【グルテンフリーで注目】米粉で作る「甲賀米粉たい焼き」が4/25(土) 東京都北区、5/1(金)神奈川県横須賀市にオープン！

株式会社ジョインネクスト

小麦粉不使用・米粉100％の“もっちり新食感”で人気の「甲賀米粉たい焼き」が、東京都北区に2026年4月25日（土）に、神奈川県横須賀市に2026年5月1日（金）グランドオープンすることをお知らせします。

健康志向やアレルギー対応の観点から注目が高まるグルテンフリースイーツを、より身近に楽しめる新店舗のオープンとなります。

米粉100％で焼き上げた「甲賀米粉たい焼き」。外はカリッ、中はもっちりの新食感が特徴です。

■出店の背景

近年、健康志向の高まりやアレルギー対策、米粉需要の増加を背景に、グルテンフリー食品への関心が全国的に拡大しています。



なかでも「和スイーツ×米粉」は、若い世代からファミリー層まで幅広く支持されるカテゴリーとして注目されています。

「甲賀米粉たい焼き」は甲賀忍者の郷である、滋賀県甲賀市で誕生した“外はカリッ、中はモチッ”とした食感を実現した、たい焼き専門店です。

今回の安城店のオープンを通じ、愛知県内でのブランド浸透と米粉の新たな魅力を広く伝えてまいります。

甲賀米粉たい焼きは店名にあります通り、一般的に使用されている小麦粉ではなく米粉のみを使った珍しいたい焼き屋です。

■「甲賀米粉たい焼き」について

甲賀市産の国産米粉100％で作る特製生地を使用し、小麦粉不使用で丁寧に焼き上げた米粉たい焼き専門店です。



素材の風味を生かしながら、米粉ならではの“軽さ”と“香ばしさ”を楽しめる商品ラインナップが特徴です。

割るとあふれるほどのつぶあん。米粉生地との相性を追求し、甘さ控えめで飽きのこない味わいに仕上げています。

＜特徴＞

・小麦粉不使用（グルテンフリー）

・国産米粉100%のオリジナル特製生地

・外はカリッ、中はモチッとした独自食感

・定番の「つぶあん」「カスタード」に加え、季節限定メニューも展開

・滋賀・甲賀の地域文化を背景にしたブランドストーリー

・甲賀忍者をモデルにした、刀や手裏剣を持ったオリジナルデザイン

定番のつぶあん・カスタードに加え、人気の惣菜系もラインナップ。米粉生地との相性にこだわった多彩な味を揃えています。

■板橋店、横須賀店オープンの理由

板橋店は住所は東京都北区になりますが、最寄り駅はJR板橋駅となり、駅から徒歩2分の好立地となります。

このあたり周辺は歴史ある街並みと新しい都市開発が共存し、「歴史と新しい時代の息吹が調和するまち」と位置づけられています。

横須賀店がある横須賀市は 「三方を海に囲まれた自然豊かな港町」 であり、軍港としての歴史・海洋文化・多様な地形・温暖な気候・豊かな食資源が組み合わさった独自の地域性を持つ都市です。



どちらもテイクアウト需要が高い立地環境と、健康志向の高いエリア特性から、米粉スイーツとの高い親和性が期待できることから出店を決定いたしました。

写真は松阪店オープン時の様子。焼きたてを求めて多くのお客様が訪れ、長い行列ができるほどの盛況となりました。

■店舗情報

店舗名： 甲賀米粉たい焼き 板橋店

所在地： 〒114-0023 東京都北区滝野川7丁目6-11

オープン日： 2026年4月25日（土）

営業時間： 12:00-19:30

定休日： 年中無休

電話番号： 03-5972-4127

販売商品： つぶあん、カスタード、ウインナーエッグ、期間限定メニュー ほか

■店舗情報

店舗名： 甲賀米粉たい焼き 横須賀店

所在地： 〒238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町1-9

オープン日： 2026年5月1日（金）

営業時間： 10:00-19:00

定休日： 不定休

電話番号： 未定

販売商品： つぶあん、カスタード、ウインナーエッグ、期間限定メニュー ほか

■会社概要

株式会社ジョインネクスト

店舗屋号： 甲賀米粉たい焼き

代表者： 代表 河合 敦史

所在地： 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂12-4

設立： 2020年3月

事業内容： 米粉たい焼きの製造・販売

URL： https://komeko.club/(https://komeko.club/fc)

「甲賀米粉たい焼き」ブランドロゴ。忍者の里・甲賀と米粉の素になる稲穂をモチーフにデザインしています。

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

甲賀米粉たい焼き

担当 ： 河合

Tel ： 0748-76-4538

E-Mail： info@komeko.club