京王・東急の提携にみる「生活圏DX」が家庭内へ。花粉・インフル菌を24時間抑制する『エアコン革命コートナー』が、「1年間カビ・菌ゼロ保証」で清掃業の収益構造を再定義。

株式会社エグゼスタイル

1. 背景：大手私鉄の提携が示す「生活サービス効率化」の潮流

京王電鉄と東急ストアの業務提携に象徴されるように、今、日本の生活圏では「既存インフラのDX化」と「利便性の再構築」が急務となっています。 この潮流は家庭内のメンテナンスにも波及しています。株式会社エグゼスタイルが展開する「エアコン革命コートナー」は、単なる清掃を「家庭内の空気インフラのアップグレード」へと進化させ、ITと新素材を駆使した次世代のライフスタイルサービスを提供します。

2. 健康への新基準：第三者データが示すエアコンカビの深刻な実態

エアコン内部は、放置すればカビだけでなく、花粉やインフルエンザウイルス、細菌の温床となります。この問題は複数の第三者調査によっても裏付けられています。

施工前のエアコン

【第三者調査データ】

■ 富士通ゼネラル株式会社「自宅におけるカビ意識調査」（2024年6月・全国20～60代 男女500人対象）によると、エアコン内部のカビが気になっても掃除頻度が「年1回以下」と回答した人は約5割にのぼり、カビ対策の方法を「知らない」と回答した人は約6割に達しています。エアコンは洗面所・キッチンを上回る"カビ発生エリア"として生活者に認識されているにもかかわらず、実態は「見て見ぬふり家電」となっているのが現状です。

■ 千葉大学真菌医学研究センター・矢口貴志准教授は「冷房運転後のエアコン内部は高湿度になるため、カビが発生しやすい条件が揃っており、外側からは見えていない"隠れカビ菌"が潜んでいる可能性が高い」と警鐘を鳴らしています。カビが発生しやすい条件は温度（20～30℃）、湿度（60%以上）、栄養分（ホコリ汚れ）の3要素であり、冷房後のエアコン内部はこれらが揃う"カビの温床"となります。

こうした社会的背景を受け、株式会社エグゼスタイルが展開する「エアコン革命コートナー」は、洗浄後に次世代酸化タングステン光触媒コーティングを施すことで、カビ・菌の再繁殖を長期間抑制。業界初の「1年間カビ・菌ゼロ保証」により、「洗って終わり」ではない継続的な空気環境の保全を実現します。本サービスで使用する光触媒は室内の微弱なLED光でも強力に反応し、以下の効果を24時間持続させます。

施工前のマイクロスコープで見たエアコン内部

ウイルス・菌を99.9%抑制： 窓を閉め切りがちな室内で、インフルエンザ菌や花粉を分解。

業界唯一の1年保証： 「洗って終わり」ではなく、1年間カビ・菌を増やさないことを保証。

※自社調べ：2026年４月、国内エアコン洗浄市場におけるサービスとして」

節電・SDGsへの貢献： 内部をクリーンに保つことで熱交換率を維持し、家計の電気代を削減。

UVで可視化したカビを確認しながらタングステン・光触媒コーティング施工後のマクロファイバーで見たエアコン内部

3. 新機能：写真を送るだけ「AIエアコン画像診断」を無償提供開始

株式会社エグゼスタイルは、スマートフォンで撮影したエアコンの写真を送信するだけで、AIがエアコン内部の汚染状態・カビリスク・清掃の緊急度を即時診断する「AIエアコン画像診断サービス」の無償提供を開始します。

■ サービスの特長

■ 写真1枚で即時診断：吹き出し口・フィルターをスマートフォンで撮影してLINEに送信するだけ。AIが数秒で汚染レベル・カビリスク・清掃の緊急度を判定します。

■ 診断結果は3段階で表示：「今すぐ洗浄が必要」「3ヶ月以内に対応推奨」「現状維持で問題なし」の3レベルで判定。専門知識がなくても自分のエアコンの状態を直感的に把握できます。

■ 完全無料・登録不要：LINEで写真を送るだけで診断完了。面倒な会員登録や個人情報の入力は一切不要です。

■ 健康リスクをわかりやすく説明：富士通ゼネラル調査（2024年）によると「カビ対策の方法がわからない」と回答した人は約6割にのぼります。AIが診断結果とともに、お子様やご高齢の方への健康リスクをわかりやすく説明します。

4. AIによる顧客フォロー自動化：「生活圏DX」の家庭内実装

京王電鉄・東急ストアとの提携実績を持つ本サービスは、施工後の顧客管理にもDXを実装しています。

AI自動追客： 施工後の顧客に対し、AIが花粉シーズンやインフルエンザ流行期に合わせたメンテナンス案内を自動送信。 A I顧客フォローの完全自動化： 職人が苦手とする「継続的な営業」をシステムが代行。これにより、1件の洗浄から100万円単位の受注へと繋がる確率を最大化させます。

【メディア掲載・取材のポイント】

映像素材の提供： エアコンから「真っ黒なカビ」が出る洗浄シーン、電子顕微鏡レベルでの「ウイルス抑制」エビデンスデータを提供可能。 体験取材の受付： 実際の施工現場、またはAIを活用した最新のFC本部運営の裏側を公開します。

【本件に関するお問い合わせ先】

社名：株式会社エグゼスタイル

担当者：井上

電話番号：052-222-3750

メール：inoue@exestyle.com

URL：https://airconclean-hhsl7moj.manus.space/

【FCに関するお問い合わせ先】

社名：株式会社エグゼスタイル

担当者：井上

電話番号：052-222-3750