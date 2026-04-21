「ピックルボール×サウナ」新しいウェルビーイング体験プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』始動

ノアインドアステージ株式会社

インドアテニススクールを全国に展開する業界大手のノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西雅之）は、クリエイティブプロデュースを手がける株式会社MIC FIELD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三國友哉）と連携し、世界的に急成長中のスポーツ「ピックルボール」と「サウナ」を掛け合わせた新しいウェルビーイング体験プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』を開始いたします。

第1弾イベントとして、ゴールデンウィーク期間に明治公園で開催される都市型ウェルネスイベント「Wellness Park Tokyo」に参画し、ピックルボール×サウナイベントなどのウェルネス体験イベントを実施いたします。

【企画背景｜“都市の孤独”と“休めない社会”へのアプローチ】

現代の都市生活者は、「人が多いのに孤独」という矛盾を抱えています。

SNSではつながっている一方で、リアルな関係性は希薄化し、「誰かとつながりたいが、濃すぎる関係は負担」というニーズが顕在化しています。

また、健康志向の高まりによりフィットネス市場は拡大しているものの、「運動が続かない」「一人では習慣化できない」といった課題も浮き彫りになっています。

さらに、現代人は慢性的な疲労状態にあり、「休んでも回復した実感が得られない」という声も増えています。

・無理せず、人とつながれる場はつくれないか

・頑張らなくても続く健康体験は実現できないか

・短時間で“ととのった”と実感できる時間は提供できないか

『W ARC』は、これらの社会課題に対する一つの解として設計されたプロジェクトです。

【『W ARC』が提供する新しい価値】

運動・リラクゼーション・コミュニティ形成を一体化することで、これからの都市に必要な新しいライフスタイルのあり方を提案します。

1．“偶発的なつながり”を生む体験設計

ピックルボールは初心者でもすぐにラリーが続き、自然なコミュニケーションが生まれるスポーツです。

さらにサウナを組み合わせることで、参加者同士の心理的距離が縮まり、意図しない出会いやつながりが生まれます。

2．“頑張らないウェルネス”の実現

激しいトレーニングではなく、誰でも楽しめる軽運動とリラクゼーションを組み合わせることで、「気づいたらととのっている」体験を提供します。

3．短時間での心身リカバリー

運動による発汗と、サウナによる深いリラックスを組み合わせることで、2～3時間という短時間で心身のリセットを実現します。

4．都市空間の再定義

公園や遊休スペースを「通過する場所」から「滞在し、体験する場所」へと転換し、新たな都市価値を創出します。

【都市公園が“体験型ウェルネス空間”へ】

「Wellness Park Tokyo」は、2026年4月24日～5月10日（※ピックルボールは5月17日まで）にかけて都立明治公園で開催され、今話題のスポーツが体験できる大型イベントです。

話題のフィットネス競技「HYROX」やランニングプログラムなど、複数のアクティビティが集結する中、『W ARC』は誰でも楽しめるピックルボール体験を提供し、都会の真ん中で、運動・交流・リフレッシュが一体となった新しい体験価値を創出します。

■ イベント概要

名称：Wellness Park Tokyo

期間：2026年4月24日（金）～5月10日（日）

※ピックルボールは5月17日（日）まで

会場：都立明治公園（東京都新宿区）

主催：Tokyo Legacy Parks株式会社

公式LP：https://www.meiji-park.tokyo/wellnessparktokyo/

インスタグラム：https://www.instagram.com/runners.park.tokyo

■「ピックルボール×サウナ」イベント情報

日時：5月3日(日)

9時～11時 ピックルボール

11時～ サウナ（TOTOPA：https://totopa.jp/）

ピックルボールコーチ：大山紗輝

参加料金：7,000円

募集人数：12人（女性限定）

内容：レッスンと交流とサウナを融合させた2時間の実践型プログラムです。

基礎から試合形式まで、楽しみながら自然にレベルアップできる構成になっています。

また、大山コーチからのワンポイントアドバイスや、実際にプレーできる機会もご用意しています。

ピックルボールプレイ後は参加者全員で明治公園内にあるサウナ施設TOTOPAの利用券付き！

運動後だからこそ感じられる深いリラックスと“ととのい”を体験していただきます。

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322608/info

■「ピックルボール×瞑想」イベント情報

日時：5月1日(金)9時～11時

瞑想講師：瞑想家Kevin

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322626/info

日時：5月16日(土)9時～11時

瞑想講師：瞑想家Kevin

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322632/info

■ピックルボールイベント情報

日時：5月6日(水)12時～14時

コーチ：中田あおい

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322641/info

日時：5月7日(木) 12時～14時

コーチ：大山紗輝

参加料金：5,000円

募集人数：12人

https://www.tennisbear.net/event/1322640/info

日時：5月10日(日)12時～14時

ピックルボールコーチ：中田あおい

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322647/info

【今後の展開】

『W ARC』は今後、企業の健康経営プログラムや自治体との連携、都市空間の利活用プロジェクトなど、多様な領域への展開を予定しています。

特に、

・従業員のエンゲージメント向上

・若年層のコミュニティ形成

・地域における健康促進

といった社会的課題の解決に貢献してまいります。

【協賛企業募集】

『W ARC』では、主に20～30代女性を中心とした感度の高い層に向け、体験型マーケティングを共創いただける企業様を募集しています。

・美容・コスメ

・飲料・食品

・アパレル

・ウェルネス関連

などの分野で、サンプリングや共創企画を展開可能です。

ノアインドアステージ株式会社

所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地

代表取締役社長：大西 雅之

事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営

URL：https://noahis.com/

ピックルボールスクール：https://pickleball.noahis.com/

株式会社MIC FIELD

Make Into Colors, in every field.

MIC FIELDは、場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として表現するクリエイティブスタジオです。コンセプト設計から撮影・編集、空間・体験デザイン、Web・SNS運用まで一貫して手がけ、フィールドごとに最適な“色”をつくります。

所在地：〒1500043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表取締役：三國 友哉

設立：2026年3月

事業内容：クリエイティブプロデュース事業（ブランド設計、映像・写真制作、Web制作、SNS運用、空間・体験デザイン）

URL： https://micfield.pages.dev/