【加湿器の衛生革命】4L大容量・3-in-1卓上超音波加湿器「MH-22301」はタンクを食洗機で丸洗い！

テークオフ株式会社

加湿器のお手入れの常識を覆す『4L大容量・卓上超音波加湿器（MH-22301）』を発売いたしました。

本製品は、多くのユーザーが抱える「加湿器内部のヌメリや雑菌」への不安を解消すべく、業界でも画期的な「食洗機対応の抗菌タンク」を採用しました。さらに、加湿器・アロマディフューザー・ナイトライトの3役をこなす「3-in-1設計」により、清潔な潤いと共に、香りと光による癒やしの空間を演出します。

卓上超音波加湿器（MH-22301）が起こす「3つの革命」

◎衛生革命：タンクをそのまま食洗機へ！

加湿器の最大の弱点である「ヌメリや雑菌」への不安を根本から解消します。本製品は、水タンクにBPAフリーの抗菌PP素材を採用し、食器洗い機での丸洗いを可能にしました。家事のついでに食洗機へ入れるだけで、手作業では届きにくい隅々まで除菌・洗浄ができ、常に清潔なミストを保ちます。

◎空間革命：潤い×香り×光の「3-in-1設計」

単なる加湿器にとどまらず、アロマディフューザー（※1）、そして7色のLEDムードライト（※2）としての機能を統合しました。

●潤い： 3段階の加湿量調節に加え、40%～90%の間で湿度設定が可能です。お部屋の状態に合わせて、常に最適な潤いを自動でキープし、朝の鼻づまりを和らげたいときにも頼りになります。

●香り： お好みのアロマオイルを数滴加えれば、加湿とともに優しく香りが漂います。心安らぐ香りと潤いで、いつものリビングや寝室がより上質なリラックス空間へと変わります。

●光： 7色のLEDムードライトがゆっくりと交互に切り替わり、空間を優しく照らします。絶え間なく変化する光のグラデーションが、幻想的な癒やしの空間を創り出します。

これら3つの機能が溶け合い、視覚・嗅覚・体感のすべてに安らぎを与えます。

※1アロマの香りの感じ方には個人差があります。本製品はあくまで加湿器であり、部屋全体に香りを広げる専用アロマディフューザーではないことをご了承ください。

※2ライトのカラーは自動で切り替わります。特定のカラーに固定することはできません。

◎容量革命：卓上の常識を超える「4Lモンスタータンク」

「コンパクトな卓上型は、すぐに水がなくなる」という常識を覆しました。設置面積を抑えつつも、内部には4Lの余裕あるタンクを搭載しました。一度の給水で最大40時間の連続稼働※を実現しました。何度も給水に立つ手間を省き、就寝中から翌日の作業時間まで、潤いが途切れることはありません。

※弱モード運転時の理論値です（自社調べ）

毎日の使いやすさを支える「こだわり」

❖28dBの超静音設計： ささやき声よりも静かな運転音で、寝室やオフィスでも集中を妨げません。

❖上部給水＆リモコン対応： 蓋を開けて注ぐだけの簡単に給水できます。離れた場所からでもリモコンひとつで全ての操作が可能です。

❖安心の自動オフ： 水がなくなれば自動で電源を落ちます。空焚き防止機能で就寝時も安心です。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/30_1_6a6566c5018d6cde59481dae65db0efa.jpg?v=202604210951 ]

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