【本人コメントあり】“話芸の達人”が寡黙に描き綴った４コマ漫画全作品を収録した豪華愛蔵版『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』4月21日（火）発売！

“話芸の達人”千原ジュニアが5年間、寡黙に描き綴ったものは4コマ漫画

株式会社扶桑社『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』発売記念記者会見での様子

テレビなど引っ張りだこの人気芸人・千原ジュニア。その話芸で人々を魅了する千原ジュニアが5年間、寡黙に描き続けた4コマ漫画全517本を収録した一冊。

前作『嗚呼蝶でありたい』に新作264本の作品を加え、愛と笑いと魂に満ちた、カリスマ芸人の5年間の軌跡をとくとご堪能あれ！

※作品は2020年から2025年にかけて週刊SPA！連載『囚囚囚囚』で掲載したもの

【著者・千原ジュニアさんのメッセージ】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XkICbc8iAZs ]［CONTENTS］

オススメ作品を一部紹介します。

【著者プロフィール】

千原ジュニア

1974年生まれ、京都府出身。NSC大阪校8期生。1989年、兄のせいじと千原兄弟を結成。現在、レギュラー番組として『にけつッ!!』（読売テレビ) 、『千原ジュニアの座王』（関西テレビ）、『千原ジュニアのヘベレケ』（東海テレビ）、『千原ジュニアの愛知あたりまえワールド☆～あなたの街に新仰天～』(テレビ愛知）、『ABEMA的ニュースショー』(ABEMA) など。また、『プレバト』（毎日放送）では多才さを発揮し、俳句は永世名人に。句集も発売予定。『千原ジュニアYouTube』『ざっくりYouTube』なども配信中。『週刊SPA!』では直筆4コマ漫画『囚囚囚囚』をはじめ15年間連載をしていた。

【書誌情報】

タイトル：『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』

定価：3300円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2026年4月21日

ISBN：978-4594102395

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