真夏の滝汗、水や皮脂、摩擦にも揺るがない。お直し不要、最強UV誕生。

株式会社FATUITE「パーフェクトプルーフUVディフェンス」50g \4,950（税込） SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

スキンケアブランド FATUITE〈ファチュイテ〉は、日焼け止めの耐久力を制限する要因「界面活性剤」を使用しない、最強UV「パーフェクトプルーフUVディフェンス」を2026年4月22日（水）全国発売いたします。汗や摩擦にも揺るがない世界初*¹の「密着耐水シールド」が、日焼け止めの耐久力を高め、同時に化粧崩れも予防。真夏の酷暑日でもお直し不要、一日中きれいが続きます。

私は流されない。常識破りの最強UV

パーフェクトプルーフUVディフェンス

〈日焼け止めクリーム〉

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

50g \4,950（税込）

界面活性剤を一切使用しないことで、日焼け止めの耐久力を極限まで高めた超耐久型日焼け止め。

世界初の技術*¹を搭載した独自の「密着耐水シールド*²」が猛暑の滝汗や皮脂、擦れにも負けない耐久力を発揮。塗り直し不要で、1日中紫外線と化粧崩れを防止し、日焼けによるシミ、そばかすを防ぎます。UVA、UVBからはもちろん、光老化に関与するロングUVAからも肌を守り、「ブライトレジストコンプレックス*³」が透明感とうるおいを高めます。みずみずしくうるおいのあるテクスチャで、肌表面はうるさらベタつきレスに仕上がるので、化粧下地にも最適。

＊1 日焼け止め成分を肌上で固体膜にする技術(クリーム剤型) 2026年3月 自社調べ

＊2 シクロデキストリン、キサンタンガム、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ホモサレート、オクトクリレン、サリチル酸エチルヘキシル

＊3 ナイアシンアミド、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、グリチルレチン酸ステアリル、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス

【商品特長】

◯とうもろこし由来環状オリゴ糖「α-シクロデキストリン」の特性を活かして作られる

「密着耐水シールド」

◯界面活性剤不使用だから、既存の日焼け止めの限界を突破

◯UV防御力国内最高値（SPF50+ PA++++ UV耐水性★★）

◯光老化に関与する「ロングUVA」からも肌を守る

◯「ブライトレジストコンプレックス」が日焼けによるダメージから保護し、

ブライトニング成分によって透明感を高める

◯マルチプルーフ（ウォーター/海水/滝汗/皮脂/摩擦）

◯みずみずしくうるおいのあるテクスチャで、肌表面はうるさらベタつきレス

◯均一に広がり素早く肌にフィットし、ムラづきしにくい

◯化粧の密着を高め、崩れやくすみを防ぐ化粧下地効果を兼備

◯敏感な肌でも使える低刺激「無添加10フリー処方」

界面活性剤／アルコール／グリセリン／合成香料／合成着色料

シリコーン／鉱物油／パラベン／金属イオン封鎖剤／動物由来原料 不使用

◯海水にもUVカット剤が流されないオーシャンフレンドリー処方

◯顔から体まで全身に使える

◯お手持ちのメイク落としでオフ

詳しくはこちら :https://fatuite.com/shop/products/perfectproofuvdefence

2021年2月に誕生したFATUITEは2026年2月で5周年を迎えました。当初より「FATUITE＝“わがまま”“自己満足”」をテーマに、確かな効果実感にこだわったアイテムを提案してきました。一つの節目となる本年は、原点に立ち返りながらも、新たな挑戦や新アイテム開発に一層力を注ぎ、皆様の期待に応えられる存在であり続けたいと考えています。