OSを問わず使える充電式スマートタグが、さらに使いやすく進化。カード型は世界最薄クラス＆ワイヤレス充電にも対応。「Pebblebee(ペブルビー) Gen5」シリーズ　4月21日（火）、日本で販売開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、4月21日（火）、弊社サイト上で、先進のスマートタグ「Pebblebee(ペブルビー) Gen5」シリーズのクリップ型、カード型（いずれも5,390円・税込）を発売いたします。

本製品は、米国PB Inc.社が開発し、iPhoneの“Apple Find My”、Androidの“Find Hub”とそれぞれ連携し、大切なものをスマホで管理できるスマートタグの最新モデルです。

クリップ型、カード型ともに、本体が電池切れのときにもデバイスが探せるQRコードを搭載したほか、カード型は、従来比約40％の薄型化（厚さ1.74mm）を実現し、世界最薄クラス（注）のサイズで財布やパスポート等への収納性が劇的に向上。さらにワイヤレス充電にも対応しました。クリップ型では、アラーム音量を強化するなど、日々の使いやすさをより追求しています。

また、昨今スマートタグの不適切な利用によるストーカー被害が深刻な社会問題となっています。本製品は、ユーザーのプライバシー保護の観点でも製品設計され、ストーカー対策機能を標準搭載しています（前機種より搭載）。

（注）2026年4月15日時点、当社調べ。主要ECサイト（Amazon、楽天市場）および主要家電量販店オンラインストアにて

販売されているカード形状のスマートタグを対象とした比較

【 「Pebblebee(ペブルビー) Gen5」シリーズとは 】

「ペブルビー」は、2013年設立の米国PB Inc.が提供しているスマートタグです。

旅行では、ロストバゲージ対策やパスポート管理に使えるほか、車や自転車、バイク、カメラなどの高額品の盗難対策にも使えます。また、子どもの鍵や高齢の方の鞄、通帳などのご家族内での持ち物の共有管理にも最適です(iPhoneは最大5名、Androidは最大10名まで共有可能)。

ビジネスでは、社用車の鍵や社員証など、紛失できない物をしっかり管理できます。

クリップ型（Clip 5）カード型（Card 5）

＜ 用途に合わせて選べる2タイプ ＞

・クリップ型（Clip 5）

鍵やバッグに取り付けやすい形です。

おすすめ

・鍵をよく探す場合

・バッグに付けたい場合

・音の大きさを重視する場合

・カード型（Card 5）

クレジットカード2枚分のサイズで、収納しやすい設計です。

おすすめ

・財布やパスポートをよく探す場合

・薄さを重視する場合

【 「Pebblebee(ペブルビー) Gen5」の特長 】

＜ クリップ型、カード型 共通 ＞

・IP66

IP66は、JIS規格に基づく保護等級で、最高レベルの防塵性能と、あらゆる方向からの強い直接噴流に耐える防水性能を備えています。

屋外でも使いやすい仕様です。

・充電が切れても探せる

万一「ぺブルビー」の充電が切れてしまっても、拾得者がデバイス背面のQRコードを読み取ると、Pebblebeeアプリで持ち主にメッセージを送れます。発見率の向上につながります。

＜ クリップ型 ＞

・アラーム音量が10％向上

88dBから97dBになり、アラーム音がより聞き取りやすくなっています。

＜ カード型 ＞

・40％薄型化

前モデルと比べ、約40％の薄型化を実現。財布やパスポートなどに入れても、違和感が小さい設計です。

・ワイヤレス充電に対応

ワイヤレス充電(Qi、Magsafe)に対応し、ケーブルを挿す、専用充電器の管理をする手間がなく、より手軽になりました。

【 「Pebblebee」が選ばれる4つの理由 】

1.ユニバーサル対応

iPhoneの"Apple Find My"とAndroid"Find Hub"の両方で使えます。機種変更後もそのまま使えます（同時利用はできません）。

スマホの種類に左右されないので、贈り物にも選びやすいです。

2.充電式で繰り返し使える

クリップ型はUSB-C、カード型はワイヤレス充電に対応。環境にも配慮した設計です。

3.音と光で見つけやすい

大きな音が鳴るため、音が届きにくい場所でも見つけやすいです。

クリップ型は光でも知らせるので、暗い場所でもすぐに見つかります。

4.スマホも探せる

専用アプリを使うと、「ぺブルビー」からスマホを鳴らせます。本体のロゴを2回押すと、接続済みのスマホから音が鳴ります。

スマートフォンの音量設定が0でない場合、サイレント中でも音が鳴ります。

【 貴重品の管理から、身の安全の管理まで 】

・プライバシー保護規格に対応

「ぺブルビー」は、iPhoneの"Apple Find My"ネットワークおよびGoogleの"FindHub"ネットワークが定める、セキュリティ基準をクリアしています。

ユーザーのスマホに登録されていないデバイスが移動を共にした場合、自動的に検出・通知される仕組みを標準搭載しています。安全性と利便性を両立しています。

・スマートタグが防犯ブザーに

「ぺブルビー」クリップ型に、"アラート"機能を搭載しています（前モデルから搭載）。デバイス表面上のロゴを連続で押すと防犯ブザーとして作動します。

製品概要

製品名：「Pebblebee（ペブルビー）CLIP (クリップ)5 PB-CP5R0110E2」

「Pebblebee（ペブルビー）CARD (カード)5 PB-CD5R0110E2」

価格：いずれも5,390円（税込）

製品内容：スマートタグ

開発：PB Inc.

販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://sourcenext.com/product/pebblebee/

製品仕様

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) PB Inc, all rights reserved. pebble bee(R) is a registered trademark of PB Inc.

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

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