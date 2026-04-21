【ルイ・ヴィトン】ミラノデザインウィーク2026に合わせ、アール・デコとコンテンポラリーデザインを讃えるエキシビションにてアイコニックなトランクと共に「オブジェ・ノマド コレクション」の新作を発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ミラノデザインウィーク2026 の開催に合わせ、ルイ・ヴィトンは、パラッツォセルベローニにて、アイコニックなトランクと共に「オブジェ・ノマド コレクション」の新作を発表いたします。ミラノの歴史ある宮殿の各部屋が、大胆で没入感溢れるカラーパレットを軸に構成されたクリエーションの数々を見せる完璧な舞台に。アール・デコから現代にいたるまで、ルイ・ヴィトンならではの唯一無二の旅へと誘います。

「ジャンガレアッツォ(Giangaleazzo)」の間に一歩足を踏み入れるやいなや、時を遡り、インテリアデザインや装丁、イラストレーションの分野で活躍したピエール・ルグラン(1888-1929年)の世界へ。「オブジェ・ノマド コレクション」の新作を通じて、アール・デコ運動を牽引したこの人物にオマージュを捧げます。サイン入りのイラストレーションから初期のトランクやラゲージ、トラベル＆ビューティーアクセサリー、フレグランスボトルにいたるまで、アール・デコのインスピレーションが込められたルイ・ヴィトンのアーカイヴは、メゾンの旅の真髄(こころ)を物語ります。ルイ・ヴィトンのヘリテージ・コレクションから厳選されたこれらの稀少な品々は、1920年代の列車を想起させる空間で展示され、メゾンのルーツとトランク製作におけるサヴォアフェール(匠の技)を彷彿させます。

没入感がさらに高まる「ガブリオ(Gabrio)」の間では、「オブジェ・ノマド コレクション」から、さまざまなスケールとフォーマットのピースを展示。ピエール・ルグランの装丁デザインの1つに着想を得た「ピエール・ルグラン オマージュ」コレクションに含まれる大判のラグ「Tikal」を中心に構成されています。深みのあるミッドナイトブルーとブラウンの大胆なカラーパレットが、ドローイングルーム、ダイニングルーム、ライブラリーを舞台に展開されるコレクションを結び付け、テクスチャー、パターン、色彩が喜びに満ちて鮮やかに響き合う、完成された1つの世界観を創り上げています。本コレクションには、昨年発表された「フォルトゥナート・デペーロ オマージュ」コレクションを含む、これまでの「オブジェ・ノマド コレクション」のピースも登場します。

「Riviera」「Celeste」

「ナポレオニカ(Napoleonica)」の間では、「ピエール・ルグラン オマージュ」コレクションを、卓越したファニチャーやテーブルウェアのピース、彼の歴史的な装丁に着想を得たテキスタイルクリエーションを通じて紹介。本コレクションのグラフィカルなパターンが際立つ大判のスローが壮麗な絵画のように壁面を飾り、チェア「Riviera」や、1921年にルイ・ヴィトンの依頼を受けてピエール・ルグランがデザインしたオメガ型のドレッサー「Celeste」などのアイコニックなファニチャーと対話を繰り広げます。このドレッサーは、今回、ラッカー仕上げのウッドにノマド・レザーを組み合わせて復刻されています。

旅は「ボアルネ(Beauharnais)」の間へと続きます。この部屋の着想源は、「シャルロット・ペリアン オマージュ」コレクションのテーブルクロスにあしらわれたブルーとベージュのモチーフ。2025年に発表されたこのデザインは、1920年代に制作された彼女の初期のテキスタイル作品のアーカイヴに由来し、山岳風景を想起させる幾何学的なパターンが、コンテンポラリーなクリエーションとシームレスに調和します。モノグラム・フラワーに着想を得たプレートから、2018年にデビューし、今回マーク・ニューソンによって刷新され、官能的でミニマルなデザインで再登場したフレグランスキャンドル、さらにパトリック・ジュアンやクリスチャン・モハデッドによるファニチャーまで、多彩なピースで展開します。また、本コレクションに歴史的な趣とノマディックなエレガンスを添えるのは、20世紀初頭にガストン-ルイ・ヴィトンが考案した「Ideal Malle Bibliotheque」にインスパイアされた、ライブラリー・トランク「Malle Bibliotheque」です。複数の構成が可能なモジュール式の書棚のように開くこのトランクは、実用性と装飾性が融合し、機能的な創意と独自の美学が出逢う、日常のための真のオブジェとして設計された、一連のアイコニックなラゲージの流れを汲んでいます。

深みのあるレッドのグラデーションの世界へと誘うのは、「パリーニ(Parini)」の間。ピエール・ルグランによる装丁デザインに着想を得たレッドとゴールドのテーブルクロスを起点に、当時を象徴するグラフィカルでミニマルなラインを想起させながら、テーブルウェア、アクセサリー、キャンドルのコレクションが展開されます。フロアには、「ピエール・ルグラン オマージュ」コレクションの大判のラグが敷かれ、そのリズムと幾何学性が空間に力強い存在感をもたらします。

「Cocoon Dichroic」

「ブドワール(Boudoir)」では、卓越したサヴォアフェールと稀少な素材によって際立つ2つの作品が、空間をアクアティックなグリーンの色調で満たします。エキゾチックレザーのマルケトリ(象嵌細工)で仕上げられたキャビネット「Kaleidoscope」、そしてマーメイドが住まうかのようにデザインされた独創的な「Baby-foot」はいずれも、エストゥディオ・カンパーナによる作品です。さらにその傍らには、エストゥディオ・カンパーナとジェラルディン・ゴンザレスのコラボレーションにより制作された新作「Cocoon Dichroic」が登場。手作業でカットされた色彩が移ろう虹色のリーフで構成されたフューチャリスティックな「繭」が、華やかでまばゆい輝きを放ちます。

「グラン・フォワイエ(Grand Foyer)」 では、イギリスのデザインスタジオ、ロー・エッジズによる新作アームチェア「Stella」がその多彩な表情を披露し、宇宙的な旅へと誘います。このユニークなデザインのアームチェアは、光学的錯視を生み出すテキスタイルの張地を通して、快適性の概念を新たに定義。まさに魅惑的な体験と言えるでしょう。

パラッツォセルベローニの中庭では、ピエール・ルグランの装丁デザインに着想を得た壮大な作品が石畳を彩ります。現地で製作されたこのノマディックなラグは、ブレラ美術アカデミーとの協働により実現。学生たちがデザインと製作に参加し、色彩豊かなパターンが広がる遊び場となり、アール・デコのスタイルとコンテンポラリーデザインのスピリットをつなぎます。

ルイ・ヴィトン ポップアップ ブックストア

パラッツォセルベローニのエントランスにはポップアップ ブックストアが登場し、「ルイ・ヴィトン エディションズ」コレクションを紹介。「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」、「ルイ・ヴィトン トラベルブック」、「ルイ・ヴィトン ファッション・アイ」などを取揃え、メゾンの出版物の世界に触れることができます。

「Malle Paravent」

モンテナポレオーネ通りのルイ・ヴィトン ストアにてアイコニックなトランクを展示

同時に、ルイ・ヴィトンはモンテナポレオーネ店において、「マル・クリエ ロジーヌ メゾン・ド・ファミーユ」を発表いたします。ステンドグラスのみで構成されたこのトランクは、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる最新ファッションショーのために製作されたもの。本作は、「アート・オブ・ダイニング アニエール」コレクションと同様に、パリ近郊のアニエール・シュル・セーヌに佇むヴィトン家の邸宅が着想源です。歴史的なトランクアトリエを擁するこの邸宅の、近年修復されたステンドグラスに見られるアール・ヌーヴォー様式のフローラル・モチーフから直接インスピレーションを得ています。この特別なピースは、トランクの構造からガラス細工にいたるまで、極めて精緻なアトリエの専門技術を結集し、建築的かつ光を湛えたコンポジションとして構想。各要素が、卓越したサヴォアフェールを駆使して組み上げられ、伝統と革新の出逢いを体現しています。

ノマディックなライフスタイルに新たな視点をもたらすトランク「Malle Paravent」も登場。内部にドレッシングスペースを設けた建築的な衝立としてデザインされ、機能的なだけでなく、パーソナルな空間を創り出すセンスを具有しています。開くと、プレタポルテやアクセサリーのために精緻に構成されたスペースが現れ、素材の扱いからレザーで覆われた仕上げ、ステッチのディテールにいたるまで、あらゆる要素がメゾンの卓越したサヴォアフェールを物語ります。最後に登場するベッド・トランク「Malle Lit」は、ルイ・ヴィトンが提案するアール・ドゥ・ヴィーヴル(豊かなライフスタイル)を再定義するための招待状。トランク製作における匠の技と機能的なデザインを兼ね備えた、旅のエレガンスを体現するアイコンです。

この類い稀なピースは、1865年にルイ・ヴィトンがデザインした最初のベッド・トランクに着想を得て、伝統とモダニティを融合させるかたちで再解釈されました。画期的なトラベルソリューションの開発や、1885年にジョルジュ・ヴィトンが取得した特許によって象徴される歴史と響き合う、19世紀に遡るメゾンの革新の伝統の一端を担う存在です。旅人や探検家のためにデザインされたこのトランクは、新たな旅のかたちに応えるアイコニックな提案を体現しています。

象徴的なルイ・ヴィトンのモノグラム・キャンバスをまとったこのトランクは、内部に収納されたアルミニウムとブナ材を用いた構造が、安定感のあるベッドフレームへと素早く簡単に形を変えます。複数のセクションからなる撥水仕様のマットレスには、メモリーフォームのトッパーと調整可能なヘッドボードを備え、高い快適性と機能性を叶えています。

パラッツォセルベローニを舞台に展開するルイ・ヴィトンの展示は、2026年4月21日(火)から26日(日)の間、午前10時から午後8時で一般公開されます。

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com(https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage) をご覧ください。