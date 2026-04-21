「浴びる美容液」が進化。シャワーフィルターの美容成分を14%増量し、新配合「セラミド×ヒマワリ種子油」で潤い強化。2026年4月20日(月)より新登場

株式会社アイビビッド

株式会社アイビビッド（代表取締役社長：阿部寛興、所在地：東京都小金井市）は、美容ブランド「LINKAesthe（リンカ エステ）」のベストセラーアイテム「アロマエッセンス -ビタミンシャワーフィルター-」を、2026年4月20日（月）にリニューアル発売いたします。

今回のリニューアルでは、内部ジェルの増量により美容成分の「濃度」を高め、さらに肌のバリア機能をサポートする2つの美容成分を新配合。

また、4つの安全性試験も実施し、より安心・安全に「浴びる美容液」をご体感いただける仕様へとアップデートいたしました。

■ 進化した「浴びる美容液」 3つのポイント

1.Wの整肌成分「セラミド×ヒマワリ種子油」を新配合

乾燥などの外部刺激から肌を守るために大切な「潤い」に着目し、2つの成分を新たに追加しました。

セラミド：肌の角質層に存在し、健やかな肌に欠かせない潤い成分。

バリア機能をサポートし、キメの整ったみずみずしい肌へと導きます。

年齢とともに不足しがちな成分のため、保湿ケアにおいて重要な成分として注目されています。

ヒマワリ種子油：肌の潤いを保ち、乾燥によるダメージを防いで、しっとりとした質感へ整える保湿成分。

髪のパサつきやゴワつきを抑え、指通りなめらかに仕上げるとともに、頭皮を乾燥から守り健やかに保ちます。

2.内部ジェルの増量により、美容成分を14%増量ビタミンC含有量は42,000mgへ

内部ジェルの量を増量し、ビタミンCの含有量が従来の37,000mgから42,000mgへとパワーアップしました。

製品の使用期間（約30日分※）は変わらず、一度のシャワーで浴びる美容成分の濃度を高めることで、入浴後の肌を乾燥から守り、その後のスキンケアがなじみやすい状態へと整えます。

※4人家族で1日240L使用した場合の目安。

3.徹底した「4つの安全性試験」を実施

毎日肌に触れるものだからこそ、一切の妥協を排し、有害物質検出試験など4つの厳しい試験をクリアしています。

小さなお子様から敏感肌の方まで、家族全員で安心してお使いいただけます。

左から有害物質検出試験（Detection of Hazardous Substances Test）、皮膚刺激性試験（Skin Irritation Test）、皮膚アレルギー試験（Skin Allergy Test）、残留塩素試験（Residual Chlorine Test）商品情報

【ブランド】：LINKA esthe

【商品名】：アロマエッセンス -ビタミンシャワーフィルター-

【販売価格】：3,960円(税込)

【日本国内取扱先】：LINKA公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング

*店舗により発売日が変更になる場合がございます。

1.【塩素除去率99.99%】レモン1400個分のビタミンCで抗酸化にも効果的にアプローチ

レモン約1,400個分のビタミンCとサビ除去フィルターを搭載し、塩素除去率99.99%を実現。製

造工場からは、「塩素除去率100%」という数値も提供されています。

さらに、ビタミンCには抗酸化作用も期待ができ、塩素除去だけでなく抗酸化にもWでアプローチできるシャワーフィルターとなっています。

2.【7種の美容成分＆抗菌成分配合】入浴後の乾燥を防ぎ、髪と肌も浴びるたびうるツヤに

肌のバリア機能をサポートするセラミドや肌トラブルの元となる細菌を抑えるティーツリー抽出物、優れた保湿力で髪と肌のうるおいをサポートするサボテンオイルなど、7種類の美容成分と抗菌成分を配合しています。

3.【選べる4種の香り】毎日のバスタイムを自分だけの癒しの時間に

バスタイムに最適な4種の香りと、専用のシャワーヘッドは頭皮ケア、スキンケア、アロマリフ

レッシュの3段階のケアが可能に。

毎日のバスタイムをただの“習慣”から、心と身体を癒す特別なひとときへ。

4.専用のシャワーヘッドで頭皮ケア、スキンケア、アロマリフレッシュの3段階ケアで自分だけのバスタイムを演出

別売りのシャワーヘッドはトルネードのような水流を発生させる機構を搭載。位置を変えるだけで様々な効果を体感できます。

水圧で爽快なシャワー感、頭皮や足裏などマッサージしたい箇所におすすめなスパスポット、普段のバスタイムを快適に。

全身に満遍なく使用可能なスタンダードスポット、そしてアロマエッセンスの香りが浴室全体に広がり、心地いいリラックスタイムを演出するスプレッドスポットの3種のシャワーモードです。

LINKAのご紹介

LINKAはエステサロン用機器メーカーによる、家庭用の美容機器ブランドです。サロンのようなケアを

自宅で気軽に味わえるよう、価格を抑えながらも高品質な製品をラインナップ。日常の中で負担なく使えるシンプルな機能とインテリアに調和するデザイン性の高さを特徴とした、生活に寄り添い心身を癒す美容機器を提案します。

Instagram： https://www.instagram.com/linka_jp/ @linka_jp

会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/

LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/