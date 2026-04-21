【シントトロイデン】株式会社Hajimari様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Hajimari様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社Hajimari様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、大変光栄に存じます。日本人選手の世界への挑戦を支え続けておられるその姿勢に、深く共感しております。当社は『自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める』というビジョンのもと、プロフェッショナル人材の力を通じて企業の成長を支援してまいりました。挑戦する個人と、それを支える環境に価値を届けていくという点において、STVV様の取り組みと強い親和性を感じております。今後はスポンサーとしてSTVV様のさらなる飛躍を応援するとともに、当社もまた、挑戦するすべての人々に寄り添いながら、新たな価値創出に貢献してまいります」



■会社概要

社名：株式会社Hajimari

代表者：木村 直人

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル6階（総合受付）・7階・8階・9階

事業内容：

・ITプロパートナーズ事業

・人事プロパートナーズ事業

・ファイナンスプロパートナーズ事業

・マーケティングプロパートナーズ事業

・intee事業

・TUKURUS事業

・メンタルプロパートナーズ事業

・HR University事業

・フリーランスジョブ事業

公式サイト：https://hajimari.inc/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。