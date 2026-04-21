俳優、プロデューサー、SSWとしても活躍するジョー・キーリーの音楽プロジェクト=Djo(ジョー)：大ヒット曲「エンド・オブ・ビギニング」収録作の国内盤リリースを記念して、緊急来日が決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)Piers Greenan

米マサチューセッツ州出身、1992年4月生まれのJoe Keery（ジョー・キーリー）による音楽プロジェクト＝Djo（ジョー）。

Netflix シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のスティーブ役や映画俳優として広く知られる一方、10代の頃から音楽制作を行ってきたジャンル横断的なアーティストとしても活躍している。2022年にリリースした代表曲「End of Beginning (エンド・オブ・ビギニング)」は、2024年にSpotifyグローバル・チャートで1位を獲得し、同年の年間世界ストリーミングランキングで6位にランクイン。15億回以上の再生と600億回を超えるTikTok視聴を記録した。さらに2026年初頭には再び世界的な注目を集め、Spotifyグローバル・チャートで再度1位を獲得、Billboard Global 200および全英チャートでも1位を記録する快挙を達成。現在では累計30億回以上のストリーミング、5,000億回以上のTikTok視聴を記録し、世界41か国以上のシングル・チャートにランクインしている。

そんな「End of Beginning」の世界的ヒットを記念し、同楽曲を収録したアルバム『DECIDE (ディサイド)』を6月3日（水）に日本限定仕様でリリースされることが決定した。オリジナル版に収録された全13曲に加えて、ボーナストラック2曲が追加収録され、日本語入りの独自ジャケット写真および裏表紙デザインを採用した特別なアイテムとなっている。

Djo『DECIDE』

●Djo『DECIDE』

予約・視聴はこちら：https://sonymusicjapan.lnk.to/Djo_DECIDEjpWS

さらには、この国内盤『ディサイド』の発売を記念して、Djo本人の緊急来日が決定！2026年5月5日（火祝）にタワーレコード渋谷店でスペシャル・サイン会が開催される。イベント抽選の応募期間は4月21日（火）19時からとなっているので、イベント紹介ページにて詳細をチェックしてみてほしい。

Djoは、今夏Tame Impala（テーム・インパラ）との北米ツアーを発表しており、精力的にパフォーマンス活動もこなしていく予定だ。国内盤の『ディサイド』を通して70年代後半のギターロックや00年代のドリーミーなサウンドを想起させるオルタナティヴな音楽と、ジャンルを横断する自由な発想によって生み出されるDjoの唯一無二の世界観に、ぜひ触れてみてほしい。

【Djo『ディサイド』発売記念スペシャル・サイン会】

イベント紹介ページ：https://towershibuya.jp/2026/04/21/227816

■場所

タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

■出演

Djo

■イベント内容

トーク＆サイン会

※当選された方のみ本イベントにご参加いただけます。

※本イベントはクローズドスペースで行いますので当選者様以外の観覧は行っておりません。

※ご購入枚数に関わらず、イベントに参加頂いたお客様1名につき、1回のサイン会にご参加可能です。

※サインは、スタッフの方で用意したアイテムのみにお入れいたします。その他のアイテムへのサインは一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

※サインを入れる際にお客様のお名前を記入する予定ですので、当日のスタッフの案内に従いご回答ください。

■開催日時

2026年5月5日(火・祝)

開演時間：19時予定

【リリース情報】

Djo ジョー『Decide ディサイド』

国内盤：2026年6月3日（水）発売

SICP 30278, 2,700円＋税

Blue-spec2、日本語入り独自アートワーク仕様、解説・歌詞・対訳つき

https://sonymusicjapan.lnk.to/Djo_DECIDEjpWS

【収録曲】

1. Uglyfisherman / アグリーフィッシャーマン *ボーナストラック

2. Runner / ランナー

3. Gloom / グルーム

4. Half Life / ハーフ・ライフ

5. Fool / フール

6. On and On / オン・アンド・オン

7. End of Beginning / エンド・オブ・ビギニング

8. I Want Your Video / アイ・ウォント・ユア・ビデオ

9. Climax / クライマックス

10. Change / チェンジ

11. Is That All It Takes / イズ・ザット・オール・イット・テイクス

12. Go For It / ゴー・フォー・イット

13. Figure You Out / フィギュア・ユー・アウト

14. Slither / スリザー

15. Listen / リッスン *ボーナストラック

【プロフィール】

●本名: Joe Keery（ジョー・キーリー）。1992年4月、米マサチューセッツ州出身

●10代のころからジャンル横断的アーティストとして音楽制作活動を行う。

●大学卒業後、俳優としてTVCMやインディーズ映画に多数出演。

●2015年、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」にスティーブ役として出演。以後26年の最終シーズンまで続投。

●同年10月、俳優業の傍ら、シカゴのガレージサイケバンドPost Animal(ポスト・アニマル）のギタリストとなりデビュー・アルバムをリリース。

●2018年4月、Post Animalの2ndアルバムではギターだけでなくボーカルも披露。

●2019年、俳優業との両立のためPost Animalのツアーメンバーから脱退（以後、作品への参加は継続）

●2019年、Djo（ジョー）としてソロでの音楽活動を開始。デビュー・アルバム『Twenty Twenty』をリリース

●2022年、セカンド・アルバム『DECIDE』をリリース

●2024年、 『DECIDE』収録曲「End of Beginning」がTikTokで注目を浴び、

全米シングル・チャート（US Billboard Hot 100）で最高11位、全英シングル・チャートで最高4位を獲得。

●2025年、サード・アルバム『The Crux』をリリース

●2026年1月、再び楽曲『End of Beginning』が注目を浴び、全米6位、全英１位に上昇。キャリア史上最高記録を獲得。

【関連サイト】

●ソニー・ミュージックによるジョー日本公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Djo/

●Djo公式Instagram

https://www.instagram.com/djotime/

●Djo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@djo_time

【添付画像】

●Djo『DECIDE』 国内盤ジャケット写真

●Djo最新アーティスト写真