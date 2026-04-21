【経営者必見】「採用強化チェックリスト」を無料提供開始！人材定着・応募数を左右する“採用設計”を一目で整理
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、
採用活動の成果を改善するための構造を整理できる
「採用強化チェックリスト（無料）」を提供する
無償支援プログラムを開始しました。
本チェックリストでは、
採用戦略・求人設計・応募導線・面接・定着までの一連の流れを整理し、
「求人を出しても応募が来ない」
「採用してもすぐ辞めてしまう」
といった経営者の悩みを、
“採用設計という視点で体系的に可視化”します。
■無料配布の背景｜なぜ「採用がうまくいかない」のか
多くの企業では、以下のような状態に陥っています。
・求人を出しても応募が集まらない
・応募が来ても求める人材ではない
・面接で見極めができていない
・採用しても早期離職が続く
・採用基準や判断が属人化している
これらの問題の本質は、
採用の“設計”がされていないことにあります。
採用は単なる人集めではなく、
「ターゲット設計 → 魅力訴求 → 応募導線 → 見極め → 定着」
という一連の流れで成り立っています。
この流れが設計されていない場合、
どれだけ求人を出しても成果は安定せず、
採用は“運任せ”になります。
本チェックリストは、
採用成果を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。
■「採用強化チェックリスト」とは
本チェックリストは、
採用活動の各工程を分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。
主な内容（一部）
・求める人材像（ペルソナ）の明確化
・求人原稿の訴求設計
・応募導線（媒体・導線設計）の最適化
・面接の評価基準・質問設計
・内定承諾率を高めるプロセス
・入社後のオンボーディング設計
・定着率を高める組織設計
・採用基準の言語化と共有方法
チェックを進めることで、
・採用がうまくいかない原因
・ボトルネックとなっている工程
・改善すべき優先順位
・具体的な打ち手
が明確になります。
■チェックリストで分かること
・どの工程で応募者が離脱しているか
・採用が決まらない原因
・面接・評価・定着の改善余地
・再現性のある採用モデル
・人材が定着する組織の設計
“いい人が来るかどうか”ではなく、
“採用できる仕組みを持っているかどうか”が最大の価値です。
■受け取った経営者の声（一例）
・「採用のどこに問題があるか分かった」
・「求人の出し方を変えただけで応募が増えた」
・「面接の精度が上がりミスマッチが減った」
・「定着率が改善した」
中には、
「採用の設計図が手に入った」
と評価する経営者もいます。
■なぜ“無料”で配布するのか
株式会社ルミッションは、
単発の採用テクニックではなく、
継続的に人材が集まり定着する仕組みづくりを重視しています。
・再現性のある採用導線
・属人化しない採用基準
・定着につながる組織設計
その第一歩として、
採用活動を整理するチェックリストを
無償で提供しています。
■無償配布プログラムの流れ
1．「社長の分身」無料登録（30秒）
2．経営個別相談（無料）
3．採用強化チェックリストをダウンロード
▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら
https://lp.lumission.world/
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
■関連コンテンツ
・5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
・採用しても定着しないのはなぜ？
https://lumission.world/jp/media/human/0548/
・採用戦略はなぜ失敗するのか
https://lumission.world/jp/media/human/0064/
・社長が忙しすぎる会社は何が問題？
https://lumission.world/jp/media/kadai/0172/
・経営者が苦しいとき何が起きている？
https://lumission.world/jp/media/nayami/0225/
・なぜ組織経営が作れないのか？
https://lumission.world/jp/media/human/0438/
・利益率改善の考え方
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
・中小企業が成長する経営理念とは？
https://lumission.world/jp/media/philosophy/0082/
・社長の分身サービス
https://lp.lumission.world/
■今後の展開
・採用テンプレートの拡充
・業種別採用戦略の開発
・定着率改善支援の強化
・採用と組織づくりの統合支援
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/