台湾のティースピリッツ「S.C Lab」の輸入販売を開始。5月に東京・大阪でローンチイベントを開催

株式会社ヤソ

S.C Labの代表的ティースピリッツ「S.1 Emotional AF」

長野県茅野市を拠点に森林資源の利活用と地域共創に取り組む株式会社ヤソ（代表取締役：石橋鉄志）は、2026年5月、台湾のクラフト飲料シーンを牽引する「S.C Lab（Sensitive Creature International CO. LTD/仃杉股份有限公司）」が製造するお茶を蒸留したスピリッツ、リキュールおよびノンアルコール飲料の輸入販売を日本総代理店として開始いたします。

販売開始を記念し、2026年5月には創業者Mikey Chen氏が来日。東京・大阪の2拠点にて、国内クラフトシーンのトップランナーを交えたローンチイベントを開催いたします。

なぜ、いま「台湾のティースピリッツ」なのか

共同創業者の茶農家Mikey（右）と蒸留家Puria（左）

世界的にクラフトスピリッツへの注目が高まる中、台湾は豊かなボタニカルと高品質な茶葉、そして現代的な蒸留技術が融合する地として注目を集めています。

S.C Labは台湾を拠点とする、お茶を軸にしたスピリッツと飲料のクリエイティブ・ラボです。S.Cは「Sensitive Creature（繊細な感覚を持つ存在）」を意味し、茶畑という環境の中で、人と自然、そして味覚や香りといった感覚のつながりを大切にする姿勢を表しています。お茶それぞれの個性を活かした独自の風味設計を行いながら、地場の果物やハーブ、茶農家との協働を通じて、新しい飲料の表現を生み出しています。

また、「EMMA’s」ブランドを展開するヤソは2026年4月、台湾における重要な戦略的パートナーである「蘊味國際股份有限公司 (Yunwei Flavor)」と提携し、台湾・桃園芸文特区に「EMMA's HOTDOG」台湾一号店をオープン。地元の先駆的な農園と連携して「日本のピュアな食へのこだわり」×「台湾の地域食材」を提供するこの店舗でも、S.C Labのティースピリッツをご提供しています。

自社ブランド「yaso」で蒸留の知見を深めてきたヤソが、S.C Labとの現地での対話を通じて見出した、新しいクラフトスピリッツを日本に発信していきます。

台湾におけるS.C Labについて

S.C Labは、LA Spirits Awards 2025において「S.1 Emotional AF」「S.2 Odin」が最高栄誉のプラチナ賞を受賞しました。特に「S.2 Odin」はカテゴリー最高賞に輝き、世界的な評価を確立しています。

その品質は食のプロフェッショナルの間で高く評価され、ミシュラン1つ星「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」やモダン焼き鳥「Fumee」、台北を代表するハイエンドなバー「Bar Impromptu」「unDer lab」等で採用。さらに「Popbee」や「1010 HOPE」「Glamorous」といった、感度の高いライフスタイル・ファッションメディアでも特集されています。飲料の枠を超え、台湾の次世代文化を象徴するブランドとしてアジアのクラフトシーンを牽引しています。

商品のラインアップ

S.C Lab ラインナップ一部（左からCJ.1 LunLun、Teazy.1 Ether、S.1 Emotional AF、S.2 Odin）

以下にご紹介するティースピリッツ、ティーリキュール、スパークリングティー（ノンアルコール）の商品全8種を販売開始いたします。

【ティースピリッツ】

S.1 Emotional AF / マリーゴールド鉄観音ティースピリッツ

Alc. 45% / 500ml / \10,230（税込）

台湾産サトウキビの蒸留酒に鉄観音とマリーゴールドをブレンド。濃厚で微かな渋みがあり、菊花と柑橘が香る繊細な味わいです。ハーブの風味と甘みが重なる「飲む香水」の一滴。

S.2 Odin / 炭焙龍眼紅茶スピリッツ

Alc. 45% / 500ml / \10,230（税込）

夏摘み紅茶、炭焙龍眼、馬祖島産スイカズラを蒸留。炭焙の燻製香と紅茶の余韻が響く豊かな味わいが特徴です。重厚な個性が、ウイスキー愛好家をも魅了する至福の紅茶酒。

S.3 Hanaki / ヒノキ四季春ティージン

Alc. 45% / 500ml / \10,230（税込）

「花木」の名が示す通り、ヒノキの落ち着いたウッディな香りと四季春茶の爽やかさが調和。台湾産ヒノキと茶葉の繊細な融合により、上品で奥行きのある風味を表現しています。

1990 Pu'er Tea Spirits / 1990プーアルティースピリッツ

Alc. 40% / 500ml / \13,860（税込）

「萃釅 AINSI THE」とのコラボにより誕生。1990年産プーアル茶を使用し、深くまろやかな味わいとハーバルな余韻が広がります。時間そのものを味わうような贅沢な一本です。

Hojicha Jiu / 瀬戸内ほうじ茶酒

Alc. 20% / 300ml / \5,610（税込）

広島・尾道「TEA FACTORY GEN」の自然栽培ほうじ茶を使用。深い香ばしさと優しい甘みが特徴です。農家の習慣に着想を得て、常温やソーダ割り、温めても心地よく味わえます。

【ティーリキュール】

CJ.1 LunLun / マリーゴールド鉄観音スパークリングティーリキュール

Alc. 7% / 750ml / \7,040（税込）

芳醇な鉄観音とマリーゴールドが調和し、キャラメルとローストナッツのような香ばしさが引き立ちます。柑橘の香りと澄んだ甘みが泡と共に広がる、大切な人と囲む食卓に相応しい味わいです。

【スパークリングティー】

Teazy.1 Ether / 鉄観音アップルスパークリングティー

Non-Alcohol / 750ml / \4,400（税込）

夏摘み鉄観音をコールドブリューで抽出し、香りと鮮度を封じ込めました。リンゴの自然な甘みと酸味が調和した爽やかな飲み口は、食事や休息のひとときを心地よく彩ります。

Teazy.2 Fomo / 龍眼桂花スパークリングティー

Non-Alcohol / 750ml / \4,400（税込）

龍眼の花と金木犀をコールドブリュー抽出。蜜のようなフローラルさと芳醇な香りが引き立つ、豊かな風味を堪能できます。カフェインフリーで後味も清々しい口当たりです。

■ 日本販売開始記念イベントを東京・大阪で開催

創業者Mikey Chen氏を迎え、ティースピリッツを使ったオリジナルカクテルやペアリングを楽しむ2日間。日本のクラフトシーンを牽引する方々をお招きして、トークセッションを実施します。

東京｜2026年5月2日（土）@TOKYO FAMILY RESTAURANT

イベント内容：

▶︎Mikey プレゼンテーション

▶︎トークセッション｜Mikey Chen × 堀江麗 × 三浦武明

▶︎アフターパーティー｜ゲストバーテンダーによる限定カクテル提供 / 「中華可菜飯店」によるペアリングフードブッフェ

日時：2026年5月2日（土）14:30開場 20:00終了（予定）

会場：TOKYO FAMILY RESTAURANT 東京都渋谷区東1-3-1 カミニート20/3F

参加費：無料（フード・試飲付き）※カクテルオーダーはキャッシュオン形式（有料）となります。

参加方法：事前予約制

メディア関係者様は4/24(金)までにcontact@tea-spirits.jpへお問い合わせください。

※募集開始後、想定を上回る反響をいただき、一般参加の受付は終了しております。

大阪｜2026年5月9日（土）＠TOBI SHOP（KITTE大阪内）

イベント内容：

▶︎Mikey プレゼンテーション

▶︎トークセッション｜Mikey Chen × 石橋鉄志

▶︎オリジナルドリンク＆フード提供

日時：2026年5月9日（土）11:00開場 22:00終了（予定）

会場：TOBI SHOP 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 1F

参加費：無料（試飲付き）※フード・ドリンクのオーダーは有料となります。

参加方法：事前予約不要

※プレゼンテーションおよびトークセッションは16:00-17:30を予定しています。

【トークセッション出演者】

東京・大阪｜Mikey Chen（S.C Lab）

台湾の茶農家3代目／S.C Lab 共同創業者

https://www.chajiubysclab.com/(https://www.chajiubysclab.com/)

東京｜堀江麗（HOLON）

クラフトジン・ブランド HOLON 代表

https://holongin.com/(https://holongin.com/)

東京｜三浦武明（TOKYO FAMILY RESTAURANT）

蒸溜家／ジンフェスティバル東京 主宰

https://distiller-m.com/(https://distiller-m.com/)

大阪｜石橋鉄志（株式会社ヤソ）

株式会社ヤソ 代表取締役／プロジェクトデザイナー

https://shop.yaso.jp/(https://shop.yaso.jp/)

【ゲストバーテンダー】

東京｜野崎知真（CAN-PANY／Mitosaya薬草園蒸留所）

CAN-PANY Factory Manager／Mitosaya薬草園蒸留所にて蒸留酒の製造に従事

https://can-pany.com/(https://can-pany.com/)

https://mitosaya.com/(https://mitosaya.com/)

【フード提供】

東京｜五十嵐可菜（中華可菜飯店）

中華可菜飯店（東京・永福町）店主

https://www.instagram.com/chukakana_hanten/(https://www.instagram.com/chukakana_hanten/)

※イベントに関する最新情報は下記の公式Instagramにてご確認ください。

■ 公式SNS

最新情報や商品詳細は、日本公式Instagramにて発信しております。

Instagram： https://www.instagram.com/chajiubysclab.jp/(https://www.instagram.com/chajiubysclab.jp/)

■会社概要

株式会社ヤソ

所在地：〒391-0031 長野県茅野市宮川11051-1

代表者：代表取締役 石橋鉄志

事業内容：

・地域資源を用いた商品企画/開発

・ライフスタイルブランドの展開、および飲食店・グロッサリーショップの直営運営

・ブランド構築（ブランディング）に係る、イメージ、商品開発、店舗展開、広報戦略等の企画立案、デザイン業務

・エリアマネジメントに関する業務 等

WEB：https://shop.yaso.jp/(https://shop.yaso.jp/)

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み】

株式会社ヤソ

担当：中村

Email：contact@tea-spirits.jp

※商品のお取り扱い、及びイベント当日の取材・撮影については上記までお問い合わせください。