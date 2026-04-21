メイクアップブランド「LUNA」がA:PERSでイベントを開催！ポップアップイベント第6弾

株式会社L＆K

メイクアップブランド「LUNA（ルナ）」は、体験型ライフスタイルセレクトショップ「A:PERS（エイパース）」にて、POP-UPイベントを2026年4月22日（水）～5月13日（水）の期間で開催いたします。

本イベントでは、LUNAのアイテムを実際に体験いただけるほか、A:PERS限定の特典やプレゼントキャンペーンなど、多彩なコンテンツをご用意しております。

■LUNA（ルナ）について

LUNAは、「Every day, New me」をコンセプトに掲げる韓国発のメイクアップブランドです。

日常の中で誰もが“新しい自分”に出会えるよう、簡単でありながらプロフェッショナルな仕上がりを実現するアイテムを展開しています。

特にコンシーラーシリーズはブランドを代表する人気商品で、高いカバー力と密着力を兼ね備えながらも、厚塗り感のない自然な仕上がりを実現。韓国国内のみならず、グローバル市場でも高い評価を得ています。また、トレンド感のあるカラーアイテムや、SNSで話題となるビジュアル提案も特徴で、機能性と感性の両面からメイクの楽しさを提案しています。

■アイテム紹介

●ロングラスティングチップコンシーラー

韓国の大手バラエティショップで6年連続1位を獲得し、韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』。チップ型で使いやすいうえに、しっとりとしたテクスチャーのためテクニック要らずで肌悩みを簡単にカバーできます。カラーバリエーションが豊富で、イエベやブルべなどの肌トーンからお悩みにあわせて自分にぴったりな色を選べるのがポイント。

●バブリングガムグロス

風船のようにプルンと立体感のあるテクスチャーが特徴で、まるでガムのようなもっちり感で唇に密着しツヤを出してくれるぷるもちグロス。

フーセンガムをモチーフにしたスウィートなカラー展開で、季節や好みに合わせた色選びが可能。さらに、複数のカラーを重ねることもでき、自分だけのオリジナルカラーでリップメイクを楽しめます。飲んでも食べても落ちにくいロングラスティングタイプのグロスです。

■イベント内容＜LUNA＞

１.購入特典（LUNA商品限定）

・商品1点以上ご購入で「指パフ」プレゼント！

・コンシーラーパレットご購入でプロのようなメイクが叶う「ミニブラシ」をプレゼント！

２.購入金額別特典（LUNA商品限定）

・税込1,500円以上 → クミギパーツ2個もらえる！

・税込2,500円以上 → クミギパーツ4個もらえる！

※クミギとは韓国語で「装飾」「デコレーション」を意味する言葉。

３.限定セット特典

「ロングラスティングチップコンシーラー X BEBE THE ORI COLLAB EDITION」のご購入で、かわいい「デスクマット」 or 「カードホルダー」をプレゼント！

４.来店・参加型イベント

LUNAの公式インスタ(@luna_makeup_jp)とA:PERSの公式アカウント（apers_official）をフォローした方に「コンシーラー＆コレクター」のサンプルをプレゼント！

５.SNSキャンペーン

対象の投稿にいいね・コメントで抽選30名様に「バブリングガムグロス」をプレゼント！

※各イベントは在庫がなくなり次第終了になります。

■開催概要

イベント名：LUNA × A:PERS SPECIAL POP-UP

開催期間：2026年4月22日（水）～5月13日（水）

会場：A:PERS

住所：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階

営業時間：10:00～22:00

アクセス：JR新大久保駅 徒歩3分

■A:PERSとは

A:PERSは、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメを中心としたビューティー・ライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内はギャラリーのような空間設計となっており、スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ライフスタイルまで、五感で体験できる場を提供しています。

常設のPOP-UPゾーンでは、ブランドの世界観を体験できる展示や限定販売、イベントを通じて、新しい発見と出会いの機会を創出しています。

■会社概要

会社名：株式会社L&K

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル10F

代表者：代表取締役 李 政益

URL：https://www.landkcosme.com

■公式SNS

A:PERS公式Instagram：https://www.instagram.com/apers_official

A:PERS公式X：https://x.com/APERS_Official

■お問い合わせ

株式会社L&K PR担当

MAIL：info@landkcosme.com

TEL：03-6272-8319