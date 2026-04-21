～申請手続きのレクチャーと伴走支援に加え、正しい情報を広く発信する情報発信拠点へ～



退職時の公的資金活用支援やキャリア支援を展開する『退職サポートラボ』は、この度、退職・離職に伴う給付金制度や手続きを分かりやすく解説する専門WEBメディア（https://taishoku.help/）を正式に公開いたしました。





これまで個別に提供してきた、社会保険労務士による面談や申請プロセスのレクチャーといった「伴走型サポート」の知見を活かし、より多くの方へ「知らないことで損をしない」ための正しい知識を届けてまいります。



■メディア開設の背景：複雑な制度の壁を「知識」で取り払う



失業保険や傷病手当金などの公的給付は、退職後の生活を守るための大切な権利です。しかし、実際には「どの制度が自分に合うのか分からない」「必要書類や手順が複雑で挫折しそう」という声が多く、適切な支援を受けられないまま不安を抱えて退職するケースが後を絶ちません。



『退職サポートラボ』は、これまで申請手続きの方法を専門家が丁寧にレクチャーし、一歩ずつタスクを遂行できるよう伴走するサポートを提供してきました。今回、そのノウハウを体系化したWEBメディアを公開することで、サービス利用者に限らず、退職を検討するすべての方へ信頼できる情報を提供し、心理的・経済的なハードルを下げることを目指します。







■『退職サポートラボ』メディアの3つの特徴



退職者が直面する複雑な手続きの壁を取り除き、正当な権利である給付金を最大限に活用いただくための主な特徴は以下の通りです。



1.専門家監修による「申請サポート」のノウハウを公開

社会保険労務士との面談を重視し、適応できる制度の選定から申請手順、書類の記入方法までをレクチャーしてきた現場の知見に基づき、具体的で実用的な記事を提供します。



2.「申請代行」ではなく、自立を促す「伴走型」の情報発信

複雑な手続きを丸投げするのではなく、利用者が制度を正しく理解し、自ら適切なステップを踏めるよう導くためのガイド機能を強化。透明性の高い情報公開に努めます。



3.退職後のキャリアまでを見据えた包括的なガイド

給付金の知識だけでなく、ハラスメント対策やメンタルケア、さらに1万件以上の求人を保有するキャリアアドバイザーの知見を活かした「失敗しない転職・再就職」のヒントも網羅しています。







■サービス概要：『退職サポートラボ』とは

退職前の不安に寄り添い、公的支援制度の活用をレクチャーする伴走型支援サービスです。



〇主なサポート：社会保険労務士によるオンライン面談、申請書類の記入レクチャー、ステップごとのタスク管理、キャリア相談。



〇安心の仕組み：選べる「前払い型」・「完全成果報酬型」、万が一の際の返金制度、全国47都道府県対応。



〇無料診断：LINEで最短30秒。受給見込み額のシミュレーションが可能。







■注目の記事トピックス



〇退職所得の受給に関する申告書の注意点は？書き方やルールも解説

「退職所得の受給に関する申告書」の書き方や注意点を分かりやすくまとめています。

https://taishoku.help/retirement-income-declaration/



〇退職給付金28ヶ月受給の5ステップ｜傷病手当金と失業保険の併用術

退職給付金を最大28ヶ月受給するための具体的なステップを伝授します。

https://taishoku.help/retirement-benefits-28months/



〇退職給付金制度とは？仕組みや種類、相場をわかりやすく解説

退職給付金制度の仕組みや種類、相場を知り、賢く備えるための知識をサポートします。

https://taishoku.help/retirement-benefit-system/







【退職サポートラボについて】

・名称：退職サポートラボ

・公式サイト：https://taishoku.help/



【本件に関するお問い合わせ先】

退職サポートラボ広報担当

公式LINE：https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40428cmoaf&lp=mLxfb3&liff_id=2006997526-aDvWOPv2

配信元企業：株式会社WithR

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