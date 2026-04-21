ADワークスグループ初となる新CMを4月22日(水)より放映開始　俳優・山本美月さんをイメージキャラクターに起用

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループ（本社：東京都千代田区、代表者：代表取締役社長CEO 田中秀夫）は、創業140周年を機に実施するリブランディングの一環として、俳優・山本美月さんをイメージキャラクターに起用した当社初となるCM「140周年」篇を、2026年4月22日（水）より関東1都6県で順次放映を開始します。

当社は、1886年（明治19年）2月、東京都墨田区において染色工場として創業し、時代のニーズの変化をとらえながら、事業の中心を不動産投資商品の販売へと転換してまいりました。そして2026年2月に創業140周年を迎え、この節目をこれまでの歩みを振り返る機会であると同時に、次の10年に向けた取り組みを改めて考える機会と位置づけています。不動産投資をより身近なものに感じていただき、当社の提供価値をより多くの方々に届けるため、ライフステージが変わりながらも挑戦を続け、幅広い層から親しまれている山本美月さんを企業のイメージキャラクターに起用しました。

新CMでは不動産投資を通じて人々の未来に新たな可能性が広がっていく様子を表現しています。そして最後に山本さんから語られる「あなたの資産に輝きを」というメッセージには、不動産投資を通じてお客様一人ひとりのライフステージや想いに寄り添い、画一的ではない価値を提供していく当社のカスタマーファーストの姿勢が込められています。

新CM概要

タイトル：「140周年」篇

出演：山本美月さん

放映開始日：2026年4月22日（水）より順次放映開始

放映媒体：TVCM（15秒）、YoutubeほかWEB広告（30秒）

放映エリア：東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県（TVCM）

CM本編URL（15秒）： https://youtu.be/xR29oirZgcI

CM本編URL（30秒）： https://youtu.be/9_NpdUdz89E

山本美月さんインタビュー

Q：140年という長い歴史を持つADワークスグループのCMに出演いただきましたが、

オファーを受けたとき、率直にどのようなお気持ちでしたか？

A：まず140年続いている歴史にすごくびっくりして、しかもその140年の中で初めてのCMに起用していただいて、とても光栄だなと思いました。

Q：山本さんご自身も長く第一線で活動されてきた中で、

「長く続けていること」「続けるために大切にしてきたこと」を教えてください。

A:どの作品に入る時も楽しむ気持ちを持つようにしています。あと、やっぱりいつも感謝の気持ちを忘れずにいたいと思っています。

Q：ADワークスグループが新しい挑戦を続けているように、

山本さんがこれから新たに挑戦してみたいことはありますか？

A：最近生活のスタイルとかも変わってきて、今仕事のやり方みたいなものも模索している最中ではあるんですけど、新しいお仕事が色々入るようになってきていて、今までやってこなかったことも多いので、その新しいことにこれからも向き合って学びにしていきたいなと思っています。

Q：今後の10年で、山本さん自身やご家族がどんな風になる未来を想像しますか？

A:子どもも結構大きくなっていますね。今だとなかなか食べられるものが限られていて、行ける場所も限られるんですけど、きっと10年経ったらもう少し色んなものを食べられるようになるかなと思うので…私が海外に行くことがすごく好きなので、子どもと一緒に色んな世界を見て回りたいなと思います。

Q：「投資」という言葉にはいろいろな意味がありますが、

山本さんが今投資していると思うことはなんですか？

A:確かに投資っていろんな意味合いがあると思うんですけど、私は自己投資として美容に一番投資しているかなと思います。

Q：新生活が始まった方も多いタイミングかと思います。

これから新しい一歩を踏み出そうとしている方々に、山本さんから応援メッセージをお願いします。

A:やっぱり新生活って緊張したり、不安になったりすることもあると思うんですけど、そういうちょっとネガティブな気持ちは一旦置いておいて、ポジティブな気持ちだけを持って、楽しく一歩を踏み出してみてください。応援しています。

山本美月さんプロフィール

1991 年生まれ、福岡県出身。俳優。

2009 年に雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビューし、2011 年から俳優業を始動。翌年、「桐島、部活やめるってよ」で映画に初出演。

主な出演作にドラマ「おとなになっても」「ゲレンデ飯」「ランチ合コン探偵～恋とグルメと謎解きと～」「パーフェクトワールド」、映画「糸」「忌怪島/きかいじま」「ザ・ファブル」シリーズなど。主演を務めるLeminoオリジナルドラマ「罪と恋」が今秋配信予定。

株式会社ADワークスグループについて

当社は、1886年に染色事業として創業し、現在は収益不動産事業を中心に展開する東証プライム上場企業です。不動産の仕入れからバリューアップ、販売、管理までを一気通貫で手がける事業基盤を強みとし、一棟再生販売に加え、不動産小口化商品事業やオフィス区分事業などを通じて成長を遂げてきました。長年培ってきた不動産の目利き力とバリューアップのノウハウを活かし、これまで主に富裕層のお客様に対して優良な不動産商品を提供してまいりましたが、今後はその価値や富の循環をより広い層へと届けるべく、BtoC事業拡大も見据えながら、多様な投資ニーズに応える商品・サービスを提供してまいります。

会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/