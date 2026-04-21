ママが夢を体現する姿が最大の教育--活躍支援×夢語りが融合した「夢いろフェス」4月29日（水・祝）彦根で初開催

大人の夢語り案内人夢語り120人目、山田知江美さん

夢いろフェス実行委員会（総合企画：山田知江美）は、2026年4月29日（水・祝）10時～17時、滋賀県彦根市のハウスセレクション彦根にて「夢いろフェス」を初開催します。「大人が本気で楽しむ姿を子どもに見せることが最大の教育」という理念のもと、ママをはじめとする女性が自らの夢や活動を発信し、子どもや地域と共に感性を育む、女性活躍支援×キャリア教育の体験型イベントです。大人の夢語り案内人・西利範も共鳴・参加し、出展者・来場者の夢語り動画を現地撮影。「3,695人の夢語りプロジェクト」の一環として、彦根から全国へ夢の輪をつなげます。入場無料（一部ワークショップは有料・要事前予約）。2026年4月29日（水・祝）、滋賀県彦根市で、ママの夢実現と女性活躍支援をテーマにした全く新しいフェスが幕を開けます。その名は「夢いろフェス」。住宅展示場がまるごと多世代の夢の舞台に変わる、彦根初開催の一日限りの体験型イベントです。

子育て中のママが「自分の夢」を語る場は、どれほどあるでしょうか。地域のマルシェや物販イベントは数多くあっても、女性が自分の想いや活動を発信し、子どもと一緒に夢と向き合える「体験と対話の場」は、まだほとんど存在しません。女性活躍が叫ばれる時代に、ママが本気で夢を語り、体現する姿そのものが、子どもへの最良のキャリア教育になるはずです。

本イベントを総合企画するのは、山田知江美さん。大人の夢語り案内人・西利範の活動に共鳴し、自らも夢語り動画に出演（120人目）した経験をきっかけに、「夢を語る文化を地域に根付かせたい」との思いでこのフェスを立ち上げました。「夢いろフェスは、大人が本気で楽しむ姿を子どもたちに見せることを最大の教育と捉え、多世代で夢を共有し合うイベントです。単なる物販の場ではなく、出展者がドリームサポーターとして自身の活動や思いをワークショップや対話を通じて形にし、来場者の感性を育む体験を提供します。」

--山田知江美（夢いろフェス総合企画 / 大人の夢語り120人目）(https://www.instagram.com/reel/DNpDIY3z5-3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

夢いろフェス公式Instagram(https://www.instagram.com/yumeiro.fes?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)夢いろ公式ホームページ(https://yumeirofes.localinfo.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn7pcmYi5ds26UfhDnGeU_I7SrfOAbU6CIqk39vfenhnS380Duz-b04HwrOvk_aem_p175oVdLFH_kwoRMad-j7g)

この理念に深く共鳴した大人の夢語り案内人・西利範は、2023年の活動開始から滋賀・京都の小学校11校でキャリア教育授業を実施。「大人が夢を語る姿が子どもの未来を変える」という信念を同じくする二人が、彦根でひとつの場をつくります。

当日は、ママをはじめとする出展者一人ひとりが「ドリームサポーター」として、モデルハウス内でワークショップや対話の場を展開。自分の夢・想い・生き方を来場者と共有します。夢を乗せて飛ばす「夢飛行機選手権」や元プロサッカー選手・村田和哉さんによるサッカー体験など、子どもが目を輝かせるコンテンツも充実。大人の夢語り案内人・西利範が会場内で夢語り動画を撮影し、「3,695人の夢語りプロジェクト」としてSNSで全国へ発信します。

ママが夢を語り、子どもがそれを見て育つ--そんな文化の連鎖が、彦根から全国へ広がっていきます。「夢いろフェス」から生まれた夢語り動画は、SNSを通じて日本中へ届けられます。女性が夢を体現し、地域が活性化し、子どもが希望を描く。その一歩が、この日この場所から始まります。ぜひ家族みんなで彦根へお越しください。

イベント概要

イベント名 夢いろフェス開催日時2025年4月29日（水・祝）10:00～17:00

会場 ハウスセレクション彦根 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町1410

入場料無料（一部ワークショップは有料・要事前予約）

主催夢いろフェス実行委員会総合企画山田知江美（大人の夢語り120人目）

共同参加 大人の夢語り案内人 西利範

問い合わせ otonano.yumekatari@gmail.com