Gapとヴィクトリア・ベッカム、タイムレスなデザインに根ざしたコラボレーションを発表

ギャップジャパン株式会社

GapとVictoria Beckham（ヴィクトリア・ベッカム）は、新たなパートナーシップを発表します。今回のSpring 2026コレクションでは、ヴィクトリア独自のデザイン視点を通じて、Gapのクラシックアイテムを再解釈しています。現代的なワードローブをベースに構成されたこのコレクションは、バランスの取れたプロポーション、シャープなシルエット、そして細部までこだわったディテールによって定番アイテムを洗練させています。Gapのアイコニックなエッセンシャルアイテムに洗練された心地よさをもたらし、着る人の自信を引き出すコレクションです。

ヴィクトリア・ベッカムは次のように語りました。「私にとってGapは、まさにアメリカを代表するアイコンです。細部にまでこだわりながら、誰もがワードローブに欠かせないタイムレスなアイテムを生み出してきたブランドです。Gapの日常に寄り添うエッセンシャルアイテムに私のデザイン視点を加え、同じようにクラフトマンシップと仕上がりにこだわるチームと協業できたことで、このコラボレーションは私にとって計り知れないほど特別なものになりました」。

全38点からなるこのコレクションは、Gapとヴィクトリア・ベッカムが共通してフォーカスする洗練されたワードローブを中心に構成されており、デニム、カーキ、Tシャツ、ボタンアップシャツ、フリースといった定番アイテムを、シンプルさ、汎用性、そして洗練されたディテールによって再構築しています。

このコレクションは、ユーティリティに着想を得たカーキやグリーンを基調としたスカート、ジャケット、パンツなどのアイテムをはじめ、アイコニックなヘビーウェイトフリースロゴフーディーなども展開。主役であるコレクションの軸となるデニムは、アークジーンズに加え、クラシックストレートやカプリシルエットがラインナップ。同素材のデニムジャケットやシャツと合わせてセットアップとしても着用できるデザインとなっています。

その他、クリーンなホワイトのボタンアップシャツ、トレンチコートやボンバージャケットなどの立体的なシルエットのアウターウェア、そしてクラシックなクルーネックのオーガニックコットンTシャツも展開します。コレクション全体を通じて、上質な素材使いと洗練された仕立てを採用しており、ヴィクトリア・ベッカムのシグネチャー「VB」ロゴが赤いステッチでさりげなくデザインの一部として施されています。本コレクションは大人向けサイズのXXS～XLまで展開します。

Gapのプレジデント兼CEOのMark Breitbard（マーク・ブライトバード）は次のように述べました。「私たちが手がけるすべてのコラボレーションは、ストーリーテリングに根ざしています。ファッション界におけるヴィクトリア・ベッカムの確立した影響力と、彼女ならではのデザイン視点で、私たちのアイコニックなアイテムを再解釈できる可能性に惹かれ、彼女とのコラボレーションをぜひ実現したいと考えました。このパートナーシップはまさにオーセンティックであり、そこにこそ魅力があります。この取り組みによって、お客様に『ぜひ手に入れたい』と感じていただけるアイテムを生み出すことができました」。

本コレクションと同時にGapのアーカイブから着想を得たキャンペーンを発表。80年代後半から90年代初頭にかけてのデニムのアイコニックな瞬間やシルエットにスポットライトを当て、シャープかつモダンな視点によって再構築されています。

キャンペーンの撮影を手掛けたのはMert Alaş（マート・アラス）とMarcus Piggott（マーカス・ピゴット）、監督を務めたのはTroy Tyler（トロイ・タイラー）です。Isaac Lock（アイザック・ロック）がクリエイティブディレクションを、ファッションイメージコンサルタントのAlastair McKimm（アラステア・マッキム）がスタイリングを手掛け、モデルにはMica Argañaraz（ミカ・アルガニャラズ）と Lina Zhang（リナ・チャン）を起用しています。ヴィジュアルは、ヴィクトリア・ベッカム自身が、インスピレーションの源やGapとの原点となるつながり、このコレクションへのアプローチについて率直に語るソーシャル動画も展開されます。

Gap × Victoria Beckhamコレクションは、2026年4月25日（土）より、Gap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、公式オンラインストアで発売されます。価格帯は、4,990円～43,900円（税込み）です。

本キャンペーンはデジタル、ソーシャル、オウンドメディアなどGapの各チャネルで展開されます。詳細については、gap.co.jp(https://www.gap.co.jp/)をご覧いただくか、@gap @gap_jpおよび@Victoriabeckhamをフォローしてください。

Gap × Victoria Beckhamコレクション

発売日：2026年4月25日(土)

※一部商品はオンライン限定販売

午前10時販売開始：

Gap心斎橋店

Gap公式オンラインストア：https://www.gap.co.jp/gap/gapx-3048737?tid=gjme001634

午前11時販売開始：

Gap新宿フラッグス店

Gapについて：

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、さまざまなカルチャーの中で個性を称えるエクスペリエンスを生み出すことで、個性を擁護しています。ウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、GapKids、babyGap、GapMaternity、GapBody、GapFitといったコレクションを展開しています。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory店舗向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報は gap.co.jp(https://www.gap.co.jp/) にアクセスしてください。

Victoria Beckham（ヴィクトリア・ベッカム）について：

2008年にカットとフィット感が称賛を浴びたドレスのデビューコレクションとともに創業し、以来、モダンラグジュアリーのビジョンを体現するブランドへと進化してきた、Victoria Beckham（ヴィクトリア・ベッカム）が手掛けるブランド。ロンドンのアトリエで構想される各コレクションは、洗練されたシルエットと独自の現代的感性を融合しています。ひとつのカテゴリーから始まり、今ではレディトゥウエア、レザーグッズ、アクセサリー、そして数々の賞を受賞してきたビューティーにまで領域を広げながらも、明確な意図、クラフトマンシップ、洗練された抜け感という共通の理念に根差した世界観を築いています。コレクションの中心にあるのは、丹念に仕立てられたドレス、テーラリング、デニムであり、考え抜かれた構造が、意外性のあるディテールや新鮮なカラーパレットによってさりげなく引き立てられています。メイフェアに旗艦店を、ロンドンとニューヨークにアトリエを構え、世界中に230店以上を展開し、現代女性のワードローブを明確な視点で作り上げながら、国際的な評価を得続けています。

詳細については、https://www.victoriabeckham.com をご覧ください。