『学園アイドルマスター』より「藤田ことね 世界一可愛い私 Ver.」が、あみあみにて再販。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：

●Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-180748-S001&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【動画でも製品を紹介中】

https://youtu.be/K34OJSiwVpQ

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）

【製品情報】

□参考価格：27,500円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：メガハウス

【スケール】1/7

【サイズ】全高約250mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型製作：ミロ

彩色：田中しあん(株式会社ピンポイント)

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

『学園アイドルマスター』から藤田ことねをLucreaシリーズにて1/7スケールで立体化！！

ゲーム内のSSRカード【世界一可愛い私】をモチーフに元気いっぱいで可愛いらしさ溢れることねの魅力を再現いたしました！

身にまとっているアイドル衣装はパステルカラーを基調とし透き通るような明るい雰囲気を感じさせつつ、ヘアバンドや襟には印象的なオーロラカラーも美しく表現しております。

台座にはライブやステージをイメージし、ネオンとお星様をかわいく落とし込みことねと合わせてよりかわいいを感じられる物になっております！



どの角度から見てもことねの可愛さを堪能できる逸品ですので是非お手元でお迎えしてあげて下さい！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-180748-S001&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『学園アイドルマスター』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=36257&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【店舗情報】

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