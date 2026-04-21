アイデアだけで終わらせない。プロトタイプで社会課題に挑む／大阪電気通信大学初、全学規模の「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査発表

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、学生の創造性を育み、実践的なモノづくり教育をさらに推進することを目的とした「OECUモノづくりコンテスト2025」の最終審査を行いました 。本コンテストは、単なるアイデアの競い合いではなく「実際に形にする（プロトタイプ製作）」までを審査対象とする、本学初の全学規模の試みです 。

【本件のポイント】

■アイデアを形に：アイデアで終わらせず、実際にプロトタイプを製作して審査。

■実践的なプレゼン：学生自らが製作した試作品を手に、学部長ら審査員へプレゼンテーションを実施。

■ビジネス・専門的視点： 学部長や企業家教員、協賛企業が、独創性・有用性・実現可能性・完成度の4基準で厳正に審査。

【本件の概要】

本コンテストは、学生の自主的なモノづくりを支援する本学独自の施設「自由工房」が主催しました。12月末の募集に対し、全学科・専攻から計66件もの意欲的な応募が寄せられました。1月に行われた第一次審査（コンセプトシート審査）では、本学の大学発ベンチャー企業の教員や企業家教員が「この発明は事業になるか」といったビジネス目線で厳正に選考を行い、通過した13チームが3月13日（金）の最終審査へと駒を進めました。

最終審査当日、寝屋川キャンパスのコンベンションホールでは、学生たちが実機を用いたデモンストレーションを交えながら熱のこもったプレゼンテーションを披露 。審査員を務めた各学部長（工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部）からは、専門的な視点に基づいた鋭い質問やアドバイスが送られ、学生たちにとって次なるステップへの大きな糧となりました 。

プロトタイプを用いたプレゼンテーション

また、本コンテストには企業にご協賛いただいており、当日は協賛企業の方々も審査に参加されました 。表彰式では、各企業の名を冠した「企業賞」の授与も行われ、社会の第一線で活躍する方々から直接、賞状と副賞、そして今後の活動に対するエールが贈られました 。本学ならではの多種多様な受賞作品が出揃った今回のコンテストは、参加した学生のみならず、全学的なモノづくりへのモチベーションを大きく向上させる貴重な機会となりました 。

【最優秀賞：折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース】

最優秀賞に輝いたのは、工学部建築学科4年の植村陸吐さん（現・大学院工学研究科建築学コース1年）です 。植村さんは、発達障害や感覚過敏を持つ方が、外出先でパニックを防ぐために光や音を遮断できる「持ち運び可能なカームダウンスペース」を提案 。日本の伝統的な折り紙技術を応用し、社会課題の解決と実用性を両立させた点が高く評価されました。

折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース

【受賞作品】

＜最優秀賞＞

タイトル：折り紙の技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース

受賞者： 植村 陸叶（工学部建築学科 4年）

＜優秀賞＞

タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足

受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）

タイトル：IoT連動型火災検知アラーム

受賞者：坂上 公哉（工学部電子機械工学科3年）

＜奨励賞＞

タイトル：手書き文字の誤字発見アプリ

受賞者： 井爪 遥斗（工学部電子機械工学科3年）

タイトル：視覚障がい者案内デバイス

受賞者：堀 尊之（工学部電子機械工学科1年）、武田翔（健康情報学部健康情報学科医療工学専攻1年）、伊藤 美袖（同専攻1年）

タイトル：バジェットディフェンス

受賞者： 辻原 颯良（工学部電子機械工学科3年）

＜株式会社オンテック賞＞

タイトル：PCキーボードを鍵盤化する低コストなピアノ演奏システム

受賞者：関 孝仁（工学部電子機械工学科3年）

＜新生電子株式会社賞＞

タイトル：モバイルバッテリー機能付き冷暖房機

受賞者：笹村 遼空（工学部電子機械工学科3年）

＜東阪電子機器株式会社賞＞

タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足

受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）

※受賞時の学年

【関連リンク】

「OECUモノづくりコンテスト2025」最優秀賞受賞者にインタビューしました

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3846

アイデアだけで終わらせない。 学生が社会課題に挑む、大阪電気通信大学初のモノづくりコンテスト 「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査・表彰式開催

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3792

本学初の「OECUモノづくりコンテスト2025」のコンセプトシート審査の表彰式を行いました

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3789

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）