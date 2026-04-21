北区飛鳥山博物館春期企画展「モダーン・ジャーニー 大正・昭和期の旅行広告でたどる旅の近代史」開催
3月20日（金・祝）から5月17日（日）まで、北区飛鳥山博物館（王子1－1－3 飛鳥山公園内）で、春期企画展「モダーン・ジャーニー 大正・昭和期の旅行広告でたどる旅の近代史」が開催中。 この展示は、北区域に暮らし、働いた方々が収集した旅行広告を中心に、近代の旅にまつわる資料を紹介するもの。約100年前の人々はどのように旅行を計画し楽しんだのか、そして当時の“モダーン”な旅とはどのような旅だったのかを探る。 当時の旅情報がぎゅっと詰まった旅行リーフレット約100点を展示中。旅の内容だけではなく、近代日本のレトロモダンなデザインも楽しめる展示となっている。
開催概要
会期
3月20日（金・祝）から5月17日（日）午前10時から午後5時まで ※5/4（月・祝）をのぞく毎週月曜および5/6（水・休）は休館
会場
北区飛鳥山博物館 特別展示室・ホワイエ（王子1-1-3 飛鳥山公園内）
交通アクセス
・JR京浜東北線王子駅南口 徒歩5分 ・東京メトロ南北線西ケ原駅 徒歩7分 ・東京さくらトラム 飛鳥山停留場 徒歩4分 ・都バス 草64・王40・王55系統 飛鳥山停留所 徒歩4分 ・北区コミュニティ・バス 飛鳥山公園停留所 徒歩3分 ※飛鳥山公園に隣接して有料駐車場がございます。
観覧料
無料
詳細
北区飛鳥山博物館HPhttps://www.city.kita.lg.jp/museum/index.html
関連イベント
関連講座「春期企画展関連座学講座・交通が拓いた人々の旅と行楽」
北区周辺地域を描いた資料を使いながら、近世から近代の旅の変化の様子をご紹介する。
日時
2026年5月16日（土） 午後1時30分～3時
会場
北区飛鳥山博物館講堂
定員
60人（抽選）
費用
200円（資料代）
申込
5月2日（土）午後4時必着 ※電子申請または往復はがきで申し込み。申し込み方法は北区飛鳥山博物館HPで確認。
企画展示解説会
春期企画展の内容を展示担当者が解説する。
日程
5月3日（日・祝）午後1時30分～2時30分（予定）
定員
20名（当日先着順／各回開始30分前より整理券を配布。）
費用
無料
申込
不要 ※当日直接会場へお越しください。
企画展の見どころ
北区域を走っていた鉄道の様子をご紹介！
内容だけじゃない！？レトロでカワイイデザインの数々
みんな大好き！駅や観光地のスタンプ
問い合わせ
北区飛鳥山博物館 電話番号：03-3916-1133