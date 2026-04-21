次世代型AIイヤホン「GLIDiC AI +u Buds」を「春のヘッドフォン祭 2026」に出展

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、“自己成長”を支援する次世代型AI（人工知能）イヤホン「GLIDiC AI +u Buds（グライディック エーアイ プラスユーバッズ）」を、2026年4月25日に開催されるフジヤエービック主催による「春のヘッドフォン祭 2026」（以下「本イベント」）のマクアケブース内に出展します。本イベントでは、「GLIDiC AI +u Buds」を一般向けに初めて体験いただける機会を提供するとともに、本イベント限定のXフォロー＆投稿キャンペーン※1や来場者への購入特典※1なども用意します。

※1 キャンペーンや購入特典などの詳細は、当日会場で配布のチラシをご確認ください。

「ヘッドフォン祭」は、国内外のオーディオメーカーが毎年集結し、最新のヘッドフォンやイヤホンをはじめとした各種オーディオ機器を試聴できる大規模オーディオイベントです。「GLIDiC AI +u Buds」は、録音・文字起こし・要約に加え、AIがコーチやバディとしてアドバイスを行うことで、ユーザーの思考と行動を支援するAIイヤホンです。SB C&Sは、一般発売前の「GLIDiC AI +u Buds」を本イベントで展示し、 録音から振り返りまでをAIが支援する新しいイヤホン体験の機会を来場者に提供します。

【「春のヘッドフォン祭 2026」の概要】

・イベント名：「春のヘッドフォン祭2026」

・開催日時：2026年4月25日（土）午前11時～午後6時

・会場：ステーションコンファレンス東京

（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 5階・6階）

・展示場所：6階 602A-D １.マクアケブース内

・入場料：無料（入退場自由）

・主催：フジヤエービック

・イベント公式ページ：

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sp/

※ 会場内物販はありません。

【GLIDiC AI +u Buds】

「GLIDiC AI +u Buds」は、会議や会話などの音声を録音し、AIが文字起こしと要約を行うだけでなく、要約結果や蓄積データを活用して課題やタスク、「次回に向けた準備」や「伝え方の改善」といった“次の一手”まで支援することを目指した次世代型AIイヤホンです。聞いたこと、話したことを記録して終わりにせず、振り返りと改善を繰り返す“成長サイクル”を日常の習慣に変えていく体験を提供します。

主な特長

・“自己成長”を支援する次世代型AIイヤホン

・利用シーンに合わせた3way録音（イヤホン／薄型レコーダー／専用スマホアプリ）

・ケースに一体化収納できる薄型レコーダー

・AIと専用アプリで文字起こしから要約まで

・AIが論理とマインドの2視点でアドバイス（コーチモード／バディモード）

・声紋や職業などの事前登録情報と蓄積データを組み合わせ、使うほど“あなた専用”にパーソナライズ化

・過去の録音や議事録を音声で呼び出す「Talk AI（トーク エーアイ）」

・日本国内のクラウド環境でデータ管理し暗号化などの多層的セキュリティ対策を実施

・イヤホンに搭載した4基のマイクにより、通話時のノイズを抑制し相手にクリアな声を届ける

・クリアで臨場感あふれる高音質とGLIDiC初の専用アプリでのイコライザーによる音質調整に対応

・カラー：ホワイト

Makuake（マクアケ）プロジェクトページ

「GLIDiC AI +u Buds」は、応援購入サービスMakuakeで先行販売中です。

https://www.makuake.com/project/glidic_ai/

GLIDiCについて

「GLIDiC」は、「動くひとの、音」をブランドスローガンに、モバイルとともに変化し続ける新しいサウンドエクスペリエンスを提案する、モバイルのために生まれたオーディオブランドです。音楽や動画視聴、通話など日常のあらゆるシーンで新しい音体験を届けるべく、人の声に向き合い「ヴォーカルが際立つ」サウンドを追求しています。スマートフォンと常に持ち歩くアイテムとして、フォーマルにもカジュアルにも映える洗練された都会的デザインを探求。最新スマートフォンに合わせた操作性や新しい技術を取り入れ、モバイルを知り尽くしたブランドならではのプロダクトを追求しています。2026年「AIをより身近にして、課題を解決する」AIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、新しい知性とつながるイヤホン「GLIDiC AI +u Buds」を発表。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://glidic.jp/

GLIDiC公式SNS

X：@glidicofficial（https://x.com/glidicofficial）

Instagram：glidicofficial（https://www.instagram.com/glidicofficial/）

Facebook：GLIDiC（グライディック）（https://www.facebook.com/glidicofficial/）

YouTube： https://www.youtube.com/glidicofficial

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