全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、「第12回ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2026」において、当社の取り組みである「レジリエンス住宅の時代へ向けてのあるべき次世代型住宅保証システム」が評価され、最優秀賞を受賞いたしました。 本アワードは、次世代の防災・減災および国土強靭化に資する取り組みを表彰するものであり、今回の受賞は、住宅分野におけるレジリエンス向上に向けた取り組みとして評価されたものです。

■受賞概要

【最優秀賞】 レジリエンス住宅の時代へ向けてのあるべき次世代型住宅保証システム

■取り組みの背景

住宅に関する保証は、施工会社、メーカー、保証会社、メンテナンス会社など複数の主体に分かれており、不具合発生時には「誰が、何を、どこまで対応するか」が分かりにくいという課題があります。 このような状況は、特に災害時において、お客様の不安を増大させる要因となっていました。 クレバリーホームでは、この課題を解決するため、保証専門機関を中心とした体制を整備し、住宅保証の分かりやすさと対応の明確化に取り組んでいます。

■取り組みの概要

本取り組みは、住宅保証を一元的に管理する仕組みと、災害時の支援制度を組み合わせた、レジリエンス向上を目的としたモデルです。 ① 長期一括保証 建物・防蟻・地盤に関する保証を一括で管理することで、複数に分かれていた保証の窓口を一本化しています。 ・建物初期保証：20年 ・防蟻初期保証：20年 ・地盤保証（オプション）：35年 これにより、不具合やトラブル発生時の対応を分かりやすくしています。 ② お見舞金制度 震度7以上の地震、または激甚災害に指定された天災が発生した際に、対象となるお客様へお見舞金を支給する制度を導入しています。 ・支給額：20,000円～100,000円（総額上限300万円） ・登録方法：オーナーズアプリにより自動登録 ・支給方法：現地確認後に対応 被災直後に必要となる生活支援の一助となることを目的としています。

■評価されたポイント

本取り組みは以下の点が評価されました。 ・住宅保証の分散による課題への対応 ・保証の一元管理による分かりやすさの向上 ・災害時における初動支援の仕組み グループ会社や地域工務店への展開が可能なモデルである点

■今後の展望

クレバリーホームでは、住宅そのものが「命を守る・暮らしを守る」存在であるべきと考えています。 今回の受賞は、私たちが提案する“住まいのレジリエンス”が社会課題の解決に貢献することを証明するもの となりました。 今後も、全国のFC加盟店とともに、安心して暮らせる家づくりを通じて、より強く・しなやかな地域社会の実現に貢献してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」が基本性能となっています。「品質や性能に妥協することなく、コストパフォーマンスに優れた高品質の住まいを全国のお客様にお届けしたい」そんな住まいづくりへの想いが、フランチャイズシステムというカタチとなって誕生し、現在は、北は北海道から南は九州･沖縄まで、全国に1５0店舗以上の営業拠点を展開しています。 「外壁タイル」は、汚れが付着しにくく、雨で汚れが流れ落ちるセルフクリーニング機能を有するなどメンテナンス性に優れた外装材です。災害に強い「プレミアム・ハイブリッド構法」は実物大震動実験で阪神・淡路大震災の２倍の揺れでも歪みや損傷がほとんどなかったことが実証されています。また「炭」と「イオン」のチカラでマイナスイオンに満たされた室内空間をつくる『シアスミン・エア』も標準搭載しており健康面から考えた住まいにもなっています。 自分らしい暮らしは「住まいの確かな基本性能があってこそ」と考え、メンテナンス性や耐震性、健康性能など住む人のことを一番に考えたのが、クレバリー品質の住まいです。 『クレバリーホーム』は、今後も住まいづくりからご家族の“しあわせ”と“いのち”を考え、健康や安心に配慮した商品を提供してまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0439-50-3371 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/