【GWイベント第2弾発表】長崎初上陸の「スーパーヒーローPOPUPショップ」や、ヴィヴィくんのお誕生日会を開催！さらに豪華景品が当たるスプリンググルメスタンプラリーなど、ワクワクが盛りだくさん

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、2026年のゴールデンウィーク期間中、施設全体が一つになって盛り上がる大型連休企画の第2弾の詳細をお知らせいたします。長崎スタジアムシティ初上陸のポップアップイベントをはじめ、ヴィヴィくんのお誕生日会、豪華景品が当たる25店舗参加のスプリンググルメスタンプラリー、VS STADIUMでの宝探しゲームなど、注目企画を多数発表。子どもから大人まで一日中遊び尽くせるラインナップで皆様をお迎えいたします。

■GW注目ポップアップイベント 長崎スタジアムシティ初上陸＆初出店の4店舗をピックアップ

＜スーパーヒーローPOPUPショップ in 長崎スタジアムシティ＞

長崎初上陸となる「仮面ライダーストア」では、最新作の仮面ライダーゼッツや、25周年を迎える仮面ライダーアギトなど、令和・平成・昭和の仮面ライダーシリーズの人気商品が勢揃い。さらに、大人気「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー POP UP SHOP」の商品も一部取り扱い予定。皆様のお越しをお待ちしております。

＜概要＞

日程：4月18日（土）～5月17日（日）

時間：10:00～18:00

場所：スタジアムシティノース2階

＜Coleman POP UP STORE＞

日常に寄り添うライフスタイルアイテムを中心に、スポーツ・レジャーシーンでも活躍するクーラー・ボトル・バッグ・アパレルなど、幅広いラインナップをご用意しております。

ぜひこの機会に、コールマンの新しい魅力をご体感ください。

＜概要＞

日程：4月17日（金）～8月31日（月）

時間：10:00～20:00

場所：スタジアムシティサウス 3階

＜角島ジェラートポポロ＞

山口県下関市、角島大橋の近くにあるジェラートショップ「角島ジェラートポポロ」。

できる限り添加物や着色料を使わず、素材の味と自然な色合いを活かしたジェラートが特徴です。

今回はジェラートに加え、ジャージー牛乳を使用したふわふわのメレンゲを混ぜ込んで焼き上げた手作りカステラも販売いたします。

＜概要＞

日程：4月17日（金）～5月10日（日）

時間：10:00～20:00

場所：スタジアムシティサウス2階 スタジアムシティプラザ

＜西通りプリン＞

福岡西通り発祥の「西通りプリン」。

お母さんの手作りプリンを再現したくて、地元の素材にこだわり、優しくてどこか懐かしい味わいの「手作り蒸しプリン」に仕上げました。

しっとりなめらかなプリンは子どもから大人まで幅広い年代で楽しめます。

＜概要＞

日程：4月25日（土）～5月17日（日）

時間：10:00～20:00

場所：スタジアムシティサウス2階 スタジアムシティプラザ

■ヴィヴィくんのお誕生日をみんなで祝おう！

5月5日はヴィヴィくんの誕生日！

多くのお客様とヴィヴィくんのお誕生日をお祝いするために、前日の5月4日からヴィヴィくんのお誕生日をお祝いする企画を多数用意いたしました。

＜5月4日（月・祝）＞

●11:30～13:00 ＠スタジアムシティホテル長崎 7階 リストランテアルポルト長崎

「ヴィヴィくんのアルポルトランチ会-M.M.B.P-」

ヴィヴィくん考案のランチメニューをご提供！

詳細は4月22日（水）に、スタジアムシティホテル長崎の公式サイトより発表いたします。

●15:00～16:00 ＠スタジアムシティサウス６階 ONSEN&SAUNA YUKULU

「YUKULUでゆっくりwithヴィヴィくん」

リラクゼーションエリアで、ごろごろタイムを満喫。

一緒に、リラクゼーションを楽しみませんか？

＜5月5日（火・祝）＞

ハピネスキッズフェスティバルsupported by 株式会社コスモネットに、ヴィヴィくんがやってくる！

●11:00～11:15頃 ＠ピーススタジアム ビジターゴール裏「WELCOME STAND」座席

「ヴィヴィくんのお誕生日ステージ」

長崎スタジアムシティからヴィヴィくんにピースタ年間シートを贈呈！

参加条件：どなたでもご観覧いただけます

参加費：無料

また、お誕生日会内のコンテンツ「KMTpresentsヴィヴィくんへの愛を伝えよう!」では参加者を募集中！アプリと連動させたペンライトを振って、ヴィヴィくんに愛を届けるコンテンツをご用意。成績上位者30名はお誕生日会終了後、ヴィヴィくんと一緒に写真撮影ができます。

▼抽選申込フォーム 4月26日（日）23：59まで

https://forms.gle/Wzny1rzox5xiMWdj7

応募条件：V-LOVERS会員の方

定員：100名（抽選）

参加費：無料

●13:00～13:30頃 ＠ハピネスキッズフェスティバル各エリア

「ヴィヴィくんがハピネスキッズフェスティバルをおさんぽ！」

ヴィヴィくんが会場内の様々な場所を訪れる！会場のどこかでヴィヴィくんに会えるかも！

詳細はこちら https://www.nagasakistadiumcity.com/hapiness-kids_2026/

●16:00～17:00 ＠スタジアムシティサウス4階VS STADIUM NAGASAKI

「VSヴィヴィくん」

VS STADIUM内のアクティビティにヴィヴィくんが出現！

ヴィヴィくんと対決し、写真撮影ができるかも…？

■スプリンググルメスタンプラリーを開催 スタンプを集めてグルメ&豪華景品プレゼント

スタジアムシティのグルメを食べてビンゴを達成すると、豪華景品が当たる抽選会に参加できます。

＜開催概要＞

日程：4月15日（水）～5月16日（土）

スタジアムシティ内25店舗（ホテルレストラン・パンドヴィー対象外）の飲食店を巡って抽選会に参加。

1ビンゴごとに抽選会1回に参加できます。（5店舗でビンゴ）

＜景品一覧＞

A賞：V・ファーレン長崎 プレーオフラウンド ペア観戦チケット ホテルビュースイート（1組）

B賞：V・ファーレン長崎 プレーオフラウンド ペア観戦チケット SSシート（3組）

C賞：CAFES & DINERS V.VERDE Menu VERDE コース ペアお食事無料券（2組）

D賞：YUKULU フリープラン無料券（20名）

E賞：VS STADIUM 2時間無料券（20名）

F賞：駐車場 1日無料券

グルメ賞：NGS COFFEE 「NGSプリン」にトッピングできるアイスをサービス、STREAMER COFFEE COMPANY ステッカーをプレゼントなど、様々な景品をご用意しております。

詳細ページ：https://www.nagasakistadiumcity.com/news/0414-2/

■他にもスタジアムシティのゴールデンウィークはワクワクがいっぱい！

■ゴールデンウィーク企画 第1弾情報

＜スタジアムシティ全体を会場とした「ハピネスキッズフェスティバル」を開催＞

スタジアムシティ全体を会場とした「ハピネスキッズフェスティバル supported by 株式会社コスモネット」を開催。昨年好評の「ハピネスキッズフェスティバル」が今年は舞台を長崎スタジアムシティ全体へと広げ、さらにパワーアップして登場いたします。

＜開催概要＞

日程：5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

詳細ページ：https://www.nagasakistadiumcity.com/hapiness-kids_2026/

＜【出店者募集中】長崎スタジアムシティ初！「ピースタフリマ」も同時開催＞

スタジアムの開放的なコンコースを活用したフリーマーケットを開催いたします。ハンドメイド雑貨やキッズ用品など、さまざまなジャンルが出店予定です。

＜開催概要＞

日程：5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

時間：11:00～17:00

入場料：無料

場所：ピーススタジアム 3階コンコース

▼抽選申込フォーム 4月29日（水・祝）23：59まで

出店応募：https://forms.gle/TmVSLzzn1pGLrE379

関連リリース

第１弾：https://www.nagasakistadiumcity.com/news/20260408/

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/