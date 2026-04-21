創立100周年記念イベント「ただいま、流山キャンパス」を5月2日(土)に開催

東洋学園大学

東洋学園（学校法人東洋学園 本部：東京都文京区本郷 理事長：愛知太郎）は、創立100周年を記念したイベント「ただいま、流山キャンパス」を2026年5月2日(土)に開催します。

本イベントは、かつて本学が置かれ、現在は流山市立南流山中学校として地域に受け継がれている旧流山キャンパスにて、卒業生とそのご家族、当時の教職員を対象とした特別見学会（第一部）を実施するほか、東洋学園大学グラウンドにて近隣住民の方々もご参加いただける地域開放型のグラウンド記念プログラム（第二部）を開催します。参加費は無料です。

100周年を卒業生や地域の方々とともに祝う

■ 第一部：旧流山キャンパス特別見学会（13:00～15:30）

第一部は、東洋女子短期大学・東洋学園大学の卒業生とそのご家族、ならびに当時の教職員を対象とした事前申込制の見学会です。普段は一般開放されていない旧キャンパスに、創立100周年の節目に特別に足を踏み入れることのできる機会となります。

キャンパス内には複数のフォトスポットを設置するほか、東洋学園史料室が所蔵する往時の写真や資料をもとにしたパネル展示（B1パネル14点）、来場者が自由にメッセージを書き込めるメッセージボードなどを用意します。また、当日は多数の元教員が参加し、懐かしい再会の場となることが見込まれます。

■ 第二部：グラウンド記念プログラム（14:00～17:00）

第二部は、東洋学園大学グラウンドにて開催するオープンイベントです。どなたでも参加可能で、事前申込は不要です（入場無料、入退場自由）。

グラウンドにはパスタ・角煮まん・チキン・フルーツサンド・スイーツなどのキッチンカー5台が出店するほか、地元農家による野菜等の即売会も実施します。子ども向けにはダーツ・モルック・ディスクゴルフ・ピックルボール・スタッキングなど気軽に楽しめるスポーツ「ゆるスポ」コーナーを設け、家族連れでも一日楽しめる内容を用意しています。また、コロナ禍の飛沫防止アクリルパネルをアップサイクルした100周年記念オリジナルアクリルキーホルダーのガチャガチャ（300円）も実施します。

フィナーレは17:00にドローンを使用した来場者全員での記念撮影を予定しています。

■ 開催概要

イベント名：「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベント

日時：2026年5月2日(土)13:00～17:00（予定）

会場：【第一部】流山市立南流山中学校（旧流山キャンパス）

【第二部】東洋学園大学グラウンド

対象・参加方法：

【第一部】東洋女子短期大学・東洋学園大学 卒業生、そのご家族、当時の教職員（事前申込制）

第一部申込フォーム（申込締切：4月23日(木)）https://forms.office.com/r/S2riqXmT5t

【第二部】どなたでも参加可能・入場無料・申込不要

第二部会場（東洋学園大学グラウンド）

参加費：無料（キッチンカー・ガチャガチャ等は別途有料）

アクセス：JR南流山駅より無料シャトルバス運行（当日のみ）または徒歩。第二部は自転車も可。お車での来場不可

主催：東洋学園大学（学校法人東洋学園）

■ アクセス・シャトルバスについて

当日は、南流山中学校→東洋学園大学グラウンド（14:20～16:00）、東洋学園大学グラウンド→JR南流山駅（16:15～17:30）の区間を無料シャトルバスでピストン運行します（中型バス2台）。

※駐車場はありません。マイカーでのご来場はご遠慮ください。

※駐輪スペースには限りがあります。徒歩またはシャトルバスのご利用をお願いいたします。