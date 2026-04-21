【経営者必見】「採用強化チェックリスト」を無料提供開始！人材定着・応募数を左右する“採用設計”を一目で整理

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、

採用活動の成果を改善するための構造を整理できる

「採用強化チェックリスト（無料）」を提供する

無償支援プログラムを開始しました。

本チェックリストでは、

採用戦略・求人設計・応募導線・面接・定着までの一連の流れを整理し、

「求人を出しても応募が来ない」

「採用してもすぐ辞めてしまう」

といった経営者の悩みを、

“採用設計という視点で体系的に可視化”します。

■無料配布の背景｜なぜ「採用がうまくいかない」のか

多くの企業では、以下のような状態に陥っています。

・求人を出しても応募が集まらない

・応募が来ても求める人材ではない

・面接で見極めができていない

・採用しても早期離職が続く

・採用基準や判断が属人化している

これらの問題の本質は、

採用の“設計”がされていないことにあります。

採用は単なる人集めではなく、

「ターゲット設計 → 魅力訴求 → 応募導線 → 見極め → 定着」

という一連の流れで成り立っています。

この流れが設計されていない場合、

どれだけ求人を出しても成果は安定せず、

採用は“運任せ”になります。

本チェックリストは、

採用成果を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。

■「採用強化チェックリスト」とは

本チェックリストは、

採用活動の各工程を分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。

主な内容（一部）

・求める人材像（ペルソナ）の明確化

・求人原稿の訴求設計

・応募導線（媒体・導線設計）の最適化

・面接の評価基準・質問設計

・内定承諾率を高めるプロセス

・入社後のオンボーディング設計

・定着率を高める組織設計

・採用基準の言語化と共有方法

チェックを進めることで、

・採用がうまくいかない原因

・ボトルネックとなっている工程

・改善すべき優先順位

・具体的な打ち手

が明確になります。

■チェックリストで分かること

・どの工程で応募者が離脱しているか

・採用が決まらない原因

・面接・評価・定着の改善余地

・再現性のある採用モデル

・人材が定着する組織の設計

“いい人が来るかどうか”ではなく、

“採用できる仕組みを持っているかどうか”が最大の価値です。

■受け取った経営者の声（一例）

・「採用のどこに問題があるか分かった」

・「求人の出し方を変えただけで応募が増えた」

・「面接の精度が上がりミスマッチが減った」

・「定着率が改善した」

中には、

「採用の設計図が手に入った」

と評価する経営者もいます。

■なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、

単発の採用テクニックではなく、

継続的に人材が集まり定着する仕組みづくりを重視しています。

・再現性のある採用導線

・属人化しない採用基準

・定着につながる組織設計

その第一歩として、

採用活動を整理するチェックリストを

無償で提供しています。

■無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．採用強化チェックリストをダウンロード

▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■関連コンテンツ

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/



・採用しても定着しないのはなぜ？

https://lumission.world/jp/media/human/0548/

・採用戦略はなぜ失敗するのか

https://lumission.world/jp/media/human/0064/

・社長が忙しすぎる会社は何が問題？

https://lumission.world/jp/media/kadai/0172/

・経営者が苦しいとき何が起きている？

https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/

・なぜ組織経営が作れないのか？

https://lumission.world/jp/media/human/0438/

・利益率改善の考え方

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・中小企業が成長する経営理念とは？

https://lumission.world/jp/media/philosophy/0082/



・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

■今後の展開

・採用テンプレートの拡充

・業種別採用戦略の開発

・定着率改善支援の強化

・採用と組織づくりの統合支援

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/