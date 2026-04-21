国際貨物 燃油サーチャージ適用方法の改定および適用額の追加

日本航空株式会社

2026年4月20日



JALは、2026年4月23日から適用する日本発国際貨物の燃油サーチャージについて、燃油市況価格が想定を はるかに上回る水準に達していることを踏まえ、適用期間および適用額を改定します。



【改定内容】

＊前半：1日ー15日、後半：16日ー月末日

2026年4月23日から適用される日本発国際貨物燃油サーチャージの基準となる2026年3月23日から31 日のシンガポールケロシン市況価格平均は、1バレルあたり212.18米ドルでした。この場合、適用条件表の「 210.00以上215.00未満」が適用となりますが、政府からの中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置の補助 の効果を踏まえ、2026年4月23日からは「190.00以上195.00未満」の金額を適用します。これにより、サー チャージ額は1kgあたり220円（米州・欧州など遠距離路線）、119円（アジア遠距離路線）、117円（アジア近距離 路線）となります。



今後の燃油サーチャージに関しては、毎月適用日の1週間前を目途にJAL CARGO Webサイト内の「お知らせ」にてご案内します。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcargo/news/



貨物燃油サーチャージテーブル （表示価格は貨物1kgあたり）

以上