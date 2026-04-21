世界遺産「沖ノ島」を望むプライベートヴィラ「THE THERM（ザ・サーム）」、福岡・宗像大島にグランドオープン

ローカルツーリズム株式会社THE THERMのリビング

地域創生事業を展開するローカルツーリズム株式会社(https://localtourism.jp/)（本社：福岡県福岡市中央区天神1-1-1、代表：糀屋総一朗）は、福岡県宗像市大島に、ユネスコ世界遺産「神宿る島 沖ノ島」を望む1日1組限定のプライベートヴィラ 「THE THERM（ザ・サーム）(https://the-therm.jp/)」 を2026年4月15日（水）にグランドオープンいたしました。

開業を記念し、2026年4月30日（木）までのご予約（2026年内のご滞在が対象）を対象に、20%OFFクーポン＋薪サウナ＆ワイン無料（1.5万円相当） の特典をご用意しています。

THE THERM公式サイト： https://the-therm.jp/

■ブランドメッセージ

友人とのテラスでの語らいのひととき

何もしない時間を、取り戻すために。

情報と予定に駆られ続ける毎日から、ほんの少しだけ離れたい。 そんな願いに応える場所として、私たちは宗像大島に THE THERM をつくりました。

扉を開けると、目の前には世界遺産「神宿る島 沖ノ島」を望む海と空。 テラスのバレル薪サウナで汗をかき、海風で冷やし、焚き火の前で言葉を交わす。 やがて会話は途切れ、波の音だけが残ります。 その沈黙こそが、私たちのもてなしです。

一日にお迎えするのは、たったひと組。 必要以上に立ち入らず、求められたときにきちんと応える。 大切な人との時間そのものを、何よりも尊重したい。

熱が、こわばった身体をほどく。 静けさが、こわばった心をほどく。

THE THERM は、そのための場所です。

世界遺産となった神宿る島を眺めながら、日常から隔絶された場所で、自然と一体となり、己と向き合うための聖域。宗像大島でしか味わえない、この特別な体験を、ぜひあなた自身で感じてもらいたい。

■THE THERMのこだわり

〇ミニマルデザイン｜Minimal Design

引き算の、デザイン。

白と光を意識して組み立てられた空間。 THE THERMは、あえて何も置かないことから始まっています。

目に入る情報を削ぎ落とすと、主役は外へと立ち上がります。 窓の向こうに広がる海、沖ノ島の稜線、テラスで揺れる焚き火の炎。 装飾を重ねないのは、この景色のためです。

「何もない」ことそのものを、ひとつのしつらえとして意識しています。

白を基調に清潔感のあるシンプルな空間シンプルなステンレスキッチン

〇バレルサウナ｜Sauna Room

サウナ室は最低限の照明に抑え、日常の視覚情報を遮断することで、思考が沈み身体の感覚がひらかれていくよう設計されています。薪ストーブで最大4名のプライヴェートな空間。室内でも身体の芯から十分に暖めることができます。チェックイン時にスタッフによる火入れも可能なのでお申し付けください。

洞窟にこもり”火と静”を感じるサウナ室

〇ロウリュウ｜Loyly

神酒屋蒸留所と共同開発し、御神酒（おみき）文化を継承した専用アロマ水を開発中。日本酒の吟醸香の香りを特別抽出し、そこに大島名物の甘夏などの柑橘系の香りをオリジナルブレンドした特別なアロマ水。島の文化や素材を活用したロウリュウ体験を演出します。（製造までは、ヒノキの香るアロマ水を提供予定）

御神酒（おみき）文化を継承した専用アロマ水

〇水風呂｜Cold Bath

オーシャンビューの水風呂は、サウナ室の熱を鎮めるその瞬間まで、目の前いっぱいに海を映し込む贅沢な設計。朝日を感じながらの朝風呂も格別です。

オーシャンビューの水風呂も完備

〇外気浴｜Outdoor Air Bath

目の前には玄界灘が広がり、その先には世界遺産の沖ノ島が眺められます。風と波音の中で行う外気浴は、時間の感覚を失わせるほどの没入体験となるでしょう。また、サンセットタイムの夕焼けは日々変わり思わず写真を撮ってしまうと思います。日が落ちたあとは、漁船が連なる光を放ち幻想的な夜の海を演出する姿は忘れられない光景になるでしょう。

外気浴に最適なロッキングチェアやインフィニティチェアも完備

〇焚き火場｜Fire Pit

身体を暖めたり、地元食材を用いたBBQ（サウナ飯）もお楽しみいただけます。食後には焚き火を囲みながら語らいを。揺れる炎、風の音、満天の星とともに、日常を静かに脱ぎ捨てる夜が始まります。

焚火をしながら心も体もととのえるサ飯には厳選したBBQ（牛肉、豚肉、鶏肉、いか、さざえ、干物、野菜など）※その日の仕入れによって変わります

■ いま、注目が高まる「宗像大島」 THE THERMが目指す次の景色

宗像大島は、2017年にユネスコ世界文化遺産に登録された「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産である宗像大社 中津宮・沖津宮遙拝所を擁する、人口約500人の離島です。

その大島が、新たな観光地として注目を集める契機となったのが、2025年3月に開業した複合リゾート施設「宗像大島リゾート（MUNAKATA OSHIMA RESORT）」 です。市の遊休地を活用した官民連携プロジェクトとして誕生した同施設は、インフィニティプールやグランピングドームを擁する大規模リゾートとして、開業以降メディア掲載が相次ぎ、「宗像大島」という地名そのものの検索数・認知度を一段引き上げる起爆剤となりました。

THE THERMは、この大島の観光再興の潮流に呼応する形で誕生しました。宗像大島リゾートが提案する"非日常と賑わいの滞在"に対し、THE THERMが提供するのは1日1組・最大6名限定、引き算のデザインによる"静けさと余白の滞在"。島に生まれつつある複層的な魅力の中で、「大切な人とだけ、静かに向き合う時間」を求める方のための、もう一つの選択肢でありたいと考えています。

■代表者コメント

「宗像大島は、福岡都心からフェリーでわずか15分の距離にありながら、世界遺産『沖ノ島』を望むという類いまれな場所です。にもかかわらず、島の風景や文化に深く触れられる滞在施設はまだ限られていました。

THE THERMは、観光のための宿ではなく、大切な人と、自分自身と、静かに向き合うための場所として設計しました。熱と静けさを両立させるミニマルな建築、薪の香りが漂うプライベートサウナ、沖ノ島を望む外気浴。これらはすべて、『都市で張り詰めた身体と心を、ほどく』ための装置です。

姉妹宿『VILLA MINAWA(https://minawa.jp/)』と合わせ、宗像大島を『訪れる島』から『還る島』へ変えていく。その第一歩として、THE THERMを皆さまにお届けします」。

■ 宗像大島と沖ノ島について

沖ノ島は、2017年に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」としてユネスコ世界文化遺産に登録された、日本でも類を見ない聖地です。古代から続く女人禁制の伝統と、島全体がご神体であるため一般人の上陸が原則禁じられているという、世界でも稀有な遺産として知られています。

この"近づけない聖地"を日常的に望めるのが、宗像大島。玄界灘に浮かぶ周囲約15kmの島には、宗像大社の中津宮が鎮座し、古代から祭祀の場として受け継がれてきました。THE THERMは、この特別な島の時間に溶け込むようにして建てられています。

■ こんな時間に、おすすめです

大切な人との記念日に｜誕生日、結婚記念日、プロポーズ

家族の特別な休日に｜三世代旅行、子連れワーケーション（最大6名）

心身のリセットに｜一人旅、執筆・創作合宿、デジタルデトックス

小さなチームのオフサイトに｜合宿、ブレインストーミング

姉妹宿『VILLA MINAWA』との2棟貸切で｜最大12名のグループ旅行に対応

■ご利用詳細

・オープン日：2026年4月15日（水）

・予約期間：2026年4月30日（木）までのご予約が対象（上記期日までにご予約いただければ、2026年12月31日（木）までのチェックイン分に特典を適用）

・特典１ 全プラン 20%OFF（クーポンコード「prtimes202604」を予約フォームに入力）

・特典２ バレル薪サウナ 無料ご提供（通常 6,800円／最大4名／完全予約制／水着着用）

・特典３ ワイン1本プレゼント（ご到着時にお渡し）

・宿泊予約URL：THE THERM 公式サイト：https://the-therm.jp/(https://the-therm.jp/)

■プロモーション

詳細を見る :https://the-therm.jp/

THE THERMの詳細は、宗像大島の魅力を伝える当社運営の公式Instagram「水沫コレクティブ」（@villa_minawa）(https://www.instagram.com/villa_minawa/)で随時発信をいたします。同アカウントでは、THE THERMからほど近い1日1組限定ヴィラ「VILLA MINAWA」(https://minawa.jp/)の情報もあわせてお届けしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。

Instagram :https://www.instagram.com/villa_minawa/

■ アクセス

福岡空港／博多駅から｜車で約60分＋フェリー15～25分

小倉駅から｜車で約40分＋フェリー15～25分

フェリー｜神湊港 ⇔ 大島港（宗像市営渡船）

【企業情報・問い合わせ先】

会社名：ローカルツーリズム株式会社

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 fabbit

担当：糀屋（こうじや）

メールアドレス：info@localtourism.jp

会社WEB ：https://localtourism.jp/