BTS・TOMORROW X TOGETHER発掘のキム・ミジョンがプロデュースする全員10代日本人5人組「VIBY」、Rakuten GirlsAwardに初出演！次なる舞台は8月の武道館へ。

Rii.MJ

(C)Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

アーティスト開発プラットフォーム「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾アーティストである全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）が、2026年4月18日（土）に国立代々木競技場第一体育館にて開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」のアーティストステージに出演したことをお知らせいたします。

「Rakuten GirlsAward」は、2010年から開催されている日本最大級のファッション＆音楽イベントです。「CUTE WITH A BITE. - “カワイイ”で終わらせない。」をテーマに掲げた今回の2026 S/S公演に、今注目を集める次世代アーティスト・VIBYが初出演いたしました。

■ 国立代々木第一で華やかに魅せる堂々のパフォーマンス。8月には武道館へ

(C)Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

国立代々木競技場第一体育館のステージに登場したVIBYは、ミュージックビデオが公開からわずか1週間で1,000万回再生を超えた話題のプレデビュー曲「恋におちたら」をパフォーマンス。楽曲の世界観に寄り添うような柔らかい表情を見せ、爽やかな魅力で会場を包み込み、代々木の観客の視線を集めました。

パフォーマンス後のMCでは、リーダーのIOを中心にフレッシュに自己紹介。8月31日（月）に日本武道館でのデビューショーケースの開催が控えていることに触れ、RYOHAが「武道館で行うデビューショーケースを成功させるという、僕たちは今も新たな夢への挑戦を続けています。」と力強く意気込みを語ると、会場からは温かい拍手が送られました。

続いて、4月8日（水）にリリースされたばかりのデビュー曲「'Mi*light（ミライト）」をパフォーマンス。IOが「練習生時代の気持ちや、仲間と共に、新たなスタートラインに立つ、まさに「今」の僕たちの想いを込めた」と語る同曲では、先ほどとは一転、キレのあるダンスと5人の息が合ったエネルギー溢れるパフォーマンスを披露。イベントの幕開けを華やかに飾るとともに、武道館へと続く確かな一歩を刻みました。

【動画】Rakuten GirlsAward 2026「Mi*light」RENKI推しカメラ(https://youtu.be/BBP-xMkTzeQ)

【動画】Rakuten GirlsAward 2026「Mi*light」IO推しカメラ(https://youtu.be/yQBSj4PHPmo)

【動画】Rakuten GirlsAward 2026「Mi*light」AKITO推しカメラ(https://youtu.be/ewGbqfalBnA)

【動画】Rakuten GirlsAward 2026「Mi*light」RYOHA推しカメラ(https://youtu.be/JOrfECpa6Qo)

【動画】Rakuten GirlsAward 2026「Mi*light」KOTARO推しカメラ(https://youtu.be/4HJ1xUc_lPs)

■ 豪華アーティストとのコラボレーションを実現

舞台裏では、出演アーティスト同士による垣根を越えたコラボレーションが実現しました。

豪華アーティストたちがVIBYの新曲「Mi*light」を披露する動画も順次公開しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=B9OI6D0TfXk ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8PxM2Z9e2Gk ]

▼ VIBY公式SNSにてコラボ動画を順次公開中

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

Instagram : https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

▼メンバーコメント

IO：4月8日に僕たちのデビュー曲「Mi*light」をリリースしました。この曲は、何者でもなかった僕たち5人が出会い、仲間と共に、新たなスタートラインに立つ、まさに「今」の僕たちの想いを込めた楽曲です。

RENKI：悩んだり、不安で立ち止まりそうなこともあったけど、多くの人の後押しと、仲間に出会ったことで、 自分でも気づかなかった才能や可能性を見つけることができました。

AKITO：“一人じゃ切り開くことのできなかった未来も、仲間となら叶えられる”

この曲を一人でも多くの人たちに届けることで、今度は僕たちが誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。

RYOHA：8月に決まった武道館で行うデビューショーケースを成功させるという、僕たちは今も新たな夢への挑戦を続けています。

KOTARO：武道館で最高のパフォーマンスを見せられるよう全力で努力していきます。応援よろしくお願いします。

■「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」概要

公式WEBサイト：https://girls-award.com/

日時：2026年4月18日(土)

場所：国立代々木競技場第一体育館

時間：開場 13:00 / 開演 14:30

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTMORROW X TOGEHERを発掘したキム・ミジョンが設立した新レーベル「Rii.MJ」の第一弾ボーイズグループです。

全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■VIBY 出演情報

「ABEMA」『VIBY 1329 The night before debut』

#1放送日時： 2026年4月29日（水祝）夜10時10分～

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGwN88fbbpgX

#2放送日時：2026年5月6日（水祝）夜10時～

#2放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

■Release Information

2026年6月24日(水)発売

1st CD Single

Miracle : The First Light

オンラインショップ一覧

https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light

6月24日(水)にリリースするVIBYのデビューシングルCD「Miracle : The First Light」収録内容決定＆ご予約スタート！

「Miracle : The First Light」はCrystal Kayの名曲をリメイクしたプレデビュー曲「恋におちたら」とデビュー曲「Mi*light」、そして5月13日（水）にデジタルリリース予定の「HANAMARU」までをまとめた記念すべきファーストCDシングル。撮り下ろし92ページにも及ぶフォトブック盤、メンバー別のビジュアルが楽しめるソロ盤(全5形態)、そして初回仕様は紙ジャケットのグループ盤の全7形態でリリース。

■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

■VIBY 公式SNS

X: https://x.com/Official_VIBY

Instagram: https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

LINE: https://page.line.me/official_viby

Pinterest: https://jp.pinterest.com/official_viby/

■「Rii.MJ」について

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ） という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official