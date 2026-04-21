LEATHERS AND TREASURES - デザイナー来店イベント開催 / 2026 In Store Event - Angel′s Embrace

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「LEATHERS AND TREASURES（レザーズアンドトレジャーズ）」のデザイナー向條（ムカイジョウ）氏を招いた新作発売イベント「2026 In Store Event - Angel‘s Embrace -（エンジェルズエンブレイス） 」を取り扱い店舗にて開催。

本年の新作は、昨年末に発売されたガーディアンエンジェルに続き天使にまつわるアイテムを発表する。空を舞う天使の羽根をかたちにしたスクロールフェザーペンダントや、包み込まれる柔らかな天使の羽根から着想を得たエンブレイスフェザーペンダント、祈りを捧げる天使”ガーディアンエンジェル”のインレイパーツが新たに制作される。他にもイベント限定モチーフやカスタムが施された作品など、普段では目にすることのない希少なアイテムが多数勢揃いする。インストアイベント当日は向條氏へのカスタム相談や、エングレイビングサービス(手彫り刻印入れ)など、様々な特典を設けたイベントとなっている。

▼イベント情報

Beyond Cool キャッスル

2026年4月25日(土)～2026年4月26日(日)

インストアイベント：4月26日（日）16:00~19:00

Beyond Cool 浜松店

2026年5月2日(土)～2026年5月3日(日)

インストアイベント：5月2日（土）12:00~19:00、5月3日（日）12:00~18:00

BEYOND COOL TOKYO

2026年5月4日(月)～2026年5月6日(水)

インストアイベント：5月4日（月・祝）16:00~19:00

羽根を透かし彫りのシルエットを用いて表現。中世ヨーロッパの装飾を想わせるようなスクロール柄を取り入れたペンダント。天使が羽ばたいた際に軽やかに舞う羽根をイメージし、空を優雅に漂いながら舞い降りてく雰囲気に仕上げられている。

- Scroll Feather Pendant -

・画像左：JLTP147、スクロールフェザーペンダント/\66,000(税込)、素材：SV925

・画像右：JLTP147-Dpv：スクロールフェザーペンダントw/ダイヤモンドパヴェ/\165,000(税込)、素材：SV925、ダイヤモンド

スペック：縦64mm(バチカン含む),幅18mm,重さ6g

※チェーン別売り

- Scroll Feather Cham -

・画像左：JLTC009:スクロールフェザーチャーム/\44,000(税込)素材：SV925

・画像右：JLTC009-Dpv:スクロールフェザーチャームw/ダイヤモンドパヴェ/\110,000(税込)、素材：SV925、ダイヤモンド

スペック：縦41mm,幅10mm,重さ2g、チャーム用SVチェーン付属

- K22 Scroll Feather -

・画像左：JLTP147-K22:K22 スクロールフェザーペンダント/ASK

・画像右：JLTC009-K22:K22 スクロールフェザーチャーム/ASK

※チェーン別売り

天使から舞い降りた羽根に抱擁される姿を表現した繊細さと優雅さを併せ持つアイテムとして制作されたペンダント。中央には祈りを捧げる天使の姿がデザインされており、着用するものに神のご加護が訪れますようにという願いが込められている。

- Embrace Feather Inlay Pendant -

・JLTP148Gagl-Sry:エンブレイスフェザーインレイペンダントw/ガーディアンエンジェルw/スティングレイ/\154,000(税込)素材：SV925、スティングレイレザー

スペック：縦58mm(バチカン含む),幅33mm,重さ28g※インレイパーツ、レザーカラーの変更可能。※チェーン別売り

- Embrace Feather Inlay Pendant w/K18 Wing -

・JLTP148Gagl-Sry-K18 Wing:エンブレイスフェザーインレイペンダントw/ガーディアンエンジェルw/K18YGウイングw/スティングレイ/\286,000(税込)、素材：SV925、K18Yellow Gold、スティングレイレザー

スペック：縦58mm(バチカン含む),幅33mm,重さ28g ※インレイパーツ、レザーカラーの変更可能。※チェーン別売り

上下にダイヤモンドと左右のフェザー＆ベイル箇所に13本のK18ラインが追加されたイベント限定アイテム。祝福の光で照らされたかのような雰囲気を持つジュエリーに仕上げられている。追加でベイル箇所をダイヤモンドパヴェ仕様にする追加カスタムも可能。

- Embrace Feather Inlay Pendant LIMITED EDITION -

・JLTP148LTD-Gagl-Sry:エンブレイスフェザーインレイペンダントw/K18YGファインライン＆ダイヤモンドw/ガーディアンエンジェルw/スティングレイ【2026イベント限定】/\275,000(税込)、素材：SV925、スティングレイレザー、ダイヤモンド

スペック：縦58mm(バチカン含む),幅33mm,重さ28g※インレイパーツ、レザーカラーの変更可能。※チェーン別売り

- Embrace Feather Inlay Pendant LIMITED EDITION FULL CUSTOM -

・JLTP148LTD-K18Gagl-Dpv-Sry:エンブレイスフェザーインレイペンダントw/K18YGファインライン＆ダイヤモンドw/K18YGガーディアンエンジェルw/ベゼルダイヤモンドパヴェw/スティングレイ【2026イベント限定】/\710,600(税込)素材：SV925、K18Yellow Gold、スティングレイレザー、ダイヤモンド

スペック：縦58mm(バチカン含む),幅33mm,重さ30g ※インレイパーツ、レザーカラーの変更可能。※チェーン別売り

古くよりイタリアに伝わる伝統的なデザインチェーンを、LTならではの世界観に組み合わせて製作されたアイテム。様々なアイテムに用いられているロープエッジのデザインを連想させるそのシルエット、上品で優雅な雰囲気を与えてくれる。それぞれチェーンタイプとブレスレットタイプを用意。

- Italian Rope Chain -※セットイメージ

・イタリアンロープチェーンw/ケルティッククラスプ

JLTN035-50 \55,000(税込)

JLTN035-60 \60,500(税込)

JLTN035-70\66,000(税込)

50cm・60cm・70cm

素材：SV925 ※掲載画像は50cmです。

- Byzantine Chain -※セットイメージ

・ビザンティンチェーンw/ケルティッククラスプ

JLTN036-50/\66,000(税込)

JLTN036-60/\72,600(税込)

JLTN036-70/\79,200(税込)

50cm・60cm・70cm

素材：SV925 ※掲載画像は50cmです。

・イタリアンロープリンクブレスレット

JLTB071-18/\39,600(税込)

JLTB071-20/\44,000(税込)

18cm・20cm

・ビザンティンリンクブレスレット

JLTB072-18 \41,800(税込)

JLTB072-20 \46,200(税込)

18cm・20cm

～ LEATHERS AND TREASURES ～

「GOD IS IN THE DETAILS（神は細部に宿る）」を普遍の理念とし、17 世紀ヨーロッパの気品を

思わせる繊細かつ華麗な様式美をシルバージュエリーとして昇華してきたLEATHERS AND TREASURES。その造形は創始者Dennis Pollicino （デニス・ポリチーノ）の一貫した哲学と卓越した職人技によって築かれ、古き良き技法への敬意と革新的な感性が融合することで唯一無二の世界観を形成している。2014年、Dennis Pollicino氏の永眠後は、その精神と技術を受け継いだ二代目デザイナー・向條伸哉（ムカイジョウシンヤ）氏が、MADEIN JAPAN として新たな時代のLEATHERS AND TREASURESを創造し続けている。

https://leathers-and-treasures.net/

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL : 03-6804-5201