緊急ダイヤル＃9910」もしくは「非常電話」にて通報してください。

※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。

4．ＳＴＯＰ！ ＮＡＧＡＲＡ ＤＲＩＶＩＮＧ ＰＲＯＪＥＣＴ（通称「ＳＮＤプロジェクト」）

わき見をし「ながら」の運転、スマートフォンを操作し「ながら」の運転、運転手の身勝手なあおり運転（イライラし「ながら」運転）など、高速道路での交通事故につながる危険運転を撲滅し、交通事故ゼロを目指すべく、持続的な交通安全啓発活動を実施しています。

ＳＮＤプロジェクト （ https://snd-project.jp/ (https://snd-project.jp/) ）

７ 無くそう逆走-高速道路は一方通行ですー

逆走は命にかかわる危険行為です。Uターン、バックは厳禁です。逆走情報を見聞きしたら速度を落とし、十分な車間距離をとって前方車両の動向を注視しましょう。詳細は以下をご参照ください。

「無くそう逆走」特設サイト （https://www.w-nexco.co.jp/safety_drive/highway_rule/reverse/one-way/）

８ あなたには何ができますか？飲酒運転をなくすために。

飲酒運転の撲滅を目指し、株式会社エフエム大阪が実施する「STOP! DRUNK DRIVING PROJECT（通称「SDDプロジェクト」）」にパートナーとして参加しています。SDDプロジェクトの活動は以下をご参照ください。

ＳＤＤプロジェクト （https://fmosaka.net/sdd/index.html ）

※『SDD』＝STOP！ DRUNK DRIVING

- 【添付資料１.】10km以上の渋滞予測箇所一覧表 （212KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/01.pdf)- 【添付資料２.】渋滞予測情報と道路交通情報の提供 （443KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/02.pdf)- 【添付資料３.】渋滞回避の方法・所要時間の検索方法 （338KB） (https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0325b/pdfs/03.pdf)

最新のお知らせ・ニュースリリース

2026年4月6日

E2A中国自動車道（吹田JCT～神戸JCT）のリニューアル工事 令和8年5月からの交通規制の日程をお知らせします(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kansai/r8/0406/)

2026年4月6日

E91 南阪奈道路（美原JCT～葛󠄀城IC）で夜間通行止めを実施いたします （2026年5月18日～27日）(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kansai/r8/0406a/)

2026年4月3日

繰り返し道路法（車両制限令）に違反した者に対する是正指導内容の公表について(https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r8/0403h01/)

2026年4月1日

令和8年度（第1／四半期公表）発注見通しについて(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0401/)

2026年4月1日

令和8年度発注見通しの公表について(https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0401a/)