3月20日（金・祝）から5月17日（日）まで、北区飛鳥山博物館（王子1－1－3 飛鳥山公園内）で、春期企画展「モダーン・ジャーニー 大正・昭和期の旅行広告でたどる旅の近代史」が開催中。 この展示は、北区域に暮らし、働いた方々が収集した旅行広告を中心に、近代の旅にまつわる資料を紹介するもの。約100年前の人々はどのように旅行を計画し楽しんだのか、そして当時の“モダーン”な旅とはどのような旅だったのかを探る。 当時の旅情報がぎゅっと詰まった旅行リーフレット約100点を展示中。旅の内容だけではなく、近代日本のレトロモダンなデザインも楽しめる展示となっている。

開催概要

会期

3月20日（金・祝）から5月17日（日）午前10時から午後5時まで ※5/4（月・祝）をのぞく毎週月曜および5/6（水・休）は休館

会場

北区飛鳥山博物館 特別展示室・ホワイエ（王子1-1-3 飛鳥山公園内）

交通アクセス

・JR京浜東北線王子駅南口 徒歩5分 ・東京メトロ南北線西ケ原駅 徒歩7分 ・東京さくらトラム 飛鳥山停留場 徒歩4分 ・都バス 草64・王40・王55系統 飛鳥山停留所 徒歩4分 ・北区コミュニティ・バス 飛鳥山公園停留所 徒歩3分 ※飛鳥山公園に隣接して有料駐車場がございます。

観覧料

無料

詳細

北区飛鳥山博物館HP

関連イベント

関連講座「春期企画展関連座学講座・交通が拓いた人々の旅と行楽」

https://www.city.kita.lg.jp/museum/index.html

北区周辺地域を描いた資料を使いながら、近世から近代の旅の変化の様子をご紹介する。

日時

2026年5月16日（土） 午後1時30分～3時

会場

北区飛鳥山博物館講堂

定員

60人（抽選）

費用

200円（資料代）

申込

5月2日（土）午後4時必着 ※電子申請または往復はがきで申し込み。申し込み方法は北区飛鳥山博物館HPで確認。

企画展示解説会

春期企画展の内容を展示担当者が解説する。

日程

5月3日（日・祝）午後1時30分～2時30分（予定）

定員

20名（当日先着順／各回開始30分前より整理券を配布。）

費用

無料

申込

不要 ※当日直接会場へお越しください。

企画展の見どころ

北区域を走っていた鉄道の様子をご紹介！

内容だけじゃない！？レトロでカワイイデザインの数々

みんな大好き！駅や観光地のスタンプ

問い合わせ

北区飛鳥山博物館 電話番号：03-3916-1133