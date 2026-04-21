標高1,200ｍの富士山アクティビティ！ジップライン・バギー・マウンテンバイクを満喫「ぐりんぱ　春のアクティブキャンペーン」4/25(土)～5/31(日)開催

富士急行株式会社左：FUJIYAMA TRAIL / 中：FUJI SKY ATTACK / 右：フジヤマバギー

富士山2合目のアクティビティパーク「ぐりんぱ」（静岡県裾野市）では、2026年4月25日(土)～5月31日(日)までの期間、ジップラインや四輪バギー、マウンテンバイク、アスレチックなど、標高1,200ｍの大自然の中で多彩な“富士山アクティビティ“を満喫できる「ぐりんぱ春のアクティブキャンペーン」を開催いたします。

期間中は、参加無料のスペシャルイベントを開催するほか、お得な新セット券も販売いたします。イベント『ぐりんぱアクティブチャレンジ』は、アタマとカラダを使う７つのアクティビティに挑戦し、ぐりんぱ完全制覇を目指す参加無料のスタンプラリーです。一定数以上のスタンプを集めると、富士急ハイランドやさがみ湖MORI MORIなど、富士急グループ施設招待券が当たるスペシャルガチャに挑戦していただけます。

また、5月14日(木)より、昨年秋に登場した“ぐりんぱ3大アクティビティ“がお得に体験できる新セット券『ACTIVE3（アクティブスリー）』を販売いたします。本チケットでは、全長400ｍの爽快ジップライン「FUJI SKY ATTACK（フジスカイアタック）」、富士山ならではのダイナミックな地形と自然を活かしたマウンテンバイクコース「FUJIYAMA TRAIL（フジヤマトレイル）」、起伏に富んだオフロードを四輪バギーで駆け抜ける「フジヤマバギー」の3種が通常よりも最大45%お得に体験できます。

さらに、ゴールデンウィーク期間中（5/2～5/6）は、ステージイベントを毎日開催し、静岡県御殿場市出身の 野菜系シンガーソングライター「とまと兄さんちゃす」やアンパンマンショーなどのステージショーを実施いたします。

ラリーイベント『ぐりんぱアクティブチャレンジ』

開催期間

4月25日(土)～5月31日(日)

参加費

無料

内容

アタマとカラダを使った７つのアクティビティに挑戦し、ぐりんぱ完全制覇を目指すスタンプラリーイベント。一定数以上のスタンプを集めると、富士急ハイランドやさがみ湖MORI MORIなど富士急グループ施設招待券が当たる、スペシャルガチャに挑戦できます。

＜対象アトラクション＞

１.考えるアスレチック「ピカソのタマゴ」

２.立体カラクリ迷路「ココドコ」

３.水上アスレチック「カッパ大作戦」

４.屋内複合型アクティビティ施設「アソビウム」

５.全長400ｍジップライン「FUJI SKY ATTACK」

６.マウンテンバイクコース「FUJIYAMA TRAIL」

７.オフロード四輪バギー「フジヤマバギー」

ピカソのタマゴココドコカッパ大作戦アソビウム

＜景品例＞

富士急ハイランドご招待券、さがみ湖MORI MORI招待券、ステッカー他

富士急ハイランドさがみ湖MORI MORI

※各アクティビティには年齢や身長などの利用制限がございます。

※一部、ワンデークーポン対象外のアクティビティが含まれます。

※雨天の場合は、景品獲得条件が変更となります。

新セット券『ACTIVE3（アクティブスリー）』

発売日

5月14日(木)～

※GW・お盆・シルバーウィーク等の期間を除く

価格

大人：2,100円（通常3,800円）

小人：1,400円（所定3,000円）

※入園料別途 ※11歳以上の方のみ購入可 ※大人…中学生以上／小人…小学生

販売場所

現地チケット売場

※混雑状況等により販売を中止・終了する場合がございます。

内容

以下のアクティビティ3種が1回ずつ利用可能

１.全長400ｍジップライン「FUJI SKY ATTACK」

２.マウンテンバイクコース「FUJIYAMA TRAIL」

３.オフロード四輪バギー「フジヤマバギー」

FUJI SKY ATTACKFUJIYAMA TRAILフジヤマバギー

GWはステージイベント盛りだくさん！

ゴールデンウィーク期間中（5/2～5/6）は、アンパンマンショーや大道芸などのステージイベントを毎日開催いたします。

（１）とまと兄さんちゃすのステージショー

路上ライブでのトマトの歌が 2 週間で 220 万回再生され話題に！静岡県御殿場市出身の野菜系シンガーソングライター！

開催日

5/2（土）11：00～ 14：00～

場所

しばふ広場（雨天時：お山の休憩所）

（２）ふとっちょピエロ クラウンじんごろうのコメディーショー

バルーン、マジック、ジャグリング、そして、太っちょボディを活かし、独自の世界感でお届けするコメディーショー！

開催日

5/3（日) 11：00～ 14：00～

場所

しばふ広場（雨天時：お山の休憩所）

（３）Mr.Daiのバルーン&バラエティーショー

マジック、バルーン、ジャグリング、スティルト（足長）などのパフォーマンスを全国各地のイベント等で披露し、見た人に笑いと感動と夢をあたえるストリートパフォーマー。

開催日

5/4（月） 11：00～ 14：00～

場所

しばふ広場（雨天時：お山の休憩所）

（４）それいけ！アンパンマン ショー

園内芝生広場にて「それいけ！アンパンマン ショー」を開催いたします。ぜひご鑑賞ください。

開催日

5/5（火） 11：00～ 14：00～

場所

しばふ広場（雨天時：お山の休憩所）

（５）PerformerZENのバラエティーショー

アクロバットやジャグリングマジックやバルーン、一輪車や綱渡り等のアクロバットなどをおりまぜたバラエティーショー！

開催日

5/6（水） 11：00～ 14：00～

場所

しばふ広場（雨天時：お山の休憩所）

詳細を見る :https://www.grinpa.com/event/

ぐりんぱ営業データ

■営業時間

平日 9:30～16:30、土日祝 9:00～17:00

※不定休（詳しくはHPをご確認ください）

■料金

入園料

おとな1,100円～1,500円

こども・シニア700 円～1,100円

ワンデークーポン(入園料＋乗物乗り放題)

おとな 3,500円～3,900円

こども・シニア2,500円～2,900円

※料金はシーズンにより変動 ※中学生以上はおとな料金 ※こども：3 歳～小学生／シニア：60 才以上で要証明

ペット同伴入園

愛犬1頭 1,000円～1,400円

※ペット同伴入園は、利用規約同意書の記入ならびにリードの着用が必要 ※狂犬病等予防接種未接種の場合入場できません。

■駐車料金

普通車 1,200円（1台/日）※平日無料

■交通

車

東名高速・裾野ICから南外周道路経由で約20分。新東名高速 新富士ICから県道88号線経由で約30分。

電車、路線バス

JR御殿場駅、富士、三島各駅から富士急行路線バス

会社概要

社名：株式会社ピカ

代表者：天野克宏

創業年：1995年

所在地：山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

公式サイト：https://pica-corp.com/index.html