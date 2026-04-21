「TABAYA United Arrows」開店一周年 日頃のご愛顧への感謝を込めたおもてなし 衣食住にまつわる特別な品々と催しをご提供

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開する「TABAYA United Arrows（タバヤ ユナイテッドアローズ）」は、2025年4月の開店から一周年を迎えます。この節目に日頃のご愛顧への感謝とこれからの末永いお付き合いを祈念し、衣食住にまつわる特別な品々と催しをご用意いたしました。

「TABAYA United Arrows」は、2025年4月に、旧「ユナイテッドアローズ 原宿本店」を全館リニューアルして誕生しました。「史上最上級のユナイテッドアローズ」のステートメントのもと、日本の歴史の中で高い精神性の上に磨き上げられてきた美意識や極めた技、自然からの恩恵や豊かな想像力を背景に、日本の文化が影響を受けたもの、与えたものに目を向け、国や地域、年代、ジャンルを問わず見極め、納得し、認めた本物のみを展開。和の精神と美意識、豊かな生活を表現する場として、国内外のお客様へその魅力を広く発信しています。そしてこの度、一周年という節目にあたり、「TABAYA United Arrows」の世界観と価値観を改めて体感いただけるような機会を設けました。

■一周年記念商品の概要について

服飾雑貨、日本酒、植物、工芸品など、衣食住を彩るアイテムをラインアップして発売します。いずれも「TABAYA United Arrows」が大切にしている和の精神と美意識、そして豊かな暮らしを表現するような逸品です。

＊記念商品の発売日は全て2026年4月25日（土）です。

【衣】

「Tu es mon Tresor（トゥ エ モン トレゾア）」 for「TABAYA United Arrows」のシャツ

価格：41,800円（税込）

コレクションにはないセーラーカラーシャツを特別にお作りいただきました。ネックラインをすっきりと見せる大きく開いたスキッパーデザインで、アクセサリーとのコーディネートも楽しめるよう、そのバランスに大変こだわった一着です。袖口のボタンホールは白地に映える美しいブルーをあしらい、さりげないアクセントを添えています。

「Tu es mon Tresor（トゥ エ モン トレゾア）」：

「女性のためのセーフプレイスを作りたい。女性の視点を通して、女性の身体と感性に寄り添ったデニムを提案する」という、デザイナーの佐原愛美氏の想いから生まれたクリエイティブなデニムブランド。ブランド名はフランス語で「あなたは私の宝物」を意味し、ヴィンテージデニムの美学とモダンな要素を融合させた、長く愛用できる宝物のような一着を提案しています。

「HELLO KITTY」 ×「TABAYA United Arrows」トートバッグ

価格：8,800円（税込）

株式会社サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテム。深い蒼に黒のハンドルは「TABAYA United Arrows」のショッパーをイメージしています。本体には右肩上がりに黒いデザインのハローキティをプリント。手に取る方の気持ちや物事がポジティブに運んでいくよう願いを込めました。背面には刺繍でTABAYAの紋章をあしらっています。

【食】

「ぷくぷく醸造」の「蒼き白馬」

価格：3,300円（税込）

開店当初よりご縁のある福島県南相馬市小高区のブルワリー「ぷくぷく醸造」とコラボレーション。「TABAYA United Arrows」のロゴカラー「TABAYAブルー」をテーマに、ブルーベリー、藍のお茶を使った“蒼いどぶろく”です。甘酸っぱさの中に少し塩を利かせた奥深い味わい。

「ぷくぷく醸造」：

福島県南相馬市小高区に拠点を構える酒蔵。福島沿岸産の米を原料に、全量酵母無添加による自然発酵で酒づくりを行っています。震災後長らく空き家だった古民家を改装し、2024年秋に酒蔵を開設。木桶発酵やクラフトビールの技法も取り入れ、日本酒の伝統と革新を横断するような、どぶろくやクラフトサケを生み出しています。

【住】

「鶴仙園（かくせんえん）」のサボテン

価格：19,800～660,000円（税込）

サボテン・多肉植物の専門店「鶴仙園」に「TABAYA United Arrows」一周年を記念したお品をご用意いただきました。

「鶴仙園（かくせんえん）」：

1930年創業。90年以上にわたり培ってきたノウハウを生かし、世界中のサボテンや多肉植物など、幅広い品種を取り扱っています。現在は東京の駒込と池袋に店舗を構えています。

「開化堂」と「朝日焼」のお香立て「香のしつらえ」

価格：15,400円（税込）

開化堂にお作りいただいたお香立ては、「真鍮滴（しんちゅうてき）」と呼ばれます。かつて、銅を精製する過程で自然に滴り落ち、固まって生まれたものは「銅滴（どうだれ）」と呼ばれていました。その姿が、金が幾重にも重なっていく様子に通じることから、縁起物としても大切にされてきました。 この銅滴に着想を得て、一滴の真鍮が落ち、そのまま固まったかのような形状に。砂地に滴ることで生まれるかたちは、二つとして同じものが存在しません。そこに静かに手を加えて表情をつくることで、開化堂らしさを表現しています。

朝日焼のお香皿には「TABAYAブルー」にちなみ、コバルトを使った呉須（ごす）の釉薬（ゆうやく）を採用。「TABAYA United Arrows」の開店当時には、この瑠璃釉を用いた器もおつくりいただいた背景があります。開化堂の真鍮滴を乗せることで、まるで金彩を施したかのように互いが見事に響き合い、美しい調和が生まれます。また、お皿の高台裏には一枚ずつカンナで「巴」の文様を削り出し、秘めた美意識を表現しています。お香皿としてだけではなく、多目的な器として末永くご愛用ください。

「開化堂」：

1875 年に京都で創業。日本で最も古い歴史をもつ手作り茶筒の老舗です。開化堂の茶筒は高い気密性を誇り、蓋を閉める際に手を離すと上蓋

がゆっくりと静謐に落ちていきます。使い続けるうちに、経年変化によって味わい深い表情に育っていくのも魅力のひとつ。初代より変わらぬ手法で手づくりされており、お手入れや修理をしながら永くご愛用いただけます。

「朝日焼」：

お茶どころ京都の宇治、朝日山の麓にて開窯。400 年以上続く歴史の深い窯元です。茶人、

小堀遠州が好んだ七つの窯「遠州七窯」のひとつ。熟成された宇治の土と松割木の炎がもたらす繊細な器が魅力。寂びのなかに華やかさや洗練された美しさを加味する「綺麗寂び」という美意識を大切にされています。

■「一周年佳節 洛の催（らくのさい）」について

1階ギャラリーでは、4月25日（土）より「一周年佳節 洛の催」を開催します。伝統工芸5社（朝日焼、開化堂、金網辻、公長斎小菅、中川木工芸）の展示販売会です。

開催期間： 2026年4月25日（土）～5月12日（火）

場所：TABAYA United Arrows 1階ギャラリー

詳しくはこちらをご覧ください。

https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/ua/20340

■「TABAYA United Arrows」店舗の概要について

・店舗名：TABAYA United Arrows（タバヤ ユナイテッドアローズ）

・住所：東京都渋谷区神宮前3-28-1

・営業時間：12:00～20:00

＊ TABAYA United Arrows Cafe & Barの営業時間は12:00～18:00。

参考：プレスリリース

“史上最上級のユナイテッドアローズ” 和と美意識と豊かな生活を表現する「TABAYA United Arrows」誕生。「ユナイテッドアローズ 原宿本店」全館をリニューアル、4月25日（金）オープン（2025年2月26日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000348.000003197.html

■ 「TABAYA United Arrows」について

史上最上級のユナイテッドアローズ

「美を極めたもの」というものは数あれど、TABAYA United Arrowsに集うものとは何か。日本の歴史の中で、高い精神性の上に磨き上げられた美意識や極めた技、自然からの恩恵や豊かな想像力。そこには、和の文化と結びつく物語があります。

日本の文化が影響を受けたもの。

日本の文化が影響を与えたもの。

国や地域、年代、ジャンルは問わず、世界に存在する素晴らしいものを、私たちは、自分たちの目で見極め、納得し、認めた本物だけをこの店に用意しています。

これ以上にない、最上級。

東京都渋谷区神宮前三丁目二八 ― 一

ここから、世界へ、TABAYA United Arrows

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。