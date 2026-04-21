シダスジャパンの健康経営支援プロジェクト「フットケア＠ワーク」、サンキュウビジネスサービスが導入

シダスジャパン株式会社

多くのトップアスリートから支持されているフランス発スポーツ用品の開発・販売を行うシダスジャパン株式会社（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:杉山 浩章）が提供する、働く人の足の負担軽減を通じて企業の健康経営支援プロジェクト「フットケア＠ワーク」を、サンキュウビジネスサービス株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:松下 誠）に導入したことをお知らせします。当プロジェクトを通じて、高機能インソール「マックスプロテクト・ウォーク」を300足納品し、現場で働く従業員の健康維持と転倒予防の両面から支援してまいります。

本プログラム導入に至るまでの課題

左から佐藤 優奈選手、奥野わか花選手、サンキュウビジネスサービス株式会社 代表取締役社長・松下 誠

1989年設立のサンキュウビジネスサービスは、建設・エンジニアリング事業をはじめアウトソーシング事業を多数展開しており、建物・附帯設備の維持管理や工場構内・倉庫での請負作業、給与計算や各種保険手続きの代行まで、幅広い業務を担っています。

近年は労働人口の減少を背景に、従業員が健康で長く働き続けられる職場環境づくりへの関心が高まっています。とりわけ、立ち仕事や歩行、荷物の運搬を伴う業務では、足元への負担が日々蓄積しやすく、疲労感や身体的不調、さらには転倒リスクにもつながり得ることから、現場実態に即した対策が求められていました。サンキュウビジネスサービスにおいても、以前から高齢従業員を対象とした筋力・バランス感覚の測定など、転倒防止に向けた取り組みを進めてきた一方で、測定結果を継続的な行動変容や日常業務の中での対策につなげていくことが課題となっていました。

そういった中、シダスジャパンの高機能インソール「マックスプロテクト・ウォーク」を用いた事前テストを実施したところ、試行期間中に転倒の報告はなく、身体面で何らかの改善を感じた回答は61％にものぼりました。加えて、作業のしやすさについても「非常に改善」が10％、「改善」が45％という結果が得られたほか、立位年齢やバランス年齢の改善も確認されました。

また、親会社である山九株式会社は、2019年度より女子ラグビーチーム「東京山九フェニックス」のネーミングライツスポンサーを務めており、同チームには佐藤 優奈選手、奥野 わか花選手（※）が在籍しています。シダスジャパンはこれまで、両選手をカスタムインソールの作成を通じてサポートしており、実際に競技現場でシダスの良さを体感しているアスリートの存在も、今回の導入検討における信頼感の一つとなりました。

※奥野 わか花選手は2026年1月に現役引退を公表

写真提供：東京山九フェニックス 左：佐藤 優奈選手右：奥野 わか花選手

こうした複合的な結果を踏まえ、足の負担軽減を通じて働きやすさの向上と安全衛生面の強化の両立を図る施策として、本プロジェクトの導入を決定しました。

導入後に実施すること

導入後は、対象従業員に向けて「マックスプロテクト・ウォーク」を300足納品し、日常の作業靴や会社支給靴に装着して活用いただきます。また、従業員の足への理解を深めるための「足の健康に関する講習会」の実施や、足の状態・特性を把握するための測定会の開催も予定しています。今後は、現場での使用状況や着用者の声を確認しながら、足元負担の軽減、働きやすさの向上、安全衛生面での効果検証を進めてまいります。

講習会の様子

シダスジャパンでは今後も、「フットケア＠ワーク」の導入を希望する企業を募集し、働く人の足元から職場環境改善を支援してまいります。

導入企業様のコメント

サンキュウビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 松下 誠

当社では、立ち仕事や歩行を伴う業務に従事する社員も多く、日々の疲労蓄積への配慮と転倒リスクの低減は、健康経営と安全衛生の両面から重要なテーマでした。今回、事前テストを通じて足首・ヒザ・腰への負担軽減に伴う疲労感の減少に関する前向きな結果が確認できたことに加え、現場での活用イメージも具体的に持つことができたため、本格導入を決定しました。単なる備品の追加ではなく、現場で働く一人ひとりが少しでも安心して、より快適に業務に向き合える環境づくりにつなげていきたいと考えています。今後も実際の運用状況を見ながら、継続的な職場環境改善に取り組んでまいります。

納品する商品の概要

【マックスプロテクト・ウォーク】

ウォーキングや立ち仕事向けに設計された高機能インソール。一般的なGEL素材より衝撃吸収率が高い独自素材「PODIANEi+」に加え、かかとへの負担をやわらげるPUジェル、足裏のアーチを支える立体形状、通気性のあるメッシュトップカバーを採用。足元の安定性と快適性を支え、日常業務における負担軽減をサポートします。

・サイズ：XS／S／M／L／XL（目安：22.0～29.5cm）

・価格：3,300円（税込）

・販売ページ：https://sidas.co.jp/?pid=151141591

健康経営支援プロジェクト「フットケア＠ワーク」の概要

「フットケア＠ワーク」は、製造業を中心とした工場作業員や接客業など、立ち仕事の多い現場で働く人々を対象に、足元から職場環境の改善を支援する健康経営支援プロジェクトです。日常的に使用する会社支給靴や作業靴にインソールを装着することで、足の疲労や負担の軽減を図り、従業員のコンディションや作業効率、職場満足度の向上につなげることを目指しています。

https://shop.sidas.co.jp/footcareatwork

【シダスジャパン株式会社について】

1980年代の商社時代からシダスワールドに携わっていた現代表が2009年に設立した日本支社。インソールブランド「シダス」をメインに、医療向けに開発されたインソールブランド「ポディアテック」、先進の技術で寒暖から体を守る温度コントロールブランド「サーミック」を展開しています。30年以上に渡ってスポーツ分野をサポートしてきた経験と蓄積されたデータをもとに、現在では本国フランスの商品開発にも参画、日本人に合った商品づくりを行っています。

会社名：シダスジャパン株式会社

代表取締役社長：杉山浩章

設立：2009年6月

資本金：3,000万円

所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル7F

事業内容：スポーツ用品、スポーツ機器、ソックス、靴並びにそれらに関連する物品の輸出入、販売

URL：https://sidasjapan.jp