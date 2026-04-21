「ワイン」がコンセプトの新進気鋭の5人組男性グループ「SHiZUKU」が誕生！

株式会社レプロエンタテインメント

株式会社レプロエンタテインメント（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：本間憲、以下、弊社）は、株式会社つばさレコーズと共同で、ワインがコンセプトの新グループ「SHiZUKU」を結成しました。2026年4月20日(月)に、浅草九劇で行われたグループお披露目会には、「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション」から選ばれた5名のメンバーが登壇しました。

古川 カベルネ 卓人／真田 メルロ 煌生／石田 ピノ 知之／松田 シャルドネ 創太郎／門脇 リースリング 卓史

昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、500名を超える応募がありました。最終審査まで計4回の審査を経て、芸能活動経験者から未経験者まで、様々なバックグラウンドを持つ魅力的なメンバーが決定しました。

本グループは、弊社初となる5人組男性グループです。「ワイン」をテーマに、28～35歳のメンバーで構成される平均年齢30歳のグループです。「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと選ばれたメンバーは、芸能活動未経験の会社員やパーソナルトレーナー、ミュージカル俳優など多様な経歴を持つ個性的なメンツで構成されています。そして、「人生の第二章」では、ワインのプロともいえる「ワインエキスパート」の資格取得を目指して、音楽活動をしながらワインの知識を深めていきます。ワインのように熟成されつつあるメンバーは、このグループでの活動経験を経て、さらに成長していく姿をお届けしていきます。

今回のお披露目会にて、初お披露目となるメンバー5名は、それぞれの自己紹介を行いました。32歳、東京都出身、ミュージカル俳優の門脇 リースリング 卓史（かどわき・りーすりんぐ・たかし）は、「甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます」と自身を表現。松田 シャルドネ 創太郎（まつだ・しゃるどね・しょうたろう）は、同じく東京都出身の28歳。最年少メンバーで、Webディレクターをしており、メンバー唯一の芸能未経験者。未経験ながら「音楽一家出身の万能サラブレッド」です。そして、最年長となる35歳の石田 ピノ 知之（いしだ・ぴの・ともゆき）は、神奈川県出身で、メンバーで唯一、すでにワインソムリエ資格を所持しています。「エレガント熟成中！ワインと美容を愛する最年長」として、美意識の高さをみせます。また、真田 メルロ 煌生（さなだ・めるろ・こうき）は、「圧倒的パワーのフルボディ！筋肉担当」です。パーソナルトレーナーをしており、強さには自信がある大阪府出身の29歳です。最後に、松田と同じく最年少の古川 カベルネ 卓人（ふるかわ・かべるね・たくと）は、岡山県出身の28歳。俳優経験のほか、幼保園保育補助としての一面を持っており、キャッチコピーは、「重厚なクールさと最年少らしい愛嬌で魅了！」。

ワインのように個性的な一面を持ったメンバーで結成される新グループは、ワインに絡めて「SHiZUKU」（読み：しずく）と命名されました。グループを代表して、石田は「『しずく』とはワインを表す言葉の１つで、別名『ワインの涙』とも言われていて、ワインの個性を表現しています。僕たちも、個性豊かな５人で唯一無二のグループを目指しながら世界に羽ばたいていきたいと思っております」と話しました。

そんな「ワイン」をテーマにしたグループの衣装について、松田は、「ワインソムリエがテーマになっていまして、『燕尾服』がベースになっており、男性の夜の正装をイメージした衣装になっております」と紹介しました。そして、「ワインソムリエの方は、白いシャツの袖で色をみたりするので、白のワイシャツでカチッと決めており、襟元でそれぞれの個性を出している」と明かしました。

それぞれのキャラクターをイメージした衣装のワンポイントについて、石田は「センターを務めさせていただくこともあり、王道の赤のクラバットで仕上げていただきました。担当品種は、ピノ・ノワールです」と話し、白の蝶ネクタイがワンポイントとなっている松田は、「僕が唯一５人の中で芸歴がないので、何色にも染まることができるという意味で純白の白を選んでいただきました。また、僕の担当品種がシャルドネですが、シャルドネも土地ごとに味わいが変わるので、色々なところに染まることができるというところで決まった」といいます。真田は、ピンクを担当し「メルロの赤ワインの赤みをイメージし、また、オーディションのときに『メロい』という言葉が流行ったので、僕は大人セクシーの『メルい』を流行らせたい」と意気込みました。そして、メンバーもう一人の最年少となる古川は、カベルネ・ソーヴィニョンを担当。「芯の強さを感じてくださったようで、カベルネのような深みのある味わいを感じていただけるように頑張ります！28歳ですが、大人びてみられることが多いので、紫色がメンバーカラーになっている」と話しました。最後に、リースリングを担当する門脇は、「甘口の中にキレのあるような爽やかな白ワインです」とコメントし、「ミュージカル俳優をしていますので、夢のような甘い世界と、キレのあるダンスで、リースリングを体現していけたらいいなと思います」と話し、オーディション時を振り返りながら、リースリングとの衝撃的な出逢いに運命を感じたといいます。「リースリングは青い瓶で販売されていたりすることもありますので、僕は青い水色のメンバーカラーになりました」と述べました。それぞれのメンバーは、「ワインエキスパート」の資格取得を目指しながら、担当品種に詳しくなれるよう勉強に励みます。

そして今回のお披露目のメインとなる「開栓式」では、フランスのシャンパーニュが用意されました。すでにワインソムリエ資格を所持している石田から「創太郎くんのシャルドネと僕が担当しているピノ・ノワールが入ったシャンパーニュ」であることなどを説明しました。シャンパーニュについて饒舌に語る石田を前に、MCの大吉も、「長台詞が対応可能です！」と太鼓判を押しました。

ここでついに初の開栓式ということで、ボトルに手をかけたメンバー。すると、いきなりトラブルが発生し、松田がシャンパーニュを爆発させてしまうという事件が起こりました。思わぬ事態に驚きの表情をみせたメンバーたちは、動揺を隠せないまま、新たなボトルで開栓に再挑戦。慎重に開栓を行うと、「ぽん」という心地よい音が会場に鳴り響き、無事に開栓できたことに安堵の表情をみせました。中には、シャンパーニュの勢いに負けて吹きこぼしてしまうメンバーもいましたが、初開栓は思い出深いシーンとなりました。

その後、ワインの提供を想定し、今日というお披露目の日にふさわしいフレーズを次々と披露していきます。中でも真田は、「シャンパーニュの泡のように、僕たちSHiZUKUと弾けていきましょう。しゅわしゅわしゅわ」という独特なセリフとキャラクターで会場を沸かせました。

そんな5人が楽曲を初披露。「ワインと音楽のマリアージュ」をコンセプトにした大人男性グループらしい楽曲のタイトルは、「秘密のヴィンテージ」。大人心をくすぐる「秘密」というキーワードに、耳残りの良いキャッチーな「ヴィンテージ」というワードがかけ合わさった楽曲です。緊張の中での初お披露目となりましたが、歌い終えたメンバーは清々しい表情と共に、これからのグループ活動に期待を寄せる表情が見られました。初披露した楽曲について、松田は「SHiZUKUにとって初の楽曲になるのですが、レコーディングまでの期間が短い中でもすっと頭に入ってくるようなフレーズで、TikTokとかでたくさんの方に踊って広めてほしい」とアピールしました。そして、MCからサビの「しずくポーズ」について触れられる場面もあり、サビの「しずくポーズ」をぜひ皆さんに真似をしていただきたいと発信します。

「しずくポーズ」を説明

最後に直近の活動予定を報告しました。まずは、6月13日(土)に、「プレデビューライブ in 浅草九劇」を開催することが決定。そこで、本日披露した「秘密のヴィンテージ」のフルサイズを解禁予定です。また、「SHiZUKU」にとっての記念日となる「しずくの日（4月29日）」には、多数の解禁を予定しております。1つ目に、プレデビューライブのチケットを販売開始予定です。2つ目に、1階のCOFFEE BAR桟敷で、ワインの提供をメインとしてワインイベントを実施予定となります。こちらはどなたでも参加可能なので、お気軽にお立ち寄りください。3つ目は、本日初披露となった「秘密のヴィンテージ」を、TikTokにて先行解禁します。

早速、多数の情報が解禁された男性ワイングループ「SHiZUKU」の今後の活動にぜひご注目ください。

グループ情報

SHiZUKU

ワインと音楽のマリアージュでお届けする大人エンタテインメントグループです。

28～35歳のメンバーで構成される、平均年齢30歳の5人組男性グループ。メンバーは、「ワインエキスパート」資格の取得を目指しながら、音楽活動を行います。メンバーごとに、メンバーカラーと担当品種が設定されており、自身の担当品種を中心にワインの勉強を行いながら、男性音楽グループとしての活動を行っていきます。

オフィシャルHP：https://shizuku.wine

X：https://x.com/shizuku_wine

Instagram：https://www.instagram.com/shizuku_wine

TikTok：https://tiktok.com/@shizuku_wine

YouTube：https://www.youtube.com/@shizuku_wine

メンバー情報

担当品種：ピノ・ノワールメンバーカラー：赤石田 ピノ 知之

「エレガント熟成中！ワインと美容を愛する最年長」

誕生日：1991/3/29

出身地：神奈川県

身長：174cm

人生の第一章：ワインソムリエ

X：https://x.com/tomo_shizuku

Instagram：https://www.instagram.com/tomoyuki_shizuku

担当品種：リースリングメンバーカラー：水色門脇 リースリング 卓史

「甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます！」

誕生日：1993/4/25

出身地：東京都

身長：180cm

人生の第一章：ミュージカル俳優

X：https://x.com/takashi_shizuku

Instagram：https://www.instagram.com/takashi_shizuku

担当品種：メルロメンバーカラー：ピンク真田 メルロ 煌生

「圧倒的パワーのフルボディ！筋肉担当」

誕生日：1996/9/3

出身地：大阪府

身長：180cm

人生の第一章：パーソナルトレーナー

X：https://x.com/koki_shizuku

Instagram：https://www.instagram.com/koki_shizuku

担当品種：カベルネ・ソーヴィニョンメンバーカラー：紫古川 カベルネ 卓人

「重厚なクールさと最年少らしい愛嬌で魅了！」

誕生日：1997/12/2

出身地：岡山県

身長：183cm

人生の第一章：俳優・幼保園保育補助

X：https://x.com/takuto_shizuku

Instagram：https://www.instagram.com/takuto_shizuku

松田 シャルドネ 創太郎

「音楽一家出身の万能サラブレッド」

誕生日：1997/12/17

出身地：東京都

身長：175cm

人生の第一章：Webディレクター

X：https://x.com/shotaro_shizuku

Instagram：https://www.instagram.com/shotaro_shizuku

6月13日 プレデビューライブ in 浅草九劇

「プレデビューライブ in 浅草九劇」を6月13日(土) に開催します。

本日解禁のオリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」をフル尺で披露予定です。

また、今後の「SHiZUKU」に関する解禁情報なども企画しております。

「しずくの日（4月29日）」より、チケットの販売を開始予定です。

詳細は後日発表となりますので、お見逃しなく！

●販売ページ：

https://www.paskip.jp/events/245