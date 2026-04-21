日本を代表するエンタメ企業50社が集結！全国の精鋭が渋谷に集う、学生最大級のデビューオーディション『FIVE STARS AUDITION 2026』開催

学校法人 ２１世紀アカデメイア

学校法人 ２１世紀アカデメイア（学長：田坂広志、本部：東京都千代田区）が設置するエンターテインメントのイノベーション・カレッジ「ビジュアルアーツ・アカデミー」（所在地：東京都千代田区、ほか全国4校）は、2026年3月25日（水）、東京・渋谷のライブハウス「WWW X」にて、全国の姉妹校から選抜された学生による大型オーディションイベント『FIVE STARS AUDITION 2026』を開催しました。

1．『FIVE STARS AUDITION 2026』とは

本イベントは、ビジュアルアーツ・アカデミー各校（東京・大阪・名古屋・福岡）で開催された厳しい予選会を勝ち抜いた学生たちが一堂に会する、本学園主催の最大規模のオーディションです。

当日は、日本を代表する音楽・芸能プロダクションやレコードメーカーなど、エンターテインメント企業約50社のスカウト担当者が来場。学生たちのライブパフォーマンスをその場で審査し、直接デビューや育成契約への道が拓かれる「実践型」のステージとなっています。

2．最優秀賞は「全国ツアー」

今回のグランプリ受賞者には、2026年度内に全国のビジュアルアーツ・アカデミー各校で開催されるイベントに『ビジュアルアーツ代表アーティスト』として出演する権利が授与されます。

プロと同じように全国を巡り、異なる観客の前でパフォーマンスを磨く「実践機会」を提供することで、次世代のスター育成を強力にバックアップします。

3．出場アーティスト

全国から選ばれた、ジャンルを問わない多彩な才能が渋谷のステージに立ちます。

東京ビジュアルアーツ・アカデミー代表DOGGie GRANDMA（ドギーグランマ）

高校時代に清水、中村で前身バンドを結成。その後、東京ビジュアルアーツ・アカデミーで凛本と出会い、2024年9月にバンドに加入。

同時期からサポートメンバーとして共にライブを行っていた宇都宮が2026年1月に正式加入し、現在の体制になる。

ライブ活動は、東高円寺U.F.O. CLUBを主な拠点とし行っている。また、今年1月20日には初のシングル「メトロポリタン」をリリースした。

飴缶（あめかん）

2025年4月、東京ビジュアルアーツ・アカデミーにて邂逅、そして結成。

サポートドラマーを雇いつつLIVE labo YOYOGIを中心に活動している。

2025年5月オリジナル楽曲「マニュア」リリース。

2026年1月オリジナル楽曲「絶叫!」リリース。

大阪ビジュアルアーツ・アカデミー代表skimmings（スキミングス）

大阪を拠点に活動している5ピースギターロックバンド。「倒れそうな背中を支える」をモットーに活動中。

真っ直ぐな言葉に勢いのあるギターサウンドを加えて、自分たちの思いや力強さを届ける。

2024年に結成後、現在までに約70本のライブ出演。

2026年5月には【なら100年開館】での無料ワンマンライブに挑む。

キドリリン。

一つひとつが小さな物語であり、聴いたあなたを異世界へと誘う扉。ジャンルに縛られない自由な発想で曲ごとに異なる主人公と結末を描く。

名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー代表めるりり

名古屋発3人組ガールズバンド。メンバー全員が名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー ミュージシャン学科に在学中。キーボードの多彩な音色で表現の幅を広げ、かわいいだけじゃない女の子の想いを最大限にかわいくした楽曲を届ける。

Stephen John（スティフェン ジョン）

フィリピンに生まれ、9歳から日本で育ったR&B／Popシンガーソングライター。タガログ語、英語、日本語の3ヵ国語を操るトリリンガルであり、その国際的なバックグラウンドがメロディとリリックに唯一無二の彩りを与えている。

これまでに10曲以上の楽曲をソロで制作し、現在は9曲をストリーミング配信中。

英語をメインとしながらも、3つの言語をシームレスに織り交ぜた楽曲スタイルは、ジャンルの枠を超えて聴き手の心に届く。

福岡ビジュアルアーツ・アカデミー代表Amberlush（アンバーラッシュ）

2025年3月に結成された2人組アーティスト。

メンバーそれぞれが作詞・作曲を手がけ、日常の情景や感情の機微を繊細にすくい取った楽曲を制作している。

儚さを帯びた透明感のある歌声と、耳に残る印象的なギターリフを軸にしたサウンドが特徴。シンプルながらも余白を生かしたアレンジと、静けさの中に確かな感情を宿した楽曲で独自の世界観を描き出す。2人の感性が交差することで生まれる音楽は、聴く人の記憶や感情にそっと寄り添い、確かな余韻を残していく。

rumor（ルーモア）

2025年4月結成。結成当時、水上妃羅(Vo/Gt)、吉田宗太郎(Ba)で楽曲制作を開始。

水上が作詞・作曲し、吉田がDTMでアレンジを行い、ライブは同期演奏で行っていたが、同年8月同級生の原口仁(Dr)加入し現在の体制となった。空間系エフェクターを駆使しオルタナ的なサウンド感と変拍子を混ぜた独特なアレンジ、Vo/Gt 水上の力強いボーカルを武器に楽曲を制作中。現在「流れ星」をリリース準備中、リリース後勢力的にライブ活動を行うため準備中。

■ グランプリ｜Amberlush（アンバーラッシュ）

最も多く参加企業の得票を集め、グランプリを受賞したのは、2025年3月に結成されたばかりの2人組アーティスト、福岡代表・Amberlush（アンバーラッシュ）。心地よい歌唱力を持つボーカリストだけでなく、作詞作曲の部分も高く評価されました。

受賞者コメント

グランプリ、本当に嬉しいです！

お互い入学後に作曲を始め、最初は周囲との実力差に悩みながら必死に追いつこうとしていました。

ファイブスターオーディション出場も想像していなかったので、信じられません。

同じように悩んでいる方に、この結果が少しでも前に進むきっかけになれば嬉しいですし、自分たちもさらに成長していきたいです。これからもAmberLushをよろしくお願いします！

■ ビジュアルアーツ賞｜skimmings（スキミングス）

本学園ミュージシャン学科職員、キャリアサポートセンター職員の心を一番震わせたバンドとして選出されたのは、大阪代表・skimmings（スキミングス）に決定。グランプリに次いで、企業からの得票数も獲得しました。

4． ビジュアルアーツ・アカデミーとは？

創立60年を超え、教職員は600名以上（非常勤を含む）、日本4大都市である東京・大阪・名古屋・福岡に構えるエンターテインメントのイノベーション・カレッジです。

かつての専門学校のような専門技能の学びだけでなく、AI時代に活躍するための「プロフェッショナル力」「人間関係力」を学ぶことができる唯一の学校。

学びの分野は、音楽・映像・マスコミ・声優・俳優・ダンス・インフルエンサー・写真など、芸能・芸術のあらゆる領域に広がっています。これまでに7万7000人以上のクリエイターを業界へ輩出し、国内外の多様なフィールドでその才能を発揮しています。

■東京ビジュアルアーツ・アカデミー 公式ページ

https://www.tva.ac.jp/

■大阪ビジュアルアーツ・アカデミー 公式ページ

https://www.visual-arts-osaka.ac.jp/

■名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー 公式ページ

https://www.n-visual.net/

■福岡ビジュアルアーツ・アカデミー 公式ページ

https://www.kva.ac.jp/





２１世紀アカデメイアについて https://www.akademeia21.ac.jp(https://www.akademeia21.ac.jp)

第４次産業革命が急速に進展し、ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には、人材に求められる条件が根本から変わっていきます。

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は、生き残れません。

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は、活躍できません。

これからの時代、職場や企業、業界や社会において優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は 、人間だけが発揮できる高度な能力である「５つのプロフェッショナル力」を身につけた人材です。

２１世紀アカデメイアでは、この人材を「ファイブ・スター・プロフェッショナル」（Five Stars Professional）と名付け、その育成のための独自の実践体験的なカリキュラム、「セブン・ステップ・カリキュラム」を開発し、すべての学生に提供しています。