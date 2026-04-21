オーダーメイドの『KASHIYAMA』×光文社3誌コラボ企画働く女性の理想をかなえる「オーダー for Me(ハート)プロジェクト」が2026年もスタート！

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）が展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』は、株式会社光文社（本社:東京都文京区 代表取締役社長：巴 一寿）の月刊女性誌メディア「CLASSY.」「VERY」「STORY」の3誌とともに「最高のオーダースーツをすべての人へ」というコンセプトのもと、仕事にプライベートに充実している現代の女性たちに向けたコラボ企画を2026年も展開します。

本プロジェクトは、2025年秋より始動。お呼ばれや記念日デート、子どもの節目行事、大切なビジネスシーンなど、女性が自信を持ちたい特別な一日をきっかけに、長く愛せる「自分だけの一着」と出会う体験を提案しています。

この度、本プロジェクトをさらに盛り上げるべく、「オーダー for Me(ハート)プロジェクト ―”似合う”を超える、私だけのオーダーメイド―」と題して、新たなロゴを作成しました。慌ただしい日常の中でも自分らしく輝きたい女性にこそ、”似合う”を超えて自信を持てる最高の1着として、オーダーメイドファッションの魅力を誌面やweb、SNSを通じてますます発信していきます。

■発売中の『CLASSY. 』5月号で26年SSコラボ企画が始動！

3月28日（土）に発売された「CLASSY.」5月号では、「ずっと寄り添う‟推シゴトJK(ジャケット)„が最強の相棒！」というテーマで、バリバリ働く日も、推しにときめく休日も、どんな私も肯定してくれる、理想をかなえるオーダージャケットを提案しています 。

誌面ではモデルの石川恋さんがシーン別の着回しコーデを紹介しています。オーダーだからこそのパーソナルなアレンジや秘密の仕掛け、さりげないこだわりといった”推しポイント”を詰め込んだ「推シゴトJK(ジャケット)」は、新しい季節の始まりに背中を押してくれる1着として要チェックです。

『CLASSY.』2026年5月号より 撮影／峠 雄三（MUKU） モデル／石川恋 ヘアメーク／本岡明浩 スタイリング／近藤和貴子 デザイン／亀卦川陽子 取材／北山えいみ 撮影協力／GREEN DOG & CAT 代官山、RISTORANTE & BAR E’VOLTA

今後も年間を通じて、「CLASSY.」をはじめ、「VERY」や「STORY」でも「オーダーfor Me(ハート)プロジェクト」の取り組みをあらゆるコンテンツで発信していきますので、ご期待ください。

「CLASSY.」2026年5月号/発売中

■『株式会社光文社』と各女性誌メディアについて

「CLASSY.」とは

キャッチコピー「社会人5年目からの自立とオシャレに。」

キャリアも結婚も全部に前向き！ 自分らしくオシャレも人生も楽しむ！ 社会人5年目からの女性のためのメディア

CLASSY.ONLINE ●https://classy-online.jp/

Instagram ●https://www.instagram.com/classy_mag_insta/

YouTube ●https://www.youtube.com/@classy.channel2094

■株式会社光文社について

1945年創業、2025年で創立80周年を迎える総合出版社。『JJ』、『CLASSY.』、『VERY』、『STORY』、『美ST』、『NAVY』、『bis』など、紙、デジタル、SNSの垣根を超えて、あらゆるライフステージの女性に寄り添うメディアを運営しています。雑誌づくりでは「読調（ドクチョー）」と呼ばれる読者やファンを対するインサイト調査を基に生み出される、深いコンテンツ作りが特徴です。また、インサイト調査は自社コンテンツ作りだけではなく、クライアント様の課題解決でもご定評をいただいています。

https://www.kobunsha.com/

～明日のあなたへ、ときめきを～

■KASHIYAMAで現在開催中のキャンペーン：

【新生活はオーダースーツで | 春のビジネス応援キャンペーン開催】

新しい環境やステージに挑む方にKASHIYAMAは新生活を特別価格でサポートします。 着用シーンに合わせて生地やデザインをスタイルガイドがお客様の好みや着用シーンなどを丁寧にヒアリングし、理想の一着を具体化するお手伝いをいたします。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/pickup-items/newlife_FY26.html

【最大40％OFF | 有名インポート生地のお試しフェア開催中】

春夏新作も対象となり、上質なイタリア・イギリス・フランスのインポート素材をお得にお仕立ていただけます。 世界的な有名ブランドの生地を豊富に取り揃え、スタイルガイドがお客様の好みや着用シーンに合わせて、ワンランク上の理想の一着を具体化するお手伝いをいたします。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/pickup-items/importfabricsale_26ss.html

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/pair_discount/?ctcid=n_2505_2buy

【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/

【フォーマル割 初回購入限定で1着\30,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\30,000からお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/formal/

■『KASHIYAMA』について

KASHIYAMAサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70以上の店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォーマルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート４型、パンツ4型、ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

■「KASHIYAMA PREMIUM」について

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、ロロ・ピアーナやゼニア、カノニコなどの有名な海外インポート生地、良質な国産生地を厳選し、熟練の職人による国内縫製にこだわりながら、縫製工場とのデジタル連携により最短12日の短納期を実現しました。「Henry Poole（ヘンリープール）」をはじめとする世界的な名門テーラーともライセンス契約を締結し、至高のスタイルを提供します。「KASHIYAMA PREMIUM」MENは百貨店チャネルにて、全国26店舗で展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」MENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/men/

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは、百貨店の顧客層に注目し、女性のライフスタイルや価値観の変化を最前線で捉えてきた伊勢丹新宿店ファインクローズと共創しました。“装いのルールは守りながらも自分らしさを表現できる女性のためのオーダースーツ”を目指し、あらゆる

キャリアシーンに寄り添うプレミアムラインを展開します。「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは伊勢丹新宿店のみで展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/women/

□『KASHIYAMA』公式インスタグラム

MEN https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/

WOMEN https://www.instagram.com/kashiyama1927ws_official/

□『KASHIYAMA』公式TikTok

MEN https://www.tiktok.com/@kashiyama1927

WOMEN https://www.tiktok.com/@kashiyama1927ws