「ITreview Grid Award 2026 Spring」の勤怠管理システム部門において、「Leader」を受賞

株式会社デジジャパン

株式会社デジジャパン（本社: 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場ビル22F、

代表取締役: 平井英幸、以下「デジジャパン」）が提供する「Touch On Time」 は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）が運営するBtoB向けITツール・サービスのレビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Spring 」勤怠管理システム部門で「Leader」を受賞したことをお知らせします。

●【ITreview Grid Award】とは

ITreviewで投稿されたレビューをもとに、

四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

【ITreview Grid Award】では、ITreview Grid掲載製品のうち、

満足度と認知度の高い製品を「Leader」に、満足度が高い製品を「High Performer」とし、

それぞれの評価を受賞していることの証明としてバッジを提供しております。

ITreview Grid Award 2026 Spring【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)

●「タッチオンタイム」に対するITreviewユーザーからの評価

いただいたユーザーからのコメントでは、

「サポートの対応の速さと丁寧さ」 「簡単に打刻ができ、詳細な設定ができる機能面や操作性」

「コストパフォーマンス」など、三つの観点において高いご評価をいただきました。

実際のレビューを一部抜粋してご紹介いたします。



・「Touch On Time（タッチオンタイム）」のそのほか口コミはこちら

https://www.itreview.jp/products/touch-on-time/reviews

●ITreviewとは

ITreview は導入を検討中のソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアを他の製品と比較できる、IT 製品のレビュープラットフォームです。

同じ業種、従業員規模で製品を導入した人の評価を参考に、機能や導入方法など、製品が自社に合っているか判断することができます。

●勤怠管理システム Touch On Time「タッチオンタイム」とは

『タッチオンタイム』は、導入企業数67,000社以上、利用ID数430万人以上（2026年1月時点）の実績を持つ市場シェアNo.1(※2)のクラウド勤怠管理システムです。

初期費用0円、月額300円(税別)/人で、勤怠集計・申請承認・休暇管理など勤怠管理業務をまるごとシステム化できます。

中小企業や大企業、上場企業などでの利用に応える高機能なシステムと、指紋やICカード打刻が可能な独自のタイムレコーダーや、PC/タブレット/スマートフォンで利用できる顔認証打刻などといった打刻ラインナップにより、様々な業種・業態での打刻環境に対応します。



・製品サイトURL：

https://www.kintaisystem.com/

・タッチオンタイムの受賞カテゴリ- 勤怠管理システム：

https://www.itreview.jp/categories/attendance-management

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のこと

※2 シェアNo.1表記について

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

【会社情報】

■本社所在地 ：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場22F

■代表者 ：代表取締役社長 平井 英幸

■創立 ：2000年（平成12年）11月

■Webサイト ：https://www.digijapan.jp/

■主な事業 ：

株式会社デジジャパンは株式会社寺岡精工グループのIT戦略会社として2000年11月に設立。業種を問わない勤怠管理ビジネスとクリーニング業向け各種クラウドサービスを開発・販売し、ビジネスに新しい価値をもたらすソリューションを提供しています。

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。