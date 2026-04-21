愛内里菜×チケットペイ コラボキャンペーン開催！音楽シーンを彩り続ける愛内里菜さん、ファンへの想いを込めたサイン色紙プレゼント！

株式会社ペイメントフォー

2026年3月13日（金）、Otsuka FUTURE:で開催されたMeet & Greetingライブ前に愛内里菜さんに独占インタビュー。

「チケット買う時に『過去曲って歌ってるんですか？』ってすごく聞かれるんですよ。今の曲だけでやってるんじゃないかなって思われるけど、コナン君の曲も歌ってます！安心して来てもらえたらと思います。過去曲もたくさんやります！」

と語り、長年応援してきたファンへの想いと、ライブ構成へのこだわりを明かしています。

また、一度音楽活動から離れた経験についても現在の心境を伺いました。

「私は一度音楽活動を辞めているので、長く応援してくれているファンの方のためにも、無理せず、これからはしっかり続けていきたいと思っています。声がある限り、声が出る限り。より一層、ファンの皆さんへの感謝も、そして歌うことへの感謝も、深く感じながら歌っています。」

（インタビュー引用元：https://creators.ticketpay.jp/archives/4237）

今回はそんな愛内里菜さんとのコラボキャンペーンとして、直筆サイン色紙を3名様にプレゼントいたします！！

【期間】

2026年4月13日(月)～4月27日(月)23:59

【キャンペーン応募方法】

１．@Rina_Aiuchi_(https://x.com/Rina_Aiuchi_) と @ticketpay_info(https://x.com/ticketpay_info)をフォロー

２．キャンペーンの元ポストをリポストで応募完了

https://x.com/ticketpay_info/status/2043517237764702524

※キャンペーン応募規約をご確認のうえ、ご応募ください

https://x.com/ticketpay_info/status/2043517602530783406

━━━━━━━━━━━━━━

当選率UPチャンス

━━━━━━━━━━━━━━

愛内里菜さんのライブチケットをチケットペイで購入された方は、下記フォームに予約番号を入力で当選率アップ！

https://weborder.payhub.jp/entry/1943

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73