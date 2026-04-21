視聴者介入型プラットフォーム「THIRD」最新作『THIRD麻雀』PCブラウザゲームとして本日リリース！

株式会社UNCHAIN

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、視聴者がリアルタイムでゲームに介入できる独自システム「THIRD」を搭載した、全く新しいスタイルの麻雀ゲーム『THIRD麻雀』を、本日2026年4月21日（火）より公式サイト（https://third-mahjong.web.app/ ）にてリリースいたしました。

■『THIRD麻雀』とは

■ 麻雀好きによる、配信者のための“介入型”麻雀

本作は、株式会社UNCHAIN社内の麻雀をこよなく愛するメンバーによって結成された特別プロジェクトチームが開発いたしました。「麻雀配信をもっとカジュアルにして、視聴者と一緒になって楽しめるものにしたい」という思いから生まれました。

最大の特徴は、UNCHAIN独自のゲームシステム「THIRD」による視聴者からのリアルタイム介入です。様々な介入による邪魔をかいくぐり、高得点を目指しましょう。

視聴者介入によるTHIRDモードだけでなく、気軽に楽しめる一人用モードも用意しています。今後はマルチプレイの実装を予定しており、配信者同士の対決はもちろん、"推し"を勝利に導くための視聴者同士の熱いバトルも存分に楽しんでいただけるよう、開発を進めてまいります。

■ 【主な介入アクション（一例）】

介入によって牌が見えないことによって発生する「誤鳴き」は減点項目として最終成績に反映されます。



全プレイヤーは打牌時に捨て牌を宣言しますので、どれだけ隠されていても記憶力さえ良ければ問題なく麻雀ができます。麻雀ガチ勢のプレイヤーにとってもいいトレーニングとなるかも？



- 「手牌隠し」： プレイヤーの手牌を一定時間、アイテムで隠すことができます。- 「捨て牌隠し」：全プレイヤーの捨て牌を一定時間、アイテムで隠すことができます。- 「シンディ」：無作為に登場する画面を邪魔するキャラクター。

最終得点がランキングにて表示されます。邪魔に耐えながら1位を目指しましょう。

ゲーム仕様

■ 賞金総額1,000万円！THIRD対応『ゲームNo.1決定戦』

- タイトル： THIRD麻雀- プラットフォーム： PCブラウザゲーム- ジャンル：ボードゲーム- プレイ人数： 1人（アップデートにてオンライン対戦を実装予定）- URL：https://third-mahjong.web.app/- 公開日：2026年4月21日

UNCHAINでは、THIRDを活用した革新的なゲーム作品を対象とした開発者コンテスト「ゲームNo.1決定戦」を開催しております。本イベント会場では、エントリーを検討されている開発者様向けに詳細なガイダンスを実施いたします。

- 賞金総額：1,000万円- エントリー条件：2026年7月31日までにTHIRD連携機能を実装した作品（新作・既存作不問）- 評価軸：視聴者介入による体験の革新性、配信における盛り上がり、実装のユニークさ等- 結果発表：2026年9月予定詳細はこちら :https://lp.live-ctl.com/cp01

「自分のゲームでバズを起こしたい」「開発資金を確保しながら新しい市場に挑戦したい」という開発者の皆様の相談を随時受け付けます。

■THIRDとは

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を、視聴者がリアルタイムでゲームに“直接介入”できる「配信向けゲーム」へと進化させる、UNCHAIN独自のゲームシステムです。

配信者は”いつも通りの配信環境”で「THIRD」を搭載したゲームをプレイいただき、視聴者はTHIRDアクション（アイテム購入）を通じて、

- 敵を増やす（妨害）- プレイヤーの体力を回復させる（支援）- 特殊なアイテムを送り込む

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開をリアルタイムで左右することができます。従来の「応援」から一歩進み、配信者とリスナーの“共闘・対立関係”を生み出すことで、共に配信を創り上げる新しい熱狂を提供します。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/4KPxhqmbpZ(https://discord.gg/4KPxhqmbpZ)

公式サイト：https://live-ctl.com/(https://live-ctl.com/)

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01(https://lp.live-ctl.com/cp01)

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102)

配信者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイする配信者を募集中です。

配信者登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区代々木1丁目30-14

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219